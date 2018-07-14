К третьей части Hotel Transylvania американские аниматоры догнали-таки украинских прокатчиков! У мультфильма появился подзаголовок Summer Vacation и в нем наконец-то упомянуты каникулы, на которые собрались измученные капризными клиентами собственного отеля монстры. Но вы же не думали, что семейству Дракулы и их друзьям позволят спокойно насладиться заслуженным отдыхом?

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation / «Монстры на каникулах 3» Жанр мультфильм

Режиссер Дженнди Тартаковски

Роли озвучивали Адам Сэндлер (Дракула), Энди Сэмберг (Джонатан), Селена Гомес (Мэйвис), Кэтрин Хан (Эрика), Джим Гаффиган (Абрахам Ван Хельсинг), Стив Бушеми (Вольфыч), Кевин Джеймс (Франкенштейн), Мел Брукс (Влад), Дэвид Спейд (Человек-невидимка), Фрэн Дрешер (Юнис), Киган-Майкл Кей (Мумия) и д.р.

Студии Sony Pictures Animation

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Серия анимационных фильмов Дженнди (Геннадия) Тартаковского Hotel Transylvania изначально была ориентирована скорее на родителей, чем на детей. Но если в первых двух мультфильмах речь шла об опеке, а порой и гиперопеке взрослых, переносящих свои комплексы на отпрысков и не позволяющих им жить собственной жизнью, то в Hotel Transylvania 3 авторы решили поменять полярность и показать детям, что и у их родителей, каким бы немолодыми они ни казались, тоже есть личная жизнь.

Итак, Мэйвис, дочка Дракулы, неправильно истолковав поведение отца, страдающего от одиночества, решает устроить ему, а заодно всему своему семейству и друзьям семьи, шикарный отдых, купив океанский круиз на специально адаптированном под нужды монстров лайнере. Уставшие от жизни в отеле монстры переселились в отель на плаву, прямо как в том анекдоте про пляж и станки. Но не все так уж плохо, потому что 540-летний частный предприниматель и по совместительству лорд-вампир внезапно влюбился. В человека. Конфликт из первого мультфильма вывернулся наизнанку. Теперь Дракула не хочет говорить Мэйвис о своей избраннице, а Мэйвис ревнует отца и старается защитить его. Ситуация усугубляется тем… Стоп, дальше спойлеров не будет. Впрочем, интрига в Hotel Transylvania 3 настолько прозрачна и раскрывается авторами буквально в самом начале ленты, что скрывать ее как-то даже и глупо. Но все же.

Большую часть времени из 90 минут хронометража фильма ваш покорный слуга пытался понять, на кого же ориентирован Hotel Transylvania 3. Увы, безуспешно. Судя по подростковым шуткам про отношения, свидания и любовь – на школьников средних классов. Впрочем, откровенно примитивные гэги с собакой явно нацелены на детей 4-6 лет. А вот на кого рассчитаны шутки про молодящегося дедушку Влада и похотливых ведьмочек? На изрядно заправившихся пивом родителей? Мультфильм прыгает из крайности в крайность, в итоге и детский смех звучит в зале не так часто, как на предыдущих частях мультфильма, и родители хихикают на понятных только им шутках значительно реже.

Нет, Summer Vacation не так уж безнадежен, в мультфильме есть несколько хороших шуток, понятных взрослым старше 40 лет, например, действительно отличная сюжетная линия родителей-оборотней или же шикарный подбор мелодий в финальной битве ди-джеев (даже не спрашивайте!). Но это, пожалуй, и все. Совершенно дурацкие гримасы влюбленного Дракулы и неловкие положения, в которые он попадает, скорее расстраивают, а эпизоды с покушениями на жизнь вампира так вообще явный плагиат из противостояния Дорожного бегуна и Хитрого койота.

Если в первых частях несколько странный дизайн и анимация персонажей мультфильма немного расстраивали, то к третьей мы к ним уже привыкли. Вот только ради бога, почему же новые персонажи, появившиеся в этой серии, вышли настолько уродливыми и неприятными? Особенно тот, который критично важен для повествования и должен якобы вызывать у зрителей положительные эмоции?

Одним словом, новая часть Hotel Transylvania скорее расстраивает, чем радует. Учитывая, что и предыдущие части серии не были шедеврами анимации, а скорей незамысловатыми летними мультфильмами без особых претензий, такая деградация действительно удручает.

Hotel Transylvania 3 напоминает телевизионные реалити-шоу на канале Discovery или TLC. К третьему-четвертому сезону у авторов заканчиваются оригинальные идеи, и чтобы продлить жизнь все еще прибыльных проектов, они решают отправить участников одного шоу в гости к участникам другого, послать их в океанский круиз, командировать в другой город или страну. Выглядят такие попытки, как правило, очень жалко и не в состоянии продлить агонию теряющего популярность сериала. Когда-то все-таки стоит сказать стоп. Похоже, это время пришло и для серии Hotel Transylvania.

2.5 Редакция ITC.UA | 3.4 Читатели ITC.UA Плюсы: Знакомые персонажи; несколько смешных шуток для людей старше 40; порадовавший подбор песен в финале Минусы: Неясно, на кого ориентирован мультфильм; несмешные шутки; банальный сюжет; новые персонажи не вызывают симпатий Вывод: К сожалению, третья часть Hotel Transylvania значительно уступает первым двум мультфильмам серии Оценить: Загружаем оценки...

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