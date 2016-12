В Steam стартовала традиционная зимняя распродажа и голосование за Премию Steam

Как и предполагалось, в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционная зимняя распродажа, завершающая 2016 год. Акции и скидки на игры продлятся до 2 января 2017 года, так что у заинтересованных игроков есть время на раздумья и сбор средств.

В частности, уже доступны такие предложения:

Hyper Light Drifter — $11.99 (-40%)

Cities: Skylines — $7.49 (-75%)

Doom — $19.79 (-67%)

Stardew Valley — $9.99 (-33%)

Серия Just Cause (до -75%)

Mortal Kombat XL — $13.59 (-66%)

Street Fighter 5 2017 Deluxe Edition — $47.28 (-57%)

Tom Clancy’s The Division — $24.99 (-50%)

и т.д.

Вместе с зимней распродажей стартовало голосование за победителей Премии Steam. На определение победителей в каждой из 12 категорий отводятся ровно сутки и сегодня уже можно голосовать в номинации «Злодей, которого хочется обнять», где собраны проекты Portal 2, Borderlands 2, Far Cry 3, Far Cry 4 и Dead by Daylight.

Далее последуют категории «Эта игра нравилась мне еще до того, как стала хитом» (23 декабря), «Проверено временем» (24 декабря), «Ну еще пять минуточек» (25 декабря), «НИФИГАСЕБЕ!» (26 декабря), «Игра в игре» (27 декабря), «Я не плачу, просто что-то в глаз попало» (28 декабря) и «Лучшее применение сельской живности» (29 декабря).

Сообщество игроков предложило еще 4 категории, за которые можно будет проголосовать 30 декабря: «Бум-бум», «От любви до ненависти», «Устройтесь поудобнее» и «Друг познается в игре». Победители во всех категориях будут объявлены в последний день уходящего года, вечером 31 декабря 2016 года.

Источник: Steam