Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm – о дивный новый мир

Поклонники пошаговых стратегий Firaxis Games отлично знают, что игры студии в полной мере раскрываются только через два года и два DLC после выхода оригинальной версии. Что ж, Gathering Storm, второе большое дополнение к Civilization VI, уже вышло – самое время вернуться в игру.

Вышедшая два с половиной года назад Sid Meier’s Civilization VI оказалась немного не той игрой, которую мы ждали, и настоящие фанаты «Цивилизации» продолжили играть в классическую Civilization V, благо дополнения Gods and Kings и Brave New World довели ту игру до ума. И даже появившееся год назад весьма неплохое DLC Rise and Fall не снимало все вопросы, вызвав лишь кратковременный всплеск интереса игроков. Поклонники 4X-стратегий продолжили «мучить» Civilization V, и только в ноябре 2018 г. число играющих в Civ VI стало стабильно превосходить число игроков в Civ V, да и то незначительно. Релиз Gathering Storm дал аудитории Civ VI существенный прирост, кажется, теперь и самые закостенелые фанаты классики готовы принять новую часть «Цивилизации». Итак, что же Firaxis Games добавила в Gathering Storm.

Во-первых, в игру наконец-то вернули Дипломатическую победу, замена которой на Религиозную так возмутила многих в момент релиза оригинальной Civilization VI. Мало того, всю систему дипломатии существенно переработали, теперь она выглядит намного более реалистичной и ее действительно можно использовать для достижения собственных целей.

В игре вновь появился Мировой конгресс, причем теперь, кроме регулярных сессий раз в 30 ходов, по мере необходимости созываются внеочередные заседания, связанные с тем или иным кризисом. Это может быть военная агрессия против городов-государств, на которую остальные нации вправе ответить ситуативным военным союзом и ввести в спорный регион свои войска, отбив город у слишком много о себе возомнившем соседа и вернув ему независимость. Кроме того, внеочередные сессии могут созываться по причине стихийных бедствий, и, в случае принятия положительного решения о гуманитарной помощи пострадавшим, все нации начинают соревноваться в благотворительности, посылая жертвам наводнения или извержения вулкана деньги.

Победа в дипломатических соревнованиях или в важных голосованиях Мирового конгресса приносит вам очки Дипломатической победы, нация, получившая десять таких очков, выигрывает. На все дипломатические действия в Конгрессе тратятся очки Дипломатического влияния, которые вы зарабатываете соответственно установленному в вашем государстве политическому строю, получаете от городов-сателлитов или за победу в глобальных дипломатических состязаниях (заработать как можно больше Очков великих людей или послать как можно больше денег пострадавшим от стихии), или от договоров и сделок с другими государствами. Да, вливание существенных сумм Дипломатического влияния в себя любимого во время важных голосований очень похоже на подкуп соседей в Civilization V, но выглядит все-таки более реалистично. Голосования на Всемирном конгрессе позволяют запретить постройку некоторых зданий, сделать их более дорогостоящими, увеличить или уменьшить эффективность районов и т.д. Порой это очень серьезный рычаг влияния в первую очередь на экономику, как свою, так и конкурентов.

Второе большое нововведение в Gathering Storm – это уже упомянутые выше стихийные бедствия, глобальное потепление и изменение климата. Стихийные бедствия будут встречаться вам с самого начала игры. Это и наводнения, которым подвержены поселения в самых удобных для постройки местах, на реках; извержения вулканов в горных районах; торнадо; ураганы, засухи; снежные и пылевые бури. Часть стихийных бедствий, такие как торнадо или засухи, не приносят ничего хорошего, а просто уничтожают ваши улучшения и могут привести к голоду. Часть же, например, наводнения или извержения вулканов, кроме несчастья, могут принести и бонусы в виде повышенной плодородности задетых бедствием гексов.

Гексы, на которых вашим подданным могут угрожать наводнения, извержения вулкана или поднятие уровня моря, помечены с самого начала игры, так что их можно просто избегать, а можно рискнуть и все-таки строиться в подобных местах, предварительно обезопасив себя. Например, на реках можно возвести дамбы и гидроэлектростанции, которые нивелируют эффект наводнения, а в прибрежных районах – специальные огромные дамбы, сдерживающие наступающее море. Понятное дело, эти улучшения доступны лишь на финальных стадиях игры.

Вообще, стихийные бедствия – это, конечно, хорошо, но вы можете за всю игру так и не увидеть их на своей территории, читая лишь сводки о буйстве природы в других государствах. Чего же вам в любом случае не удастся избежать – так это глобального изменения климата и поднятия уровня моря, ведь без индустриализации и использования ископаемого топлива на некоторых этапах игры никак не обойтись. Сжигание угля и нефти в Gathering Storm приводит к росту общемировой температуры, таянию полярных льдов и повышению уровня моря, так что цивилизации, предпочитающие строиться на побережье и не удосужившиеся предварительно подготовиться, в большой опасности. И если первое таяние льдов съест буквально пару гексов в разных регионах мира, то четвертое или пятое могут сожрать целые страны, и там, где некогда цвели сады и размещались заводы, теперь будет плескаться море. Очень наглядная демонстрация последствий изменения климата – в Civilization VI: Gathering Storm стоит поиграть всем политикам, отрицающим проблему глобального потепления.

По большому счету, цивилизация, подготовившаяся к изменению климата, может использовать глобальное потепление как очень мощное климатическое оружие, буквально отбрасывающее конкурентов в средневековье. Если вы не столь эгоистичны, стоит все же вовремя переводить электростанции с угля на нефть, а потом и на ядерное топливо, стоить ГЭС и геотермальные станции, ветряки и солнечные электростанции. За два последних улучшения отвечают строители. На финальном этапе игры появится возможность возводить прибрежные поселения на искусственных островах и строить морские ветростанции. А с помощью проекта поглощения углекислого газа, который станет доступен в самом конце игры, уровень выбросов СО2 и вовсе можно снижать.

Да, про атомные станции: на забывайте время от времени проводить обслуживание реакторов, собственный Чернобыль или Фукусима прямо в центре столицы – это не самое приятное событие.

И по поводу полезных ископаемых. Теперь это не абстрактные единицы ресурсов на вашей территории, в Gathering Storm нефть, уголь, железо, уран и т.д. добываются каждый ход, накапливаются и тратятся на постройку и поддержание юнитов или питание заводов и электростанций. Так что при неудачном расположении месторождений вы можете остаться совсем без сырья, и его придется закупать у соседей.

Кроме появления двух столь важных геймплейных нововведений, в Civilization VI: Gathering Storm добавлено и много нового контента. Новые чудеса света и природные чудеса, новые юниты отдельных наций и доступные всем цивилизациям. Чего стоят только рок-группы, покупаемые за очки религии и способные подорвать лояльность чужого города и заработать для вашей нации существенное количество очков культуры. Мне с помощью нескольких синхронизированных выступлений двух рок-коллективов удалось поднять волнения в чужой столице (и это при работающим губернаторе) и превратить ее в вольный город, буквально разорвав государство-соседа на части. Второй убер-юнит финальной фазы игры – Огромный Боевой Робот, с лазерами и защитным полем. Страшная штука.

Ну и, конечно же, в DLC были добавлены еще восемь новых цивилизаций (теперь их в игре со всеми DLC целых 48!!!) со своими особенностями. Канада под управлением сэра Уилфрида Лорье; Венгрия под рукой Матьяша I Корвина; Инки, которыми правит Пачакутек Юпанки; Империя Мали с великим Манса Муса; Майори с больше легендарным, чем реальным вождем Купе; наконец-то Оттоманская империя с Сулейманом I Великолепным; Финикийцы во главе с легендарной основательницей Карфагена Дидоной; Швеция под управлением королевы Кристины. Кроме того, Алиенора Аквитанская (мать Ричарда Львиное Сердце) добавлена как дополнительный лидер для Англии и Франции, эта удивительная женщина успела примерить корону обеих стран. Естественно, у каждой нации есть собственные юниты, строения и бонусы. Для начала знакомства с Gathering Storm рекомендуем попробовать поиграть за Швецию, у королевы Кристины (незаурядная на самом деле личность, во многом опередившая свое время) имеются существенные бонусы к дипломатии.

Еще одна очень приятная фишка Civilization VI: Gathering Storm, которой так не хватало в предыдущих версиях Civ VI – оптимизация. Игра теперь грузится в разы быстрей, да и просчет финальных ходов не на шутку ускорился. А еще AI-противники прекратили выкидывать дипломатические глупости, что тоже дорогого стоит.

В целом, Gathering Storm – это лучшее, что случилось с Civilization VI за последние два с половиной года. Игра перестала топтаться на месте и приобрела должную глубину. Самое время отправить наконец-то старушку Civ V на пенсию и опробовать новые фишки Civ VI. Впрочем, этому может помешать единственный, но весьма существенный недостаток DLC – его стоимость. На текущий момент Gathering Storm обойдется вам в 649 грн., при том что базовая игра стоит сейчас всего 525 грн. Чтобы получить Civ VI со всеми важными DLC, вам придется выложить 1623 грн., и это не считая наборов дополнительных цивилизаций и сценариев. Мягко говоря, многовато. Впрочем, такой же ценовой политики 2K/Firaxis Games придерживаются в отношении всех своих игр, вспомним хотя бы XCOM 2: War of the Chosen или совершенно заоблачную цену на Sid Meier’s Civilization VI для iPad. Честно говоря, цены AMPLITUDE Studios на DLC к Endless Space 2 и Endless Legend, которые содержат не менее, а порой и более серьезные геймплейные изменения, нравятся нам намного больше.

Впрочем, если вы любите 4X-стратегии и серию Civilization, пропустить Civilization VI: Gathering Storm у вас все равно не получится – это действительно очень качественная и многогранная игра. И наконец-то она раскрылась в полной мере.