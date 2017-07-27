В США начали продавать внедорожный электрический мотоцикл KTM Freeride E-XC стоимостью $8299

Известный австрийский производитель мотоциклов KTM объявил о начале продаж в США электрического мотоцикла KTM Freeride E-XC стоимостью $8299. Данная модель является электрической версией уже знакомой поклонникам бренда модели внедорожной модели мотоцикла KTM Freeride 250R.

Электромотор мотоцикла KTM Freeride E-XC способен выдавать мощность 21,5 л.с. и крутящий момент в 42 нм (31 lbf·ft) со старта. Литий-ионная батарея емкостью 2,6 кВтч полностью заряжается за 80 минут. Модель предложит водителю три режима передвижения — Economy, Standard и Advanced — с разным соотношением мощности/запаса хода.

Мотоциклы KTM Freeride E-XC будут доступны в ограниченном количестве всего у 11 дилеров, механики которых пройдут специальную программу обучения по обслуживанию электрических моделей. При этом в рамках пилотного проекта электрическая версия будет значительно дешевле (ценник всего на $300 дороже бензинового аналога), чем в момент начала массовых продаж.

Как отметили представители бренда, они запускают пилотный проект по продаже электромотоциклов для того, чтобы оценить интерес потенциальных покупателей к продукции подобного рода и соответствующим образом скорректировать свои будущие планы по серийному производству электромотоциклов.

Источник: KTM