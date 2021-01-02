Рецензия на фильм «Охота на Санту» / Fatman

В это с трудом верится, но фильм, в котором Мел Гибсон играет Санта-Клауса, действительно существует. Правда, его персонаж не так добродушен, как улыбающийся старик в красном костюме, которого изображают на традиционных рождественских открытках. Мрачный доставщик подарков в исполнении Гибсона появляется в криминальном фэнтези Fatman (в кинотеатрах с начала января картину можно найти под названием «Охота на Санту»), где он всячески пытается спасти свой бизнес.

«Охота на Санту» / Fatman Жанр триллер, фэнтези, боевик

Режиссер Эшом Нелмс, Йен Нелмс

В ролях Мел Гибсон (Крис), Уолтон Гоггинс (киллер), Марианн Жан-Батист (Рут), Чэнс Херстфилд (школьник Билли), Роберт Бокстэл (военный капитан), Эрик Вулф (эльф номер семь) и др.

Студии Panasper Films, Fortitude International, Saban Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Атмосфера фильма далека от сказки, да и в целом история эта совсем не детская, хотя один из центральных персонажей – это школьник, который получил на Рождество уголь вместо подарка. И теперь избалованный мальчик из богатой семьи, который привык манипулировать другими людьми, нанимает киллера с просьбой убить Санта-Клауса.

Пока что описание сюжета очень напоминает комедии из 90-х. Но фильм «Охота на Санту» стремится не развлечь зрителя, а скорее сбить его с толку, сочетая в себе карикатурных персонажей и мрачную реальность, в которой существуют необъяснимые фэнтезийные явления.

Главный герой Крис Крингл (еще одно известное имя Санты) живет на Севере, где он ежегодно ведет книгу со списком хороших и плохих детей. Крис сокрушается из-за того, что непослушаний стало намного больше, а школьники ради забавы стали сжигать дома, поэтому количество тех, кто получит подарки под елку, с каждым годом становится все меньше и меньше. Крингл помнит всех детей и может узнать их много лет спустя, однако эмоциональная сторона ситуации в современном мире беспокоит его не так, как материальная. Изготовление и доставка подарков для Криса – это в первую очередь бизнес, а не бескорыстное желание поддерживать праздничный дух. Более того, у него есть контракт с правительством США, согласно которому Крингл получает регулярные выплаты. Но даже они не могут покрыть все расходы, поэтому герою приходится идти на компромисс, соглашаясь производить то, что совершенно не ассоциируется с Рождеством.

Режиссеры-сценаристы Эшом Нелмс и Йен Нелмс полностью разрушают привычный образ Санта-Клауса (оставляя Мелу Гибсону лишь длинную бороду, отдаленно напоминающую об известном персонаже). В их интерпретации Крис Крингл выпивает в баре, тренируется стрелять по жестяным банкам и жалуется жене на то, что облик Санты повсюду используют в корыстных коммерческих целях, а ему это не приносит положенного дохода. К слову, создатели фильма также меняют представление о миссис Санта-Клаус, которую в фильме играет темнокожая актриса Марианн Жан-Батист. Внешне супруги напоминают обычную пару, досуг которой ограничивается выпеканием рождественского печенья. Конечно, такое впечатление обманчиво, и в доме героев происходят дела поважнее.

Чтобы добраться до деталей жизни Санта-Клауса (где есть место даже для эльфов, работающих на фабрике), нужно выдержать длинную завязку, в которой происходит знакомство с безымянным киллером. Убийцу играет актер Уолтон Гоггинс, запомнившийся ролью в детективном вестерне «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight) от Квентина Тарантино. К сожалению, в «Охоте на Санту» Гоггинс вынужден изображать совершенно абсурдного персонажа, одержимого безумным желанием найти легендарного старика, раздающего подарки. Как бы режиссеры ни старались приукрасить героя жестокостью, наблюдать за киллером совершенно не интересно.

Фильм стремится попасть в жанровые рамки триллера, плавно переходящего в боевик – не зря ведь нам показывают, как метко Санта стреляет по жестянкам. По правде, ждать большого столкновения, в котором бородатый старик даст достойный отпор, придется довольно долго. На пути к этому режиссеры хорошо справляются лишь в создании безрадостной атмосферы, где смешиваются огорчения мрачной реальности и внезапное появление мифических существ, самозабвенно трудящихся вдали от чужих глаз.

К угрюмой действительности добавлена отдельная сюжетная линия о своенравном школьнике, который забавляет своей взрослой манерой поведения, но в целом сильно выбивается из общей истории. События, происходящие с ним, настолько несерьезны, что порой кажется, будто это отрывки из другого кино.

Вообще, сама идея фильма изменить общее представление о таинственном доставщике подарков не так плоха. Кажется, что если бы в реальном мире была возможность существования Санта-Клауса и его помощников эльфов, их жизнь напоминала бы сцены из ленты, где Крис Крингл пытается спасти вовсе не традицию дарить подарки, а свой сезонный бизнес. Увы, кроме этого, в фильме цепляться больше не за что, ну разве что за Мела Гибсона, ради которого кто-то таки сходит в кино.