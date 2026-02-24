Baldur's Gate 3 помешала Илону Маску запустить "новый" Grok

Илона Маска заставили на несколько дней отложить запуск новой модели чатбота проблемы Grok с ответами о Baldur’s Gate 3. По данным расследования Business Insider, он был недоволен тем, как бот анализировал детали RPG, и требовал исправить это перед релизом.





По словам источников, высококвалифицированных инженеров отозвали из других проектов из-за неточных ответов о Baldur’s Gate 3. Им пришлось отвлечься от текущей работы, чтобы улучшить ответы об игре перед запуском новой модели.

Такое поведение вписывается в общий подход Маска к развитию Grok. По словам бывших сотрудников, работа в xAI часто напоминала постоянные «пожарные учения»: когда появлялась проблема, команды переводили в так называемые «боевые комнаты» и держали там, пока ее не решали. В конце 2025 года, как утверждают три источника, одновременно работали по меньшей мере пять таких комнат.

Одна из них была посвящена не Baldur’s Gate, а обучению Grok играть в League of Legends — одну из любимых игр Маска. То есть акцент делали не только на текстовых ответах, но и на том, чтобы ИИ мог разбираться в играх на практике.

В расследовании также упоминают, что одержимость видеоиграми не была разовым случаем. Маск системно вмешивался в работу команд и лично контролировал, как бот понимает игровые механики, лор и детали популярных проектов. Из-за небольшого размера xAI любая такая задача превращалась в кризисный режим для нескольких команд сразу. При этом в прошлом году после прихода босса-студента в академическом отпуске из компании ушло 500 человек.





Источник: Kotaku, PC Gamer