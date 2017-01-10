Facebook будет размещать рекламу в середине демонстрируемых в соцсети роликов

Социальная сеть Facebook намерена начать размещать рекламу в видео роликах, которые демонстрируются на её страницах. Она будет появляться в середине роликов, прерывая просмотр основного контента.

Реклама в роликах на Facebook будет начинаться не ранее чем через 20 секунд после начала просмотра видео, и внедрять её планируется в ролики продолжительностью не менее 90 секунд.

Ранее функция размещения рекламы в середине видео тестировалась для живых трансляций в режиме реального времени. Но теперь она будет применяться ко всем роликам. Как и YouTube, соцсеть Facebook будет делиться доходами от размещения рекламы с создателями контента. Авторы смогут получать 55% от стоимости размещённой рекламы. В настоящее время новая функция запускается в тестовом режиме. Если тестирование пройдёт успешно, то реклама будет размещаться во всех роликах, соответствующих условиям отбора.

Источник: gsmarena