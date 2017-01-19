Вышел финальный трейлер фильма «Логан» / Logan о постаревшем Росомахе и его преемнице X-23

До выхода фильма «Логан» / Logan остается примерно полтора месяца (премьера уже 3 марта 2017 года), так что его создатели расщедрились на финальный трейлер картины. В отличие от первого ролика, максимум внимания здесь уделено преемнице Росомахи X-23, которая однозначно заслуживает каждой секунды хронометража.

В этом коротком ролике можно увидеть преодоление «четвертой стены», натуралистично постаревшего Хью Джекмана и натурально постаревшего Патрика Стюарта, и в конце концов реальные чувства, которых так не достает современным фильмам.

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Напомним, что по сюжету Росомаху Логана опять не хотят оставлять в покое очередные плохие парни, но в этот раз он защищает не только себя, но и девочку-мутанта X-23, которая в итоге становится его преемницей.

В украинских кинотеатрах фильм можно будет увидеть этой весной, 3 марта 2017 года.

Источник: 20th Century Fox