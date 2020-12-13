Mars Horizon: опередить Илона Маска





Пока Илон Маск взрывает очередную версию своего SpaceX Starship, студия The Irregular Corporation, авторы прошлогодней PC Building Simulator, предлагают нам хотя бы виртуально опередить амбициозного американца и, взяв на себя управление одним из национальных космических агентств, первыми доставить представителей человечества на Красную планету. Интересно? Тогда Mars Horizon – игра именно для вас.

Mars Horizon Жанр пошаговая стратегия

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчики The Irregular Corporation

Издатель Auroch Digital

Сайты Steam

На выбор вам дается пять космических агентств, которые, ради соблюдения баланса, стартуют в равных условиях в конце 50-х гг. прошлого века. NASA, Министерство общего машиностроения СССР (да, советское космическое «агентство» называлось именно так и отвечало за космос и ракетно-ядерное вооружение, впрочем, в СССР функции управления космической программой были размыты), CNSA (Китайское национальное космическое управление), ESA (Европейское космическое агентство) и JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований). Условия равны, так что то, что в реальности ESA смогла сделать только в 70-х гг., а Китай — и вовсе в 90-х, в Mars Horizon европейцы и китайцы могут достичь в 60-х, раньше СССР и США. Хотите, чтобы первым астронавтом стал европеец? Пробуйте. Хотите первым установить на Луне китайский флаг? Все в ваших руках!

Как и положено, игра начинается с легких геофизических ракет, вывода первого спутника, создания многоступенчатых ракет, запуска в космос животного, первого пилотируемого полета, облета Луны, получения фотографий Марса, исследования атмосферы Венеры и т.д., вплоть до пролета мимо всех внешних планет, запуска марсианских роверов и да, осуществления пилотируемой экспедиции на Марс. Как и в Civilization VI, полет на Марс – финальная цель игры, и гонка начнется еще в начале 70-х гг. прошлого века, после окончания условной Второй космической эры, высадки человека на Луну. Но до этого нужно еще добраться.

Ведь каждую космическую миссию, каждый элемент ракеты-носителя, каждый спускаемый аппарат, каждое здание вашего космического центра нужно сначала исследовать, зарабатывая очки за выполнение миссий. Процесс это не быстрый, как и постройка космических ракет. Кстати, здесь в игре есть определенная условность, каждая миссия в Mars Horizon разбита на последовательные этапы – сборка полезной нагрузки, сборка ракеты-носителя и планирование запуска. Начать следующий этап до завершения предыдущего нельзя. В реальности же эти процессы могут идти параллельно, что намного ускорило бы дело. Что ж, это игровая условность, просто примите ее во внимание.

А еще на все необходимы деньги, так что выполнение миссии, особенно выполнение их первыми среди агентств-конкурентов, жизненно необходимо для получения дополнительной государственной поддержки. Поддержка здесь играет роль своеобразных очков опыта в ролевых играх, каждый же новый уровень увеличивает сумму ежемесячных выплат от государства. Часть миссий в игре является элементами космической гонки и приносит дополнительные баллы, другие же задания бонусные, позволяющие заработать очки науки, дополнительную поддержку, очки дипломатии или деньги.

Постройки космического центра позволяют открывать дополнительные возможности, например, нанимать астронавтов или запускать тяжелые ракеты, снижают стоимость сборки элементов или приносят другие бонусы. Само же строительство – это своеобразный Танграм, необходимо разместить все здания на ограниченной площади, причем среди разнообразных препятствий, да еще так, чтобы они оказывали друг на друга положительное влияние, а не мешали.

Все ракеты и космические аппараты в игре реальные, причем западные агентства имеют доступ к ракетам друг друга, СССР и КНР тоже обмениваются технологиями, впрочем, вы можете иметь хорошие отношения сразу со всеми агентствами и проводить совместные миссии, в рамках которых получать дополнительные бонусы и даже оборудование. В Mars Horizon есть энциклопедия с подробным описанием каждой из ракет и каждой из миссий, которые вы встретите в игре, своеобразная встроенная Википедия по космосу. Текста здесь много, информация, если вы интересуетесь исследованиями космоса, как правило, хорошо известная, так что не уверен, что многие будут это читать, но внедрение в игру таких обучающих элементов, несомненно, приятно.

Как и в Kerbal Space Program, вы будете строить космические аппараты и ракеты-носители, но, в отличие от симулятора от студии Squad, в Mars Horizon не предусмотрено никакой физической модели, это все-таки пошаговая стратегия, так что управление миссиями чем-то напоминает карточную игру. Вы тратите ресурсы космического аппарата и/или экипажа, чтобы получить необходимое по условиям миссии количество других ресурсов. Меняете одну энергию на три единицы данных, двое данных на четыре связи, одну связь и одну энергию на три ускорения и т.д.

Для различных миссий авторы придумали различные, достаточно реалистичные, вводные параметры и ресурсы. Например, при исследовании Венеры и Меркурия или при управляемом спуске в атмосфере необходимо следить за перегревом аппарата, а возле внешних планет – не допускать его переохлаждения. При выходе в открытый космос или стыковке важно держать в заданных пределах дрейф корабля, а при выводе межпланетных станций на расчётную траекторию – достичь необходимой тяги. И т.д.

Миссии во второй половине игры, как правило, многоуровневые и могут длиться годами с перерывами, если речь идет о полетах к внешним планетам или эксплуатации орбитальных станций. Например, при полете на Луну нужно сначала набрать необходимое ускорение и базовые ресурсы (данные и навигация) для выхода на траекторию сближения, потом состыковаться со спускаемым модулем, затем осуществить посадку, после вернуться на окололунную орбиту, состыковаться с остывшим командным модулем, вернуться к Земле и произвести посадку. Все как в реальности. Каждый из этапов – это отдельная миниигра, на каждом необходимо достичь поставленных задач, или провалится вся миссия.

Учитывая, что одновременно у вашего агентства (после постройки соответствующих расширений ЦУП) может быть до пяти космических миссий, большую часть времени вы будете проводить за управлением космическими аппаратами, то есть за микроменеджментом. И это, пожалуй, одна из главных проблем Mars Horizon. Как и в предыдущей игре этих же авторов, здесь очень много однообразных рутинных операций, вы можете устать от них еще во вступлении, даже не добравшись до собственно Марсианской гонки.

Обилие рутины и затянутая вступительная часть, наряду с мультяшной графикой и прямолинейной стратегической частью – основные недостатки Mars Horizon. С другой стороны, у нас еще не было Civilization, посвященной исключительно космическим исследованиям, так что будем считать это первым блином, который, тем не менее, не вышел комом. Если вы увлекаетесь космосом, обратите внимание на эту игру. Она чертовски милая, да и стоит совсем недорого. Опять-таки, Рождественская распродажа уже на горизонте.