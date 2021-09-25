Рецензия на фильм «Холодный расчет» / The Card Counter

На этой неделе в кино появился фильм «Холодный расчет» (The Card Counter) – это криминальная драма с Оскаром Айзеком в главной роли, спродюсированная Мартином Скорсезе. Главный герой ленты, в отличие от других игроков казино, не окрылен азартом игры. Он научился считать карты, чтобы отвлечься от своего прошлого, которое все равно вырывается наружу под гипнотический саундтрек, написанный участником группы Black Rebel Motorcycle Club.

«Холодный расчет» / The Card Counter Жанр криминальная драма

Режиссер Пол Шредер

В ролях Оскар Айзек (Уильям Телл), Тай Шеридан (Сирк), Тиффани Хаддиш (Ла Линда), Уиллем Дефо (майор Джон Гордо), Екатерина Бэйкер (Сара), Джоэль Майкли (Ронни) и др.

Студии Focus Features, LB Entertainment, Astrakan Film AB

Год выпуска 2021

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Для Оскара Айзека Венецианский международный кинофестиваль 2021 года стал триумфальным – там он вместе с Дени Вильневым представил «Дюну» (Dune) и в компании Джессики Честейн презентовал сериал «Сцены из супружеской жизни» (Scenes from a Marriage). В рамках фестиваля показали еще один фильм с участием актера, который сейчас выходит в украинский прокат – это «Холодный расчет» (The Card Counter).

Если судить по нескольким тизерам и трейлеру, «Холодный расчет» может показаться вялым авантюрным триллером, в котором герои проворачивают аферу в покер. На самом деле все не так, фильм намного интереснее и серьезнее, чем его представляют в анонсах.

Режиссером-сценаристом драмы выступил Пол Шредер – это он написал сценарий к культовым фильмам Мартина Скорсезе «Таксист» (Taxi Driver) и «Бешеный бык» (Raging Bull). Шредер также занимался постановкой личных проектов, а его картину «Дневник пастыря» (First Reformed) номинировали на «Оскар».

В драме The Card Counter появляется картежник Уильям Телл (Оскар Айзек) – он объясняет принцип подсчета карт, помогающий выигрывать в казино. Герой не гонится за большими выигрышами, довольствуясь скромными суммами, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Он ночует в придорожных отелях, где никто не догадывается о его странностях – Уильям заворачивает всю мебель в белые простыни, превращая комнату в безликое пространство. В такой обстановке он делает записи в дневник, пытаясь справиться с пережитыми травмами. Ему есть что скрывать, и давние грехи вновь напомнят о себе, когда перед героем появится молодой мужчина (Тай Шеридан), жаждущий мести.

Основные действия фильма происходят в наши дни, но по настроению он напоминает старые работы Скорсезе (кстати, сам режиссер выступил исполнительным продюсером «Холодного расчета»). Это история одиночества, подавления гнева и пугающего спокойствия, за которым скрываются годы самодисциплины. При этом Пол Шредер уделяет большое внимание карточным играм, объясняя нюансы ставок. Иногда режиссер углубляется в эту тему настолько глубоко, что начинает казаться, будто драма полностью посвящена азартному миру казино.

Однако полное погружение в игру – это способ уйти от прошлого, отсечь все нежелательные воспоминания, преследующие героя. Тем не менее, они все равно вырвутся наружу – пугающим и искаженным кошмаром (в фильме есть запоминающийся флешбэк, снятый с помощью объектива fish-eye).

Для лучшего понимания того, что появится на экране, стоит прочесть короткую справку о тюрьме Абу-Грейб, где военные США заключали под стражу иракцев. Там к узникам применяли пытки и сексуальное насилие, фрагменты издевательств солдаты документировали на фото, о которых стало известно в 2004 году благодаря расследованию журналистов. Несколько военнослужащих, фигурирующих на снимках, получили тюремные сроки, в то время как высшие чины избежали наказания.

Из-за двойной сюжетной нагрузки может показаться, что The Card Counter хватается сразу за несколько тем, теряя основной мотив. На самом деле, это специфика сценария Пола Шредера – его новое кино отличается от структуры большинства современных фильмов. Лента не идеальна, но очень притягательна, во многом из-за съемки, присущей кинематографу ушедших лет (в кинотеатрах фильм не будет подстраиваться под широкий формат, пространство по бокам экрана останется свободным).

Саундтрек, который написал Роберт Левон Бин (участник группы Black Rebel Motorcycle Club), помогает ленте не распадаться на несколько разных частей. Музыка постоянно возвращает наше внимание в казино, где герой, удачно сыгранный Оскаром Айзеком, остается для окружающих загадочным игроком. Композиции Бина атмосферны и притягательны – благодаря им фильм ближе к развязке превращается в гипнотически-красивое действие, хотя по смыслу он и несет в себе мрачные ноты (к слову, песни из фильма вышли отдельным альбомом, который уже можно послушать на музыкальных стриминговых сервисах).

Также в фильме стоит ждать появления Уиллема Дефо – он сыграл небольшую, но при этом видную второстепенную роль. Для актера это уже восьмая лента, над которой он работает с режиссером Полом Шредером.