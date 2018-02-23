Дизельная дуель: Mazda CX-5 против SEAT Ateca

В прошлом кроссоверы Mazda CX-5 и SEAT Ateca уже были героями публикаций, но теперь пришла очередь дизельных версий. Поэтому позвольте мне немного отойти в описания всех деталей автомобилей (обещаю, буду давать нужные ссылки по тексту) и максимально сосредоточиться на главном – дизельных моторах, а также их влияние на суть автомобилей.

Позиционирование

Обе модели – это кроссоверы компактно-среднего класса, который сейчас является одним из ключевых сегментов и в мире в целом, и в Украине в частности. Если быть уж совсем точным, то Mazda CX-5 чуть больше и эту модель следует отнести к классу D-SUV, а SEAT Ateca немного меньше – это класс C-SUV. Но в реальности разница минимальна и две модели являются прямыми конкурентами: схожая мощность, оснащение, назначение, цена.

История Mazda CX-5 насчитывает два поколения модели – 2012 МГ и 2017 МГ. Кроссовер SEAT Ateca – лишь первое поколение модели. Но если хорошенько заглянуть в историю, то можно найти и других предшественников: у Mazda – модель Tribute; у SEAT – парочка в виде Leon X-Perience и Altea Freetrack.

Как едет?

Оба автомобиля в целом едут хорошо, на очень высоком уровне для кроссоверов «народных» марок. Однако есть нюансы…

Вспомните бензиновую ТОП-версию Mazda CX-5: классный звук, динамичный разгон, ясность на руле в повороте, готовность к новым и новым виражам. Однако тот автомобиль отличался довольно высоким расходом топлива и был шанс, что дизель позволит совместить динамичность в характере с небольшим расходом. Следует признать, что это удалось лишь отчасти: дизельный мотор хорошо тянет в среднем диапазоне оборотов (2-4 тыс. об/мин) и на добрую треть экономичнее бензинового 2,5-литрового мотора. Однако заводной атмосферный саундтрек пропал – его глушит турбина. Потерялся режим «SPORT» в АКПП и я никак не могу принудительно «пришпорить» автомобиль – в распоряжении только педаль акселератора. Еще дизельная версия Mazda CX-5 оказалась почти на 100 кг тяжелее бензиновой и это чувствуется в поворотах: теперь вместо «атаки виража» я просто «проезжаю поворот» – чувствуете разницу?

Но попробуем сказать «нет» гонщику-провокатору внутри себя, сбавим темп и посмотрим на дизельную версию Mazda CX-5 глазами реального покупателя: мужчина или женщина, 30-50 лет, семья и работа. От автомобиля требуется быть «правильным семейным выбором» – и Mazda CX-5 таковым является. Во-первых, мощности и тяги дизельного мотора вполне достаточно для реальной жизни. Во-вторых, на первый план выходит комфорт и тишина в езде – и здесь кроссовер Mazda CX-5 оказывается хорош. Подвеска «глотает» почти все неровности дороги, лишь изредка пропуска самые крупные бугры или ямы с острыми краями. Улучшенная звукоизоляция может не слишком заметна в городе, когда идет череда разгонов под рокот дизеля; но на трассе, с установившейся скоростью и оборотами мотора становится ясно – в машине очень тихо.

Внешность Mazda CX-5 выполнена в классическом стиле – подобный дизайн будет актуален долгие годы. Под капотом установлен турбодизель, который променял страсть бензиновой ТОП-версии на экономичность и тягу в средней зоне оборотов – хорошие ускорения обеспечены даже на скорости далеко за 100 км/ч. «Автомат» работает хорошо: передачи меняет быстро, плавно, незаметно. Пару секретов звукоизоляции: толстые маты для двигателя, двойные боковые стекла. Красивая панель приборов оснащена многофункциональным дисплеем (справа) и символом системы «i-stop» (стоп/старт).

Теперь также спокойно глянем в салон автомобиля: привычный дизайн, высококачественные материалы. Плюс парочка ярких деталей: классный руль и приборы для водителя, шлифованная «полка» перед пассажиром, высокий центральный тоннель, память положения сиденья. Да и пассажирам сзади есть что предложить: просторно и удобно, есть дефлекторы вентиляции и подогрев сидений. Дверь багажника с электроприводом открывает доступ в хорошо-спланированный прямоугольный отсек: ровные стенки; огромный загрузочный проем; необычная, но удобная подъемная шторка; парочка карманов для мелочей.

Вдруг, но дизельная версия Mazda CX-5 начинает идти в сторону класса «кроссовер для семьи»: это конкурент для Nissan X-Trail, SKODA Kodiaq, Renault Koleos. Получается, что на фоне подобных моделей дизельная версия Mazda CX-5 все равно выглядит и ощущается самой динамичной, подтянутой, «спортивной»; а на фоне Peugeot 3008 и SEAT Ateca дизельная версия Mazda CX-5 выглядит самой просторной и «семейной». Это хорошо или плохо? Вряд ли дизельную версию Mazda CX-5 можно назвать «кроссовер ваших снов», а вот ТОП-версия с мотором 2,5 л вполне могла им стать: бензиновая огонь-красная Mazda CX-5 – это «секси», дизельная серая Mazda CX-5 – это «практичность». Хотя в целом подобный подход хорош и для компании Mazda, и для покупателей: одной моделью, но в виде двух разных версий удалось зайти в два разных сегмента рынка.

Салон узнаваем, но от этого не становится менее качественным. Есть интересные решения в виде плоской декоративной вставки, трапециевидных дефлекторов вентиляции, высокой центральной консоли. Автомобиль хорош в мелочах: память сидений, подогрев руля и второго ряда. Кстати, места сзади столько – особенно над головой – что без проблем можно подвезти голосистую блондинку в ее кокошнике. Багажник средний (442 л) для данного класса, но зато легкодоступен – удобный и большой проем.

А что SEAT Ateca? Если кратко – то в плане езды это «ого и вау»! Ранее SEAT Ateca представлял собой кроссовер, который следовало признавать хорошим по количеству галочек в нужных колонках: экономичный мотор, турбина и впрыск, быстрый «робот» DSG, продвинутый бортовой компьютер; да я даже умею отключать два цилиндра – вот аж сколько у меня всего есть, а ну срочно ставь мне высший бал! Но дизельная версия SEAT Ateca стала тем автомобилем, который можно назвать хорошим просто потому, что так хочется.

Дизельный кроссовер SEAT Ateca будет петь вместе с вами, летать вместе с вами, тянутся в пробках вместе с сами, и даже плакать вместе с вами от очередных валютных качелей – вот просто отличный напарник для водителя. Если бензиновый турбо-мотор нужно было пробуждать и «раскручивать» для мощности, то здесь тяга и мощность есть всегда – причем с запасом и избытком. Дизель хорошо тянет начиная с 1,5 тыс. об/мин, великолепно тянет в самом «ходовом» диапазоне 2-3,5 тыс. об/мин, и не скисает при даже при 4-4,5 тыс. об/мин. Робот-автомат DSG щелкает передачи словно белка орехи: клик-клац – и вверх или вниз «полетело» уже несколько скоростей. А в повороте легкий кроссовер SEAT Ateca вообще творит чудеса как для своего класса: живой и необычайно подвижный характер, минимум упорства на входе, чистый и понятный руль.

Ровные линии, острые края, резкие углы – фирменный дизайнерский язык всех актуальных моделей SEAT. Оранжевый колер SEAT Ateca – как отражение характера дизельной версии: весело и увлекательно на дороге. Все заслуга мощного мотора и DSG: автомобиль «всегда готов»! Бензиновая версия тоже могла неплохо ехать, но ее приходилось упрашивать и заставлять спорт-режимом системы SEAT Drive Profile. Дизель так едет всегда; теперь сам автомобиль будто говорит водителю: «а давай-ка поддадим газку в том поворотом – будет классно». А давай!

В прошлом я отмечал «упруго-жестковатую» подвеску SEAT Ateca, но зимние шины частично исправили ситуацию – автомобиль стал мягче на мелких неровностях, часть ям можно проезжать ходом. Частично, но не полностью: средние и крупные неровности, где не справляются мягкие шины, полностью остаются на совести подвески и по-прежнему немного чувствуются; мягкости и комфорта Mazda CX-5 здесь не ждите.

Равно как и до простора в салоне: вспоминая начало статьи – именно задняя часть SEAT Ateca показывает, что это все-таки кроссовер класса C-SUV. Запас места сзади в целом достаточный для людей средней комплекции, но не более того: нет регулировки сидений, нет подогрева. Хотя последний пункт может компенсировать система автономного предпускового подогрева – дорогая, но полезная для зимы опция. Багажник общим объемом примерно сравним с Mazda CX-5, но выигрывает не столько размерами (лишь чуть-чуть больше), сколько удобством: здесь больше ниш в подполье, а крышка с электроприводом предлагает сенсор для бесконтактного открывания (по взмаху ногой под задним бампером).

Салон SEAT Ateca напоминает модель Leon: схожие формы и «наполнение», отличие лишь в деталях. Руль неплох, но до ухватистого «бублика» Mazda ему далеко. Зато сиденья имеют более выраженную боковую поддержку и великолепную комбинированную отделку «ткань/алькантара» – выглядит и ощущается получше многих кожаных салонов. Приборы лаконичны; развитый бортовой компьютер – отличный ответ проекционному дисплею Mazda. Сзади места на уровне класса C-SUV, но не более того. Багажник средний по объему, но зато очень хорошо организован и предлагает сенсорное открывание.

А ведь SEAT Ateca еще оснащена системой SEAT Drive Profile – что она дает в этом случае? Практически ничего: дизельная версия изначально едет очень классно и спорт-режим здесь не меняет характер в целом, а лишь чуть поднимает градус накала страстей. Напротив, эко-режим позволяет остудить голову и реально немного уменьшить расход топлива, автомобиль становится более мягким в ускорениях, двигатель уже не столь бойкий, «автомат» раньше переключается вверх, климат-контроль также переводится в экономичный режим работы.

Реально в случае дизельной версии SEAT Ateca система SEAT Drive Profile нужна для другого – для более уверенной езды по бездорожью и зимним дорогам. Так, в любом из этих режимов муфта полного привода немного изначально «поджата» и на задние колеса всегда отправляется определенная доля крутящего момента. Плюс автомобиль более плавно реагирует на нажатие педали газа, что может уберечь от ненужной пробуксовки в снегу или на грязи. Плюс есть система помощи при спуске со склона…

Раз уж подошли к вопросам проходимости: Mazda CX-5 предлагает клиренс 200 мм (зависит размера колес) и довольно плоское днище; плюс полный привод срабатывает быстро при пробуксовке передних колес и перебрасывает момент на заднюю ось. Но передний свес длинный и плоский, да хотелось бы иметь возможность превентивно управлять полным приводом – скажем так «готовится заранее к бездорожью». Кроссовер SEAT Ateca дает подобную возможность с помощью системы SEAT Drive Profile: есть два положения – для езды по скольким зимним дорогам («снежинка») и для езды по бездорожью («горы»). Плюс есть система HDC для помощи при спуске со склона, да и передний бампер поджат. Но клиренс меньше – 188 мм.

Подводя промежуточные итоги о тестовой паре автомобилей: если без учета цены – выбрал бы SEAT Ateca, если с учетом цены – то Mazda CX-5. Удивляют даже не столько сами автомобиля, сколько метаморфозы с ними в зависимости от разной версии: кроссовер SEAT Ateca перестал был автомобилем «нулей и единиц», этаким искусственным слагаемым – он просто стал по-человечески задорным и веселым. А модель Mazda CX-5 вдруг проявила себя как хороший «автомобиль для семьи»: потеряв в страсти, она приобрела в практичности.

Есть ли инновации?

Не буду утомлять вас деталями, тем более все разбиралось в предыдущих материалах – вот статьи о Mazda CX-5 и SEAT Ateca. Здесь же пройдемся по конструкции в общем, но уделим особое внимание моторам и ряду мелочей. Итак, Mazda CX-5 и SEAT Ateca построены по схожей схеме: несущий кузов; независимые подвески спереди и сзади; передний привод для начальных версий; полный привод для средних и максимальных версий. Относительно прошлых материалов – главные изменения произошли под капотами автомобилей.

Компания Mazda верна своему подходу SKYACTIV – т.е. общая привычная конструкция, но «шлифовка» каждой мелочи. Так, 4-цилиндровый турбодизель SKYACTIV-D объемом 2,2 л имеет довольно низкую степень сжатия (14:1) для лучшего контроля воспламенения и плавности сгорания топливовоздушной смеси, также он получил несколько фирменных технологий для снижения вибраций и шума. Плюс особые форсунки, которые делают до девяти впрысков топлива за один цикл – для точного контроля и, снова-таки, большей мягкости процесса сгорания. Плюс ступенчатая форма поршня – для лучшего смешивая топлива и воздуха внутри камеры сгорания. Плюс двухступенчатый турбонаддув (фактически двойная турбина, каждая часть которой работает в своем диапазоне оборотов) – для гибкости на низких оборотах и большей мощности на высоких. Изменился и «автомат» Mazda CX-5: появился новый демпфер блокировки АКПП (новые пружины с более длинным ходом); увеличена жесткость входного вала, рассчитанного под более высокий крутящий момент дизеля; жаль, но «автомат» лишился режима SPORT.

Много технологий, инноваций, необычных решений; но итоговый результат – на уровне SEAT Ateca. В этом нет ничего зазорного: Группа VW – один из самых известных производителей дизельных моторов, которые давно считаются образцовыми. Двигатель SEAT Ateca – это четыре цилиндра, два литра, турбина, непосредственный впрыск топлива, ступенчатое днище поршня, балансировочные балы, пр. Мотор ЕА288 хорош мощностью и тягой, расходом топлива, тишиной в работе. Плюс большая доля позитивного восприятия от автомобиля – это заслуга роботизированной 7-ст. АКПП DSG. Причем это коробка серии DQ381, «производная» от DQ500: усиленная конструкция (DQ500 – 500 Нм, DQ381 – 420 Нм), пакет «мокрых» сцеплений, одна из самых надежных АКПП DSG.

Турбодизель Mazda CX-5 получил массу хитрых решений – но в итоге в вопросах тяги и мощности лишь поднялся до того уровня, где находится мотор SEAT Ateca. Хотя у дизельного мотора Mazda CX-5 есть одно ключевое преимущество: он выполняет нормы токсичности Евро-5 и даже Евро-6 без SCR-фильтра. Группа VW имеет свои ключевые инновации не только в моторостроении, но и в трансмиссии: «автоматы» типа DSG получили немало критики (реально – все зависит от типа DSG, стиля и условий езды,), но работают очень хорошо, что влияет на восприятие автомобиля в целом.

В прошлых статьях также детально разбирали различные современные системы и оснащение автомобилей, поэтому здесь отмечу лишь самые яркие решения. Для Mazda CX-5 – это проекционный дисплей. Даже, скажем так, «проектор на лобовое стекло»: все данные отображаются на уровне зрения и непосредственно на лобовом стекле; есть много информации и она «в цвете»; когда прорисованные стрелки навигации совпадают с рядами движения – это и вовсе напоминает т.н. «дополнительную реальность». Еще отмечу светодиодные «активные» фары (меняют форму светового пучка в зависимости от условий езды); есть система i-STOP (стоп/старт) для двигателя и контроль рядности движения. Система мультимедиа знакома по другим автомобилям Mazda: функциональность только на уровне «достаточно», но зато все пункты в меню прорисованы аккуратно и красиво, а управлять системой можно как с помощью сенсорного дисплея, так и с помощью удобного джойстика на центральной консоли.

Кроссовер Mazda CX-5 в вопросах оснащения просто современен: светодиодные фары, система контроля рядности движения на основе камеры в верхней части лобового стекла… Но что особенно запоминается – так это проекция данных на лобовое стекло: красиво и удобно. Однако учтите, что если проекция не нравится, то ее придется отключать при каждом запуске мотора – поэтому определитесь «нравится или нет» еще в момент покупки. Фирменная мультимедиа – это красивая картинка и возможность управлять с помощью сенсорного дисплея или удобного джойстика.

В вопросах дополнительных систем и технологий SEAT Ateca далеко впереди, демонстрируя все то, чего лишена Mazda. Причем каждая деталь, каждый пункт сделан с максимальной отдачей. Если активный круиз-контроль – то с возможностью регулировки интенсивности разгона, после того, как горизонт окажется чист. Если система кругового обзора – то с несколькими вариантами внешнего вида автомобиля, включая даже объемный 3D-вид. Если электропривод крышки багажника с сенсором – то взмахом ноги можно не только открыть, но и закрыть крышку багажника.

Отдельного упоминания заслуживает система мультимедиа. Внешне она выглядит проще мультимедийного комплекса Mazda, но в своей функциональность снова-таки дает фору. Навигация, подключение телефона, управление аудиосистемой – все это привычно и ожидаемо. Но есть много «приятных мелочей»: максимальная интеграция со смартфонами; эко-трейнер (оценка и советы для экономичного вождения); дополнительные индикаторы приборы для внедорожного режима (угол поворота колес, высота над уровнем моря); свои приборы для спортивного режима (давление наддува, мощность, перегрузки). Детально все разбирали на примерах разных моделей SEAT.

При детальном изучении SEAT Ateca впечатляет массой технологий! Полностью светодиодные фары, активный «круиз», круговой обзор, сенсорное открывание и закрывание багажника, классная многофункциональная система мультимедиа: все круто! Кроме одного: если Mazda CX-5 предлагает оснащение «в пакете», то в случае с SEAT Ateca за многие системы и функции приходится доплачивать.

Конкуренты

Общую ситуацию с ценами и рыночным положением Mazda CX-5 и SEAT Ateca разбирали в прошлых статьях (и глобально валютные ценники не изменились), а потому здесь опять сосредоточимся именно на дизельных моторах. Кроссовер Mazda CX-5 2017 г.в. с дизелем доступен в двух версиях: средняя Touring за 915 тыс. грн. ($33,5 тыс.) и максимальная Premium за 1,09 млн. грн ($39,5 тыс.); автомобили 2018 г.в. дороже на 40-50 тыс. грн.

Ситуация с моделью SEAT Ateca не столь однозначна: в момент появления модели на украинском рынке покупателям предлагалась дизельная версия 2,0 л 150 л.с. в средней комплектации Style и адекватным ценником – но с «механикой». А если вы хотели получить АКПП, то это автоматически означало турбодизель 2,0 л 190 л.с. и максимальную комплектацию Xperience, что существенно удорожало автомобиль. К примеру, автомобиль, похожий на тестовый экземпляр (дизель 2,0 л 190 л.с., полный привод, АКПП DSG, Xperience, плюс ряд дорогих опций) оценивается в 1,2-1,3 млн. грн. ($43-46 тыс.) в зависимости от валютных курсов. Сейчас у дилеров марки еще можно найти подобные экземпляры SEAT Ateca, все 2017 г.в.; их точная цена зависит от опций, но ценник все равно выходит минимум около 1,2-1,25 млн. грн. или около $43-45 тыс. – общую ситуацию, надеюсь, поняли.

Причем в случае с моделью SEAT Ateca мы говорим о прошедшем времени, т.к. на момент подготовки статьи поставки дизельных версий этого автомобиля в Украину заморожены. Можно найти лишь экземпляры на складах у дилеров, либо выбирать бензиновую версию – они доступны без ограничений. Что касается дизеля, то в текущий момент идут переговоры по ряду моделей SEAT для Украины, включая и дизельные версии Ateca. Окончательное решение и возобновление поставок дизельных SEAT Ateca ожидается к июню 2018 года. Причем возможно расширение и «нормализация» гаммы дизельных версий в сторону средних (и более доступных) версий; а может и нет – все будет ясно в июне.

Теперь рассматриваем конкурентов. Номинально – в конкурентах такие автомобили, как Mitsubishi Outlander (без претензий, зато недорого), Subaru XV и Subaru Forester (приятные, но «вещь в себе»); однако в гамме этих моделей вообще нет дизельных версий. Из других японцев отмечу Nissan Qashqai и Nissan X-Trail: только обновились, заманчивые цены, ликвидная марка и модели; но нет связки «мощный дизель + АКПП + полный привод». Плюс вечный конкурент всех кроссоверов – Toyota RAV4: оптимально-усредненный вариант и очень популярная (читайте «ликвидная») марка при перепродаже; но обычно дороже конкурентов. Отметим Hyundai Tucson и родственный KIA Sportage: у них сильные позиции в средних версиях (700-800 тыс. грн.), есть «недорогой» дизель 1,7 л; но «лоска» максимальным версиям ценой в 1 млн. грн. не хватает – Mazda CX-5 выглядит и ощущается более премиальной, а SEAT Ateca берет технологичностью. От Группы VW есть сразу два автомобиля-конкурента: SKODA Kodiaq и новый VW Tiguan. Оба просторнее, чем SEAT Ateca и предлагают интересные решение – к примеру, регулировка заднего сиденья, чего SEAT Ateca лишен в принципе. Но VW Tiguan в сравнимой версии – мотор, привод, комплектация – будет однозначно дороже SEAT Ateca. А что касается SKODA Kodiaq – то тут вроде все рационально и правильно; но эта модель не умеет так классно ехать, да и в хороших версиях цена уходит далеко за 1 млн. грн. Остались французы: Peugeot 3008 и Peugeot 5008 – хороши в оснащении и в езде, но только с передним приводом; Renault Koleos – просторный и комфортный, но нет выбора моторов/КПП/привода и потому ценник выходит высоким.

Оценили, насколько велик перечень конкурентов? Модели Mazda CX-5 и SEAT Ateca по цене попадают в самую гущу классов С-D-SUV. Дизельная Mazda CX-5 сумела найти путь к сердцам кошелькам покупателей: удачный размер и средние версии, простор и комфорт, адекватный ценник, ликвидность при перепродаже. С моделью SEAT Ateca все наоборот: машина одна из самых компактных на рынке, при этом цена довольно высока; в итоге мало кто оценит, насколько дизельная Ateca хороша в езде и технологиях.

Стоимость содержания

Кроссовер Mazda CX-5 в городе потреблял в среднем 10 л топлива на 100 км; в пробках, при динамичной езде – расход возрастал до 11 л; при плавной езде по пустынным дорогам – можно было получить около 8 л на 100 км пути. Более легкий кроссовер SEAT Ateca оказывался и чуть экономичнее: в среднем около 9 л на 100 км в городе; с пробками и динамичной ездой – около 10 л; при плавной езде и пустых дорогах – 7-7,5 л на 100 км пути. Схожая пропорция сохраняется при езде по трассе – Mazda CX-5 потребляет на 0,5-1 л больше, чем SEAT Ateca. К примеру, на скорости 80-90 км/ч расход Mazda CX-5 составляет 5-5,5 л, а SEAT Ateca может уложиться в 4,5-5 л на 100 км пути. При скорости 110-120 км/ч расход Mazda CX-5 – около 7-7,5 л, а расход SEAT Ateca – порядка 6,5-7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобили составляет: Mazda CX-5 – три года с ограничением по пробегу в 100 тыс. км; SEAT Ateca – два года без ограничения пробега. В последнем случае есть специальная продленная программа ремонта или замены деталей с заводским браком (аналог программы VW kulanz), здесь каждый случай рассматривается индивидуально.

Периодичность ТО для дизельных версий Mazda CX-5 составляет 10 тыс. км; цена стандартного минимального ТО равна 3,1-3,5 тыс. грн. Обширные ТО – замена масла и фильтра, топливного фильтра, тормозной жидкости, пр. – необходимо проводить раз в 40 тыс. км или через два года; цена обширного ТО составит примерно 8,6 тыс. грн. Теперь нюансы ТО модели SEAT Ateca: раз в 15 тыс. км или раз в год нужно проводить минимальный инспекционный сервис с заменой масла – эта операция оценивается в 2,9-3,6 тыс. грн.; каждые 30 тыс. км или раз в два года – более обширное ТО ценой 6,8-7,5 тыс. грн. Точная цена ТО для Mazda и SEAT зависит от региона и конкретного дилера, т.к. стоимость нормо-часа и перечень работ с автомобилем могут незначительно отличаться.

Все цены указаны по состоянию на февраль 2018 года, без учета различных дополнительных скидок при покупке автомобиля или его обслуживания.

В итоге

Прошлые дуэли – недорогие седаны, кроссоверы Renault – заканчивались оглашением победителя. Но здесь сложно назвать однозначного лидера: оба автомобиля хороши. Если говорить об эмоциональной составляющей – то победа за SEAT Ateca: в прошлом это был просто усреднено-хороший современный кроссовер; но сейчас автомобиль «расцвел» – он стал более эмоциональным и «живым», что обязательно понравится водителям, которые любят динамичную езду. При условии, что они готовы платить за удовольствие для себя. На этом фоне дизельная версия Mazda CX-5 – это выбор практичности: больше простора и комфорта; в целом хорошее поведение на дороге; известная марка и модель; ниже цена. Да, здесь не хватает «настроения» ТОП-версии с бензиновым мотором 2,5 л; но ведь никто ее не отменял – выбирайте то, что больше по нраву, ведь цены примерно равны.

Небольшое отступление на тему: когда я делал последнее фото, то подумал, что здесь не хватает Peugeot 3008 для полноты картины. Ведь что получается: Peugeot – пример «космического» дизайна, инновационного оснащения в рамках класса; Mazda – пример совмещения практичности, дизайна, адекватной цены; SEAT – пример высоких технологий и динамичного характера. При этом каждый из перечисленных автомобилей умеет классно ездить. А вместе эти три модели – примеры лучших асфальтовых кроссоверов «народных» марок, которые сейчас доступны в Украине. Да, вот даже так и не меньше. Вопрос в том, что поднимаясь по ценовой лестнице к SEAT Ateca, вы обязательно пройдете уровни Mazda и Peugeot – и с большой долей вероятности останетесь там. Жаль, поскольку дизельная версия SEAT Ateca заслуживает самого пристального внимания; хотя бы для тех, кто нацелен на кроссовер от Группы VW и готов за это платить.

Плюсы Mazda CX-5:

+Простор в салоне (всегда), комфорт и тишина в езде (почти всегда)

+ Не самые низкие, но адекватные цены – как для своего класса, оснащения, комплектации

+ Известное имя и модель, с учетом дизеля – в будущем выгодная перепродажа

Минусы Mazda CX-5:

– Вся страсть осталась в бензиновой версии Mazda CX-5 с мотором 2,5 л

– Нет дополнительных режимов езды и полного привода – мало «гибкости» в характере

Плюсы SEAT Ateca:

+ Цельный, сбалансированный, динамичный характер; сейчас – это лучшая версия Ateca

+ Мощный и экономичный мотор, быстрый «робот» DSG, система SEAT Drive Profile

+ Много интересных опций: активный «круиз», сенсорная крышка багажника, круговой обзор

Минусы SEAT Ateca:

– Базовый прайс заманчив, но если добавить опций – получим очень высокий ценник

– Салон не блещет простором, хотелось бы больше внимания к задним пассажирам

Технические характеристики Mazda CX-5 2,2D 6AT 4WD

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,45 х 1,84 х 1,68 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – от 442 л (5 мест) до 1 377 л (2 места)

Грузоподъемность – 472 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 671 кг

Мотор – турбодизель; R4; 2,2 л

Мощность – 175 л.с. при 4 500 об/мин

Крутящий момент – 420 Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т; 251 Нм на 1 т

Привод – полный привод I-ACTIV AWD

Трансмиссия – 6-ст. АКПП

Динамика 0-100 км/ч – 9,5 с

Максимальная скорость – 206 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,7 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,3 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – FALKEN Eurowinter HS 449 225/55R19

Технические характеристики SEAT Ateca 2.0 TDI 190 4DRIVE DSG

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,36 х 1,84 х 1,63 м

Колесная база – 2,63 м

Клиренс – 188 мм

Багажник – 485 л (5 мест)

Грузоподъемность – 540 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 589 кг

Мотор – турбодизель; R4; 2,0 л

Мощность – 190 л.с. при 3 500-4 000 об/мин

Крутящий момент – 420 Нм при 1 900-3 300 об/мин

Удельная мощность и момент – 119 л.с. на 1 т; 264 Нм на 1 т

Привод – полный привод 4DRIVE

Трансмиссия – 7-ст. АКПП DSG («робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 7,5 с

Максимальная скорость – 212 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,0 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R2 215/50R18

Автомобили предоставлены:

Mazda CX-5 – компания «АВТО Интернешнл»

SEAT Ateca – компания «Порше Украина», отделение SEAT