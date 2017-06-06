NVIDIA и AMD выпустят видеокарты специально для майнинга криптовалют

Казалось бы, майнинг криптовалют на видеокартах уже давно перестал быть выгодным делом. Современные GPU не могут сравниться в плане производительности со специализированными устройствами, но при этом потребляют достаточно много энергии. Но вместе с ростом стоимости Bitcoin возросла и отдача от майнинга на видеокартах, что снова вызвало ажиотажный спрос на некоторые модели.

Исторически сложилось так, что в связи с особенностями архитектуры видеокарты AMD способны генерировать больше криптовалюты, чем сопоставимые по цене и энергопотреблению устройства NVIDIA. Хотя в последнее время появились майнеры, способные более эффективно использовать ресурсы GPU на базе архитектуры Pascal. Таким образом, обе компании сталкиваются с ситуацией, когда новые видеокарты сметаются с полок магазинов сразу же после их появления в продаже. И многие пользователи, которые хотели бы играть в игры с хорошим качеством графики, не могут купить нужную модель видеокарты из-за дефицита или ажиотажно высоких цен.

Обе компании намерены бороться со сложившейся ситуацией за счёт выпуска специализированных версий видеокарт, оптимизированных для майнинга криптовалют. Согласно имеющимся данным, NVIDIA работает над созданием специальной версии видеокарты GeForce GTX 1060 на базе графического процессора GP106-100. В то же время AMD занимается модификацией видеокарт на базе архитектуры Polaris. Очевидно, такие устройства будут лишены ряда игровых возможностей, которые увеличивают стоимость конечного продукта, но являются совершенно бесполезными для майнинга. Речь идёт о разъёмах для подключения мониторов. Соответственно, цена устройств будет ниже, чем у игровых версий. Вместе с тем, для майнинговой модели NVIDIA GTX 1060, которая постоянно будет работать в режиме максимальной нагрузки, срок гарантии составит всего 90 дней.

Источник: techpowerup