Рецензия на анимационный фильм «Митчеллы против машин» / The Mitchells vs. the Machines

Зрители должны были увидеть «Митчеллы против машин» / The Mitchells vs. the Machines от Sony Pictures Animation еще в начале 2020 г. в кинотеатрах, но пандемия спутала планы релизов и в итоге права на мультфильм оказались у Netflix, где он и появился 30 апреля 2021 г. Причем сразу же с украинской озвучкой. По слухам, Netflix заплатила за фильм около $110 млн., при том, что бюджет картины оценивается в $50-100 млн. Стоило ли оно того?

«Митчеллы против машин» / The Mitchells vs. the Machines Жанр семейный мультфильм, комедия

Режиссер Майк Рианда

Роли озвучивали Эбби Джейкобсон (Кэти Митчелл), Дэнни МакБрайд (Рик Митчелл), Майя Рудольф (Линда Митчелл), Майк Рианда (Аарон Митчелл), Эрик Андре (Марк Боуман), Оливия Колман (Виртуальный ассистент PAL), Роботы PAL (Блэйк Гриффин) и др.

Студии Sony Pictures Animation, Netflix

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Sony Pictures Animation — очень странная студия. С одной стороны, в их активе есть вполне неплохие мультфильмы вроде Hotel Transylvania, Hotel Transylvania 2, Cloudy with a Chance of Meatballs и полуигровой фильм Peter Rabbit. С другой — достаточно и проходных работ вроде The Angry Birds Movie, The Angry Birds Movie 2 и Hotel Transylvania 3. С третьей, именно SPA — авторы одного из лучших анимационных фильмов последних лет, Spider-Man: Into the Spider-Verse. С четвертой, они же создатели и худшего мультфильма всех времен и народов – The Emoji Movie. Лично мне было совершенно неясно, что ждать от The Mitchells vs. the Machines, или Connected, как переименовали его через некоторое время после анонса.

И хоть название Connected на самом деле очень точное и глубокое, чтобы понять, почему мультфильм называется именно так (роботы и современные технологии здесь совершенно не при чем), его нужно досмотреть до конца. Так что первое, что сделал Netflix после покупки прав – переименовал фильм обратно, в The Mitchells vs. the Machines. Немного попсово, но продается намного лучше.

Да, как и обещано в названии – это мультфильм о том, как несуразная и совсем не дружная семья Митчеллов сражается с разумными машинами, эволюционировавшими от одной обиженной создателем виртуальной помощницы (в оригинале ее озвучивает великолепная Оливия Колман). Так что ждите массу шуток про взаимоотношения людей и их смартфонов, апокалипсис, наступающий при отключении Wi-Fi, и сбои системы распознавания образов. Но на самом деле сингулярность, робоапокалипсис и проблема технологий, разъединяющих людей, здесь только внешняя обертка, необходимая для того, чтобы поговорить о вечных ценностях – о семье.

Да, вот так вот просто. О семье, о проблеме отцов и детей, о нетерпеливости младшего поколения и упертости старшего, о разных системах ценностей и о том, что всех нас… правильно, объединяет. Ведь родители могут не разбираться в новых технологиях, могут не понимать детей, чрезмерно опекать их (да, проблема гиперопеки затронута и в этом мультфильме), не принимать их внешний вид и не разделять их увлечений. Но если это правильные родители, они смогут побороть предубеждения и наконец-то прислушаться к своим отпрыскам, хотя бы попытаться понять их, независимо от того, какие странные и непонятные вещи они делают и как глупо, с точки зрения представителей старшего поколения, они одеваются. Это сложно, но для того, чтобы сделать первый шаг, робоапокалипсис совсем не обязателен.

Эта тема – доверия, принятия другого, повторяется в мультфильме многократно. И в отношениях директора Pal и того самого обиженного виртуального помощника. И в отношениях роботов и семьи Митчеллов, и, конечно же, в отношениях между самими Митчеллами. Да, очень банальный, но от этого не менее правильный посыл.

Сам же мультфильм The Mitchells vs. the Machines будет в большинстве кадров испытывать представителей старшего поколения (а в данном случае это даже тридцатилетие) на прочность и толерантность. Фильтрами в духе TikTok, странными видео, которые снимает Кэти Митчелл, полноэкранными рисованными от руки плакатами, стрелочками и комментариями поверх основной картинки и т.д. И, естественно, мемами и подшучиванием над «динозаврами» докомпьютерной эры, которые не могут даже найти видео на YouTube. Да, порой эти шутки выглядят несколько натужно, в духе старого мема How Do You Do Fellow Kids?, но в целом получилось даже мило.

The Mitchells vs. the Machines создавались с использованием того же программного обеспечения, что и шедевр 2018 г. Spider-Man: Into the Spider-Verse. И хотя визуально мультфильмы не очень-то и похожи друг на друга, комикс-стиль, использованный в Spider-Man, время от времени прорывается в The Mitchells vs. the Machines, если не в штриховке и затенении, то в наклейках, акцентах, подчеркивании взрывов и движения. Сами члены семьи Митчелл, непохожие на привычных нам героев мультфильмов, могут понравиться далеко не всем, но в целом визуальная составляющая здесь вполне себе самобытная и интересная.

Что ж, режиссерский дебют Майка Рианда, до этого занимавшего роль креативного директора и сценариста мультсериала Gravity Falls от Disney, получился вполне достойным. Рианда, который подрабатывает еще и актером озвучания, подарил свой голос одному из героев ленты. И, кстати, об озвучении. The Mitchells vs. the Machines вышли на Netflix сразу же с украинской озвучкой, и надо сказать, весьма качественной. Отрадная тенденция, будем надеяться, что украинского контента на стриминговом сервисе со временем станет больше.

В связи с отменой ряда карантинных ограничений, с 1 мая 2021 г. кинотеатры в Украине возобновляют работу с 50% загрузкой, и среди премьер этого лета есть даже несколько интересных анимационных фильмов. Тем не менее, The Mitchells vs. the Machines не должен потеряться на их фоне. Посмотрите этот фильм. Особенно рекомендуется родителям взрослых или уже почти взрослых детей.