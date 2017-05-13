Илон Маск продемонстрировал фото и видео подземных туннелей и оборудования для перемещения автомобилей

Илон Маск (Elon Musk) поделился очередными подробностями своего грандиозного проекта по созданию сети туннелей под Лос-Анджелесом для уменьшения количества автомобильных пробок. На этот раз он опубликовал видео с тестового прогона электрических салазок, которые будут перевозить автомобили по туннелям.

ВНИМАНИЕ! Просмотр этого видео может вызвать тошноту, головокружение или приступ эпилепсии.

Cutterhead in operation at standard industry speed. Planning to jack this up by a factor of ten or more. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:35 PDT

Предполагается, что эти салазки смогут перемещаться по подземным туннелям со скоростью 200 км/ч, автоматически переключаясь с одного на другой. Такой аналог метро для автомобилей позволит добраться из Вествуда (пригород Лос-Анджелеса) до Международного аэропорта Лос-Анджелеса всего за 5 минут. При обычной автомобильной поездке по дорогам Лос-Анджелеса на это требуется 30-45 минут.

Также Илон Маск рассказал о первом маршруте, который планирует реализовать The Boring Company.

«Полный маршрут первого туннеля будет проходить из Лос-Анджелеса в Калвер Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман-Окс», — писал он.

В дальнейшем сеть туннелей должна охватывать большую часть Лос-Анджелеса.

First tunnel for The Boring Company begins … Full length of first tunnel will run from LAX to Culver City, Santa Monica, Westwood and Sherman Oaks. Future tunnels will cover all of greater LA. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:31 PDT

Кроме того, Маск поделился несколькими фотографиями бурильной машины и самого туннеля.

Entry hole, staging area and starting tunnel for Boring Machine 1 (aka Godot) now complete Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:25 PDT

Boring machine segments have been lowered into the starter tunnel. Going through final assembly. Will be a few hundred feet long when complete. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:39 PDT

The race between Gary, our pet snail who lives in a pineapple, and Godot, our tunnel boring machine, begins soon! Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:43 PDT

Следует отметить, что пока нет сведений о том, получила ли компания The Boring Company все необходимые разрешительные документы от городских властей. Ранее представитель Департамента общественных работ Лос-Анджелеса заявлял, что подобный проект потребует обсуждений в Городском совете, прежде чем начнётся его реализация.

Источник: The Verge