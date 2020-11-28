Godfall: падение черного волка





Action/RPG, а точнее, лутер/слэшер Godfall от калифорнийской студии Counterplay Games, был первым проектом, анонсированным для консолей нового поколения еще в декабре 2019 г. Ирония в том, что в этой игре, вышедшей на ПК и PlayStation 5, нет ничего нового, как нет в ней и того, что все мы так ждем от next-gen – графики нового поколения.

Godfall Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 5

Языки английский

Разработчики Counterplay Games

Издатель Gearbox Publishing

Сайты Godfall.com, Epic Games

Еще после первого трейлера Godfall, представленного во время церемонии The Game Awards в декабре 2019 г., у нас появились некоторые опасения. Игра выглядела очень странно – как-то по-детски пафосно и очень аляповато. Складывалось впечатление, что обилием глянца и блестками авторы отвлекают внимание зрителей от того, что перед ними самый обычный лутер-слэшер, похожий сразу на несколько подобных игр. Что ж, опасения подтвердились, Godfall действительно совершенно пустая внутри, за этим грандиозным фасадом ничего нет.

И хотя авторы бодро рапортуют о том, что прикрутили к движку Unreal Engine 4 новомодные эффекты, поддерживаемые видеокартами серии AMD Radeon RX 6000, всякие там DirectX Raytracing shadows (DXR), Variable Rate Shading (VRS), AMD FidelityFX и CAS (адаптивное повышение контрастной резкости), это почти никак не влияет на картинку. Мало того, Godfall бодренько бегает даже на ПК устаревших конфигураций (например, на моем GTX 1060), при этом особо не перегревая видеокарту и процессор. Отдельно хочется поблагодарить разработчиков за то, что они не добавили в игру поддержку RTX, с таким обилием глянцевых поверхностей (практически 99% объектов здесь глянцевые) при включенном RTX ваши глаза просто вытекли бы. Их и сейчас-то жалко.

Пролог игры, в котором вы в роли обманутого и почти убитого рыцаря-соправителя пытаетесь вернуться во дворец, делает больно. Честно говоря, такого обилия золота, багрянца и глянца мы не видели в видеоиграх никогда. Окружение получилось настолько блестящим (нет, это не комплимент), что смотреть на него просто тяжело. Складывается впечатление, что цель авторов – перегрузить ваши сенсоры, чтобы вы перестали критически воспринимать увиденное и не заметили банальный сюжет, крайне малое число персонажей, пафосность и искусственность диалогов, и т.д. Дальше, когда вы доберетесь до убежища и познакомитесь с вашим AI-проводником, станет полегче, два первых «мира», которые вам предстоит пройти, Земля и Вода, не такие яркие, как стартовый и финальный Воздух, будет время дать глазам привыкнуть.

По структуре и геймплею Godfall похожа сразу на несколько игр. На Monster Hunter, из которой она позаимствовала боевую систему и понятие Охоты; на Warframe, из которой взяты оболочки-аватары; и на Destiny 2, с которой Godfall роднит структура мира, миссий и сбора лута, ну и общая пафосность. Сходство с Destiny 2 — не случайность, студия Counterplay Games как раз и основана выходцами из Bungie. А сам мир и некоторые герои Godfall позаимствованы авторами из своей предыдущей игры, уникальной карточной стратегии Duelyst, которая, к сожалению, совершенно не взлетела.

Godfall рассказывает историю двух рыцарей-союзников, один из которых, предав и свергнув второго, решает стать богом. Вам, с помощью немногочисленных союзников, придется добраться до своего безумного брата, прячущегося в тронном зале на вершине огромной башни, и не дать ему совершить Вознесение. Но для начала, как водится, придется собирать ресурсы, сражаться с лейтенантами вашего противника, открывать проходы на верхние миры/этажи и опять собирать ресурсы. Вы отлично знаете структуру подобных игр.

Фишка Godfall, на которой делают акцент разработчики – костюмы Valorplates, которые вы будете открывать в ходе игры. Всего таких бронекостюмов/аватар двенадцать, одиннадцать можно открыть в ходе основной кампании, последнюю броню, броню черного волка, носит ваш соперник, разблокировать ее можно только в end-game. Valorplates отличаются друг от друга ультимативным эффектом, Яростью архона, и конфигурацией ячеек для аугментации. Вот только основную кампанию можно без труда пройти в любом костюме и почти без использования ярости, а отличия в усилителях вы заметите только в end-game. Получается, что большую часть игры основная ее фишка практически бесполезна и несет только эстетическое назначение. Что ж, относитесь к ней как к косметике.

Боевая система игры достаточно интересна и практически на 90% завязана на фехтовании, условный дальний бой представлен лишь метанием щита (страшная штука против слабых и средних противников) и специальными техниками некоторых типов оружия, например, длинного меча. В остальном же придется уворачиваться, парировать и блокировать. Но вот что смешно, в игре, ориентированной на ближний бой, ваш персонаж совсем не умеет прыгать, только отскакивать в сторону, как такое вообще возможно?

У каждого из типов оружия свои особенности, но лично мне тяжелые двуручные мечи и молоты показались слишком уж медленными и бесполезными. Длинные мечи и парные кинжалы на порядок быстрее, а древковое оружие позволяет держать противника на расстоянии. Интересная фишка – тяжелый пробивающий удар, который позволяет за раз снять с врага много предварительно накопленных, отложенных повреждений, порой просто убив противника одним мощным ударом после серии легких, вроде бы не наносивших ему значительного урона. Еще одна фишка – накапливающаяся усталость врагов, позволяющая оглушать их.

Некоторые виды ударов и комбо открываются на древе умений, которое в Godfall имеет форму квадратной матрицы. Здесь есть как пассивные бонусы к характеристикам, броне и т.д., так и дополнительные удары щитом, выпады и пр. Очень рекомендую сразу же прокачать мобильность, это позволит вам быстрее уходить от зональных атак, особенно болезненных при битвах с боссами.

Рядовые противники в Godfall не представляют особых проблем даже большими группами, а вот боссы, особенно парные, это уже серьезно. Драться с боссами вы будете как по сюжету, так и в ходе охотничьих миссий, выполнять которые придется, собирая ресурсы для разблокирования очередного этажа. Смешно, но такие миссии можно пройти буквально за пять минут, просто оббегая второстепенных противников и направляясь сразу же к логову босса. Чистой воды гринд ради гринда.

Собственно, сюжетную кампанию можно пройти за 8-12 часов, прокачавшись всего до 30 уровня. Дальше нам предлагают выполнять похожие на предыдущие задания по охоте и сражаться против усложненных сюжетных боссов, прокачивая персонажа, оружие и бижутерию. Скучно и совершенно однообразно. Игра-сервис из Godfall явно не получилась, после прохождения кампании интерес к ней совершенно пропадает.

Вероятно, причина в том, что, уделив внимание внешнему лоску, авторы забыли о внутреннем содержании. Мир Godfall, несмотря на всю пафосность окружающих вас сооружений и богоподобных бойцов, оказался пустым и неинтересным. У этой якобы высокой фэнтези банально нет собственного лица. Такое впечатление, что она собрана из стандартных компонентов, которые мы уже видели в других играх. Доходит до смешного, пейзажи здесь порой настолько похожи на Destiny 2 (с поправкой на глянец и блестки), что это просто стыдно.

Не могу сказать, что Godfall — совсем уж плохая игра, боевая система здесь действительно интересная, и я все-таки прошел сюжетную кампанию до конца, но дальше я играть в нее точно не буду. Это не тот next-gen, который мы ждали.