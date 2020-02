Legends of Runeterra: конкурент Hearthstone от создателей League of Legends

За семь лет (!), прошедших с начала бета-тестирования Hearthstone от Blizzard, кто только ни делал коллекционные карточные игры по собственным успешным франшизам. Bethesda (The Elder Scrolls Legends), Valve (Artifact), CD Projekt RED (Gwent: The Witcher Card Game), Jagex (Chronicle: RuneScape Legends), Microsoft (Fable Fortune), даже Wargaming (World of Tanks Generals). И только Riot Games, авторы одной из самых популярных игр последних десяти лет, MOBA League of Legends, хранили гордое молчание. Что ж, наконец-то они сказали свое слово. Встречайте Legends of Runeterra, коллекционную карточную игру в мире LoL. У нее есть все шансы на равных конкурировать с Hearthstone.

Legends of Runeterra Жанр коллекционная карточная игра

Платформы Windows

Разработчики Riot Games

Издатель Riot Games

Язык английский

Сайты playruneterra.com , Google Play

Legends of Runeterra — первая с 2009 года, когда вышла собственно League of Legends, полноценная игра Riot Games. И хотя сама LoL вроде бы не испытывает проблем с количеством игроков, показав в 2019 г. чуть ли не лучшие с момента выхода результаты вовлеченности аудитории, в китайском мегахолдинге Tencent, которому с 2011 г. принадлежит Riot Games и League of Legends, решили, что складывать все яйца в одну корзину не стоит, и в конце прошлого года анонсировали разработку целого пакета игр во вселенной LoL. Тут тебе и вполне очевидная коллекционная карточная игра Legends of Runeterra, и автобатлер Teamfight Tactics, и мобильная MOBA League of Legends: Wild Rift, и шутер от первого лица, и файтинг, и черт знает что еще. Радикальная диверсификация!

Legends of Runeterra первой из всех объявленных проектов добралась до широкой аудитории, открытое бета-тестировании игры началось 24 января 2020 г. Авторы обещают, что никакого обнуления аккаунтов больше не будет, так что все ваши покупки, все карты и колоды останутся с вами, а значит… можно начинать играть!

И хотя Legends of Runeterra связана со вселенной League of Legends, а карты изображают крипов и героев из этой MOBA, вам совершенно не обязательно быть знакомым с оригинальной игрой. Как не обязательно было играть в World of Warcraft, чтобы получать удовольствие от Hearthstone или читать все рассказы по вселенной Magic: The Gathering, чтобы наслаждаться красотой MTG. Да, если вы играли в LoL, появление на экране знакомых персонажей, безусловно, порадует вас, тем более, что они отлично нарисованы и анимированы, но на этом, пожалуй, и все.

В Riot Games явно внимательно изучали опыт других компьютерных коллекционных карточных игр, и в первую очередь двух самых успешных – Hearthstone и Magic: The Gathering Arena. Игровая механика Legends of Runeterra как раз и представляет собой своеобразный микс механик двух названных выше игр. От Hearthstone проект Riot Games позаимствовал достаточно прямолинейную пошаговую структуру, от MTG – стек заклинаний, заклинания разной скорости действия и прерывания, плюс концепцию героев, похожую на систему карт Мироходцев (Planeswalker), появившихся еще в расширении Lorwyn (вышло в сентябре 2007 г.).

Как и в MTG или Hearthstone, игроки атакуют по очереди, через ход, а в рамках каждого из ходов также передают очередность выкладывания карт друг другу. При этом вы можете атаковать противника до выкладывания новой карты, после выкладывания первой, второй и т.д. что существенно влияет на тактику. Некоторые карты позволяют вам провести контратаку на ходе противника, что также нужно учитывать. Кроме того, не стоит забывать о заклинаниях.

В Legends of Runeterra три типа заклинаний. Burst – самые быстрые, которые не дают противнику шанса на реакцию, это своеобразные Instant мира LoR. Fast медленнее Burst, противник имеет возможность среагировать на них своими контрзаклинаниями. Burst и Fast заклинания можно и нужно применять даже во время столкновения юнитов, они могут существенно повлиять на исход боя. Последний тип заклинаний – Slow, это аналог Sorcery из MTG, за тем исключением, что их можно выкладывать и на ходу противника, но только не в бою. Все заклинания, как и в MTG, складываются в стек, который разбирается слева направо. Если цель заклинания уничтожается до того, как наступит его очередность, оно просто пропадает.

Теперь о чемпионах. Это карты, олицетворяющие собой героев LoL и являющиеся своеобразными полководцами армий своих регионов. Как правило, колоды строятся вокруг каких-нибудь чемпионов и их умений, но это не обязательно, я видел достаточно сильные колоды, в которых не было ни одной карты героев. Отличительная особенность чемпионов в том, что, в отличие от обычных юнитов, они могут меняться в процессе игры, повышая свой уровень и приобретая новые умения. Уровней здесь всего два – базовый и продвинутый, а не десяток, как в стандартных MOBA, но в целом процесс повышения уровня героев должен отображать игровой процесс в MOBA.

Чтобы чемпион развился, игрок должен выполнить ряд условий, уникальных для каждой такой карты. Например, королева пауков Elise повысит уровень, если в начале раунда на вашей половине поля будет три или больше пауков. Teemo разовьется после того, как вы подложите в колоду противника 15 отравленных грибов, наносящих урон при взятии новой карты. Jinx получит новый уровень, когда на руке у вас не останется карт. Karma и Anivia изменят характеристики, когда будут открыты все 10 ячеек маны, то есть после 10 хода. Darius – когда число жизни у Nexus (условное отображение вашей базы, которую нужно защищать) станет меньше 10. Tryndamere получает новый уровень и возрождается после собственной смерти. И т.д. Интересная концепция, вносящая разнообразие в геймплей.

В целом, игровой процесс Legends of Runeterra нельзя назвать сложным. Тем, кто знаком с Magic: The Gathering, он покажется упрощенным, тем, кто играет в Hearthstone – ненамного более сложным, чем в их любимой ККИ. Плюс здесь достаточно интуитивный интерфейс и неплохие обучающие бои, в том числе и с продвинутым изучением тактики.

Как и в других ККИ, карты всех юнитов, героев и заклинаний разделены на несколько цветов, в данном случае регионов, также отсылающих нас к лору LoL: Demacia, Freljord, Ionia, Noxus, Piltover & Zaun и Shadow Isles. Юниты каждого из регионов «заточены» под геймплей того или иного рода. Кто-то отдает предпочтение выкладыванию большого количества дешевых юнитов, кто-то — юнитам-бегемотам. Кто-то ориентирован на игру от обороны, кто-то на атаку. У кого-то в чести заклинания, у кого-то юниты, поддерживающие друг дружку. Само собой, колоды, состоящие из карт только одного региона, слишком прямолинейны и имеют какую-нибудь слабую точку. С другой стороны, в колодах из карт трех регионов зачастую теряется синергия между юнитами и заклинаниями. Одним словом, все как всегда, самые сильные и интересные колоды – двухцветные или, в данном случае, двухрегиональные. В Сети уже достаточно сайтов, на которых можно найти интересные колоды для Legends of Runeterra, вот только не факт, что вы сможете собрать их без вложения существенных средств.

Как и в других коллекционных карточных играх, здесь вам доступны бои с AI или с живыми противниками. Последние делятся на обычные, рейтинговые бои и Экспедиции. Экспедиции – это местный аналог Драфта или Арены, в котором вы, заплатив определённый вступительный взнос, собираете колоду из карт различных регионов, выпадающих случайным образом, и должны продержаться в последовательных боях против других игроков как можно дольше. Экспедиции Legends of Runeterra интересны тем, что вы собираете колоду не по одной карте, а сразу из своеобразных блоков по две-три карты. Кроме того, экспедиции более снисходительны к игрокам, чем Драфт в MTG или Арена в Hearthstone. Вы вылетаете только после второго поражения подряд, а не после трех поражений в сумме, что позволяет вам в самом тяжелом случае проиграть до восьми партий, побеждая только в каждой второй из них. Кроме того, каждая Экспедиция состоит из двух попыток с разными колодами, что опять-таки повышает количество сыгранных партий. По окончании Экспедиции вы получаете призы в зависимости от успехов – карты, «джокеры» разной степени редкости или осколки, необходимые для создания отсутствующих у вас карт или оплаты участия в тех же Экспедициях. В неделю можно участвовать в трех Экспедициях.

Другой способ получить новые карты, «джокеров» или осколки – повышение своего уровня в Прологе и разных регионах. Чем-то это похоже на уровни Season Pass в MTG Arena. Количество опыта для каждого следующего уровня растет, но и награды становятся лучше – новые герои, карты, жетоны Экспедиций, призовые сундуки и т.д. Опыт можно зарабатывать за победы в играх с живыми противниками или за выполнение ежедневных заданий. Кроме того, весь опыт, заработанный вами в течение недели, идет на повышение уровня призовых сундуков, которые открываются во вторник. Там тоже попадаются весьма интересные призы.

Впрочем, даже при весьма активной игре за две недели мне не удалось собрать достаточно карт для создания действительно сильной колоды. Складывается впечатление, что для того, чтобы состязаться с серьёзными игроками, в Legends of Runeterra придется вкладываться финансово. В той же MTG Arena при среднем уровне игры можно обойтись и без этого. Как водится, Riot Games продает за реальные деньги специальные монеты, на которые можно приобретать товары во внутриигровом магазине. Текущий курс 420 монет – 80 грн., при покупке в больших объемах положен бонус. За монеты можно купить наборы с картами (пока доступен только один, стартовый); «джокеров» чемпионов и карт разной редкости; существ-защитников, которых можно посадить для красоты на вашей стороне поля; тематические поля разных регионов. Набор стандартный. Правда, цены кусаются. Новая шкурка поля – 200 грн., новый защитник – 120 грн., один «джокер», позволяющий открыть нужного вам героя – 60 грн., участие в Экспедиции – 60 грн. Если перевести стоимость в Осколки, то она тоже немаленькая. Экспедиция или конкретная карта чемпиона – 3000 осколков, такое количество можно заработать примерно за неделю игры.

Впрочем, получать удовольствие от Legends of Runeterra можно и без финансовых вложений, особенно если играть в Экспедиции. Партии здесь длятся около 15 минут, геймплей более простой, чем в том же Artifact или Magic: The Gathering, тем не менее, в нем есть свои секреты, и партии порой получаются очень красивыми, а ситуация может измениться буквально на каждом ходу. К тому же, Legends of Runeterra очень неплохо выглядит. По стилю она близка к Hearthstone, но возможность раскрыть картинку, помещенную на карту, в полноэкранный арт, действительно впечатляет. Это то, чего мне так не хватает в той же MTG Arena.

Думаю, с тем базисом, который мы видим в Legends of Runeterra на этапе открытого бета-тестирования, она имеет все шансы если не подвинуть, то по крайней мере на равных конкурировать с Hearthstone. Вряд ли игра заинтересует фанатов Magic: The Gathering и MTG Arena, а вот посмотреть на соперничество Hearthstone и Legends of Runeterra будет интересно. И тут все зависит от темпов, которыми будет развиваться LoR, от скорости выхода новых карт, проведения турниров и т.д. Зная обстоятельность, с которой Riot Games подходит к киберспортивному аспекту, будет очень даже интересно.

Да, пока Legends of Runeterra доступна только для Windows из собственного лаунчера Riot Games. Версии для Android и iOS должны появиться позже в этом году.