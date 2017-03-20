Задняя панель смартфона HTC U Ultra сначала растрескалась, а потом легко согнулась во время испытаний на прочность [видео]

Практически все современные смартфоны, кроме откровенно бюджетных моделей, могут похвасть корпусом из «стекла и металла». Однако присутствие металла в перечне используемых материалов далеко не всегда гарантирует высокую жесткость корпуса смартфона. Кому-то в этом плане везет больше (Nokia 6), кому-то меньше (Nexus 6P), но похоже, что представленный в начале года смартфон HTC U Ultra относится скорее ко вторым, чем к первым.

Как вы уже догадались, смартфон HTC U Ultra попал в руки видеоблоггера JerryRigEverything, который испытал на нем весь свой привычный арсенал, включающий царапанье защитного стекла и задней крышки, радикальный прогрев матрицы и финальный изгиб корпуса. Отметим, что совсем недавно блоггер не смог даже минимально согнуть смартфон Nokia 6, который стоит в три раза дешевле HTC U Ultra ($250 против $750).

Проблемы начались в тот момент, когда блоггер решил нацарапать рисунок на задней крышке в дизайне Liquid Surface. Вместе со штрихами на поверхности стекла начали появляться трещины и сколы, задняя панель буквально стала крошиться, как тонкий лед под острыми коньками. Предсказать после этого результаты испытания на изгиб было довольно просто, так как целостность (и жесткость) задней крышки была нарушена, а значит оказать достойного сопротивления она просто не могла.

Мы не знаем, как часто реальные пользователи будут царапать картинки на задней панели HTC U Ultra, но ронять его они однозначно будут, так что растрескивание стекла на задней панели следует признать достаточно серьезной проблемой.

Источник: JerryRigEverything