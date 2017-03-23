Количество пользователей мессенджера Viber в Украине превысило 20 млн (что на 11% больше, чем на конец 2016 года)

Компания Viber объявила о новом этапе развития сервиса в Украине — количество зарегистрированных в приложении жителей страны составило более 20 миллионов пользователей. Таким образом, рост аудитории сервиса за 2017 год составил более чем 11%, так как по состоянию на конец 2016 года в Украине насчитывалось «всего» 18 млн зарегистрированных пользователей Viber.

За последние месяцы в Viber было реализовано множество новых функций, востребованных жителями Украины. Так, в ноябре были представлены паблик-аккаунты Viber — новый инструмент для бизнеса, который позволяет компаниям общаться со своими клиентами в формате личной переписки. С момента релиза паблик-аккаунты в Viber запустил целый ряд партнеров сервиса в Украине, включая «Новую Пошту», «Киевстар», «Приватбанк» и др.

Помимо новой бизнес-платформы, в Viber стали доступны дополнительные функции для конечных пользователей. Так, с обновлением Viber 6.6 они получили возможность отправлять исчезающие фото- и видеосообщения, которые автоматически стираются из переписки по истечении установленного срока. Еще одно новшество, секретные чаты, позволяет защитить содержание диалогов от несанкционированного доступа: в них реализованы предупреждения о скриншотах, а также невозможна пересылка сообщений третьим лицам.

Наконец, в конце декабря 2016 года в Украине был представлен первый коммерческий стикерпак Viber. Коллекция стикеров «Даруйте рідним щастя!» была создана совместно с кондитерской фабрикой Світоч – одним из брендов компании Nestle – специально к новогодним праздникам. Благодаря данной акции за месяц 4,9 млн пользователей Viber отправили более 18 миллионов стикеров из коллекции Світоч.

Источник: Viber