«Марс, мы идём». SpaceX провела успешные атмосферные испытания полноразмерного прототипа Starship — он взлетел на 12,5 км, спустился и развернулся хвостом вниз, но разбился при посадке

SpaceX стала на еще один шаг ближе к созданию космического корабля следующего поколения для колонизации Луны и Марса — в ночь на 10 декабря компания Илона Маска провела первые полноценные (атмосферные) летные испытания полноразмерного (50 метрового) прототипа корабля Starship с индексом SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат), которые глава SpaceX признал успешными, хотя аппарат и разбился при посадке. Испытания транслировались в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX и еще нескольких любительских каналах.

Starship и Super Heavy — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите.

Испытания SN8 проходили на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса, где ведутся все основные работы по проекту.

Оснащенный тремя метан- кислородными двигателями Raptor (SN30, SN36 и SN42) прототип SN8 без проблем, насколько можно судить по видеостриму, вышел на запланированную высоту 12,5 км, отключил двигатели (они выключались поочередно и последним отключился SN42, все так и планировалось) и начал управляемый спуск в горизонтальном положении. С помощью аэродинамических рулей аппарат принял вертикальное положение для посадки, успешно завершив манёвр «belly flop» (прыжок с переподвыподвертом?) — именно он и был главной целью этих испытаний.

Манёвр «belly flop»

Увы, на заключительном этапе Starship SN8 подвело то, что давление в баках оказалось недостаточным для нормальной работы двигателей, из-за чего главный двигатель (SN42) не смог включиться. Как следствие, прототип не успел замедлиться достаточно сильно для мягкой посадки и при ударе на большой скорости корпус смялся снизу вверх, после чего раздался взрыв. При этом сами двигатели, как подчеркнул Маск, отработали штатно. Во время испытаний на площадке никого не было, так что никто не пострадал, кроме самого прототипа и площадки.

Важно отметить, что система подачи топлива отработала штатно и успешно переключилась на размещенные в носу корабля баки, которые и стали самым слабым звеном. Но в любом случае, испытания SN8 признаны успешными. Более того, они прошли даже лучше, чем ожидала команда SpaceX — ранее Маск говорил, что оценивает шансы на успех как один к трем.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020