Илон Маск продемонстрировал фото и видео подземных туннелей и оборудования для перемещения автомобилей
Илон Маск (Elon Musk) поделился очередными подробностями своего грандиозного проекта по созданию сети туннелей под Лос-Анджелесом для уменьшения количества автомобильных пробок. На этот раз он опубликовал видео с тестового прогона электрических салазок, которые будут перевозить автомобили по туннелям.
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Предполагается, что эти салазки смогут перемещаться по подземным туннелям со скоростью 200 км/ч, автоматически переключаясь с одного на другой. Такой аналог метро для автомобилей позволит добраться из Вествуда (пригород Лос-Анджелеса) до Международного аэропорта Лос-Анджелеса всего за 5 минут. При обычной автомобильной поездке по дорогам Лос-Анджелеса на это требуется 30-45 минут.
Также Илон Маск рассказал о первом маршруте, который планирует реализовать The Boring Company.
«Полный маршрут первого туннеля будет проходить из Лос-Анджелеса в Калвер Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман-Окс», — писал он.
В дальнейшем сеть туннелей должна охватывать большую часть Лос-Анджелеса.
Кроме того, Маск поделился несколькими фотографиями бурильной машины и самого туннеля.
Следует отметить, что пока нет сведений о том, получила ли компания The Boring Company все необходимые разрешительные документы от городских властей. Ранее представитель Департамента общественных работ Лос-Анджелеса заявлял, что подобный проект потребует обсуждений в Городском совете, прежде чем начнётся его реализация.
Источник: The Verge