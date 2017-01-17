В Великобритании создали гоночную версию Tesla Model S, которая разгоняется до 100 км/ч за 2,1 с

В Великобритании представлен гоночный электромобиль Tesla Model S. Он создан для специальной гоночной серии Electric GT, стартующей уже в этом году.

В основе спорткара лежит самая мощная версия Tesla Model S P100D. Но если в серийной модели реальная мощность двух электромоторов ограничена возможностями батареи, то здесь этот лимит сняли. Результат – 780 л. с. и 995 Н∙м крутящего момента. Гоночная Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2,1 с. Напомним, после недавнего обновления прошивки серийный автомобиль в режиме Ludicrous разгоняется до 100 км/ч за 2,4 с. Максимальная скорость в спорткаре, как и прежде, ограничена – 250 км/ч.

Кроме того, Tesla Model S облегчили примерно на 500 кг, что также способствует улучшению динамики и управляемости. Доработана и аэродинамика: спорткар Tesla получил карбоновый передний сплиттер и заднее антикрыло.

Напомним, чемпионат Electric GT в 2017 году будет состоять из семи этапов, которые пройдут на известных гоночных трассах. Подтверждены автодромы Нюрбургринг, Эшторил, Барселона и Поль Рикар. Каждый Гран-при будет состоять из дневной и ночной гонок длительностью 60 км каждая.

Свое участие в Electric GT подтвердили 10 команд. Каждая из них выставит по две машины, то есть в пелотоне будет 20 электромобилей Tesla Model S.

Источник: autocentre