Первый трейлер комедийного боевика «Убить Гюнтера» / «Killing Gunther» с Арнольдом Шварценеггером и Коби Смолдерс в главных ролях

Пока в кинотеатрах всего мира демонстрируют 3D-версию фильма «Терминатор 2: Судный день», его главный герой Арнольд Шварценеггер решил тряхнуть стариной (и заодно подурачиться) и снялся в комедийном боевике «Убить Гюнтера» / «Killing Gunther». По сюжету Арни играет лучшего в мире киллера, который настолько бесит своих молодых коллег по ремеслу, что они решают его убить.

Сценаристом и режиссером картины выступил участник комедийного шоу Saturday Night Live (SNL) Таран Киллам, который смог привлечь к данному проекту не только Арнольда Шварценеггера, но и собственную жену Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму», «Мстители», «Джек Ричер 2»). Также в фильме появятся Ханна Саймон, Кумейл Нанджиани, Бобби Мойнихен и Пол Бриттейн, а дистрибуцией картины займется Saban Films.

Отметим, что качество спецэффектов и манера съемок указывают на не самый высокий бюджет, поэтому неудивительно, что фильм «Убить Гюнтера» / «Killing Gunther» дебютирует на стриминговых сервисах (22 сентября 2017 года), после чего выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах (20 октября 2017 года).

Источник: Saban Films