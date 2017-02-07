Акционеры Facebook призывают компанию исключить Марка Цукерберга из совета директоров

По итогам последнего квартала и всего 2016 года компания Facebook показала впечатляющий рост выручки и чистой прибыли. Казалось бы, акционеры уж точно должны быть довольны результатами работы компании в целом и ее главы Марка Цукерберга в частности. Тем не менее, нашлось несколько влиятельных акционеров, жаждущих исключить Цукерберга из совета директоров компании. Они твердо убеждены, что независимый человек лучше справится с этой ролью, «обеспечив нужный контроль за руководством компании, улучшив корпоративное управление и утвердив более ясный план действий для акционеров».

За исключение Марка Цукерберга из управляющего совета директоров компании выступает группа инвесторов, являющихся членами правозащитной общественной организации SumOfUs. Сама организация позиционирует себя как интернет-сообщество, которое воздействует на мировые корпорации с целью их привлечения к ответственности по ряду глобальных проблем, включая глобальные изменения климата, нарушения прав трудящихся, дискриминацию в разных ее проявлениях, нарушения человеческих прав, коррупцию и корпоративный захват власти.

В Facebook отказались от комментариев по данному предложению, но вероятно компания опубликует официальное заявление одновременно с подачей отчета в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям США в апреле. Это обычная практика при обработке обращений акционеров.

Подача этого предложения связана с недовольством акционеров новой структурой акционерного капитала компании, утвержденной в прошлом году. По мнению недовольных инвесторов, принятые изменения привели к явному смещению баланса силы в пользу Цукерберга. В ходе июньского собрания участников попросили проголосовать за выпуск акций класса C, чтобы Цукерберг мог сохранить контроль над компанией. Голосование прошло успешно, но один из инвесторов до сих пор оспаривает это решение в суде, считая его незаконным. План возник после того, как в Марк Цукерберг пообещал пожертвовать 99% принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на «улучшение мира». Выпуск акций класса C был необходим, чтобы помочь Цукербергу в достижении его долгосрочных целей и в тоже время вдохновить остаться в компании как можно дольше.

В предложении говорится, что приход независимого человека в совет директоров повысит стоимость акционерного капитала. Кроме того, этот шаг «восстановит необходимый баланс власти между CEO и советом директоров, а также поспособствовать установлению эффективного руководства».

По всей видимости, SumOfUs беспокоят возможные негативные последствия, а точнее потенциальное снижение стоимости акций из-за того, что слишком много своего рабочего времени Марк Цукерберг проводит вне компании.

Лиза Линдслей, консультирующая SumOfUs по вопросам фондового и облигационного рынков, признает, что принять это предложение на грядущем ежегодном собрании акционеров будет весьма сложно. Эта резолюция, как и большинство подобных резолюций акционеров, носит рекомендательный характер. Даже если 99% акционеров проголосуют за документ совет юридически не обязан исполнять его. Заявители рассчитывают на самых компетентных членов совета, которые понимают, что «неразумно игнорировать интересы инвесторов, которые они отстаивают».

Источник: VentureBeat