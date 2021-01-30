Рецензия на фильм «Охотник на монстров» / Monster Hunter

После череды переносов официальной премьеры фильм «Охотник на монстров» (Monster Hunter) все же добрался до украинских кинотеатров, попав на большие экраны в конце января. Это адаптация популярной игры, которую режиссер Пол Андерсон поставил по собственному сценарию, в очередной раз сняв в главной роли Миллу Йовович. Судя по концовке фильма, Андерсон не собирается ограничиваться одной частью, – он оставляет открытый финал, всячески намекая на сиквел.

«Охотник на монстров» / Monster Hunter Жанр фэнтезийный боевик

Режиссер Пол У. С. Андерсон

В ролях Милла Йовович (Артемида), Тони Джаа (Охотник), T.I. (Линк), Рон Перлман (Адмирал), Диего Бонета (Маршалл), Миган Гуд (Дэш) и др.

Студии Constantin Film, Impact Pictures, Capcom Company

Год выпуска 2020 (в Украине 2021)

Сайт IMDb

Хоть Пол Андерсон периодически и пытается снимать разножанровое кино (как, например, экшн-триллер Death Race или же боевую 3D-версию романа Дюма The Three Musketeers), режиссер все равно возвращается к полюбившемуся ему делу – к адаптации видеоигр. Начав в 1995 году с экранизации «Смертельной битвы» (Mortal Kombat), Андерсон сосредоточился на «Обители зла» (Resident Evil), превратив хоррор о выживании в серию фильмов, которая выходила с 2002 по 2016 год.

Исчерпав наконец тему генетических модификаций и мертвецов (новый американо-немецкий Resident Evil выйдет в ближайшем будущем без его участия), Андерсон берется за экранизацию еще одной игровой франшизы от компании Capcom. Главную роль режиссер отдает единственной возможной кандидатуре – своей супруге Милле Йовович, занимающей центральные позиции в его фильмографии.

В «Охотнике на монстров» отправной точкой сценария Пола Андерсона становится короткая цитата о существовании еще одного нового мира, находящегося где-то за пределами нашего существования. Не вдаваясь в подробности, режиссер показывает отряд охотников из чужого нам мира, передвигающийся верхом на корабле, который в результате нападения теряет члена экипажа.

В нашем же мире не происходит ничего странного, пока капитан американской армии Артемида (Милла Йовович) вместе с командой не отправляется на поиски исчезнувших солдат. Во время выполнения миссии герои попадают в песчаную бурю, переносящую их к машине пропавших военных, от которых остались лишь обгоревшие останки. Артемида и ее подчиненные понимают, что они попали в другой мир, населенный гигантскими монстрами, о которых им ничего не известно. Именно там команду находит охотник из корабля, который остался сам по себе.

Фильм не церемонится с затянутыми вступлениями и практически сразу переходит к экшн-сценам, успев по-быстрому охарактеризовать Артемиду и ее подчиненных. Единственное, что нам нужно знать, – главная героиня обладает военными навыками и сноровкой, поэтому так хорошо справляется со всевозможными опасностями. Она довольно быстро осваивается с тем, что перед ней появляется огромный монстр Диаблос, скрывающийся в песке (также в фильме фигурируют Нерскилла и Раталос), и отчаянно жаждет выжить, чтобы вернуться домой.

Охотником на монстров Артемида становится не сразу, да и не совсем своими усилиями. Ее проводником по новому миру выступает безымянный персонаж (в исполнении актера и каскадера Тони Джаа), говорящий на чужом для героини языке. Их взаимодействие становится главным элементом, вносящим разнообразие в фильм — помимо монстров, в нем появляется коммуникация двух разных персонажей, объединяющих усилия ради выживания. Здесь также не обходится без нелепых сцен сражений между ними, снятых только для того, чтобы заполнить экранное время.

Однако персонаж Тони Джаа существует в новом мире намного дольше, нежели героиня Миллы Йовович, поэтому в сценарии он не только создает относительно смешные ситуации, но и учит, как выслеживать монстров. Когда героиня Йовович заметно прокачает физические навыки, в кадре появится разнообразный арсенал узнаваемого оружия.

Пол Андерсон не заставляет долго ждать, герои почти сразу вступают в схватки, благодаря которым фильм наполнен боевыми сценами, в которых блистает Милла Йовович. В них нет ничего по-настоящему впечатляющего, но быстрое перемещение героев и неплохой CGI при просмотре фильма на большом экране делают свою работу – в моменты экшена «Охотник на монстров» действительно увлекает, не пытаясь усложнить визуальный ряд дополнительными смыслами.

Как ни странно, в такой комбинации фильм заходит неплохо, но длится это ровно до тех пор, пока в кадре не появляется персонаж по имени Адмирал (в исполнении Рона Перлмана), чей внешний вид слишком комичен, чтобы его можно было воспринимать всерьез. Практически в самом финале ему с большим опозданием суждено раскрыть историю нового мира, которая звучит чересчур отрывисто и абсурдно как для полнометражного фильма.

По правде говоря, с приходом Адмирала фильм обретает вожака и ряд дополнительных второстепенных персонажей, но при этом теряет всякий смысл (зато есть приятный бонус в виде полюбившегося многим кота-помощника, правда, в основных событиях он участия не принимает). Пола Андерсона, по всей видимости, слабая сюжетная основа вполне устраивает, поэтому он заканчивает фильм прямо в разгар битвы, открыто говоря о том, что у «Охотника на монстров» будет продолжение. А зная его азарт к съемкам, возможно, даже не одно.