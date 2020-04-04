Рецензия на фильм «Платформа» / El hoyo

Европейские фильмы, которые появляются на Netflix, довольно часто остаются без внимания, находясь в тени более масштабных и обсуждаемых американских проектов. С испанским антиутопическим хоррор-триллером «Платформа» (El hoyo) получилось несколько иначе – его заметили сразу. Картина отличается от других фильмов, пугая не монстрами, а поступками человека, испытывающего голод.

«Платформа» / El hoyo Жанр триллер, фантастика

Режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия

В ролях Иван Массаге (Горенг), Сорион Эгилеор (Тримагаси), Антония Сан Хуан (Имогири), Эмилио Буале Кока (Бахарат), Александра Масангкай (Михару), Эрик Гооде (Брамбанг) и др.

Компании Basque Films, Mr Miyagi Films, Plataforma La Película AIE

Год выпуска 2019 (на Netflix 2020)

Сайт IMDb

«Платформа» показывает место, устроенное по принципу тюрьмы. Там расположено неизведанное количество вертикальных уровней, на которых есть лишь одна комната с большим отверстием по центру. На каждом этаже находится по два человека, ежедневно ожидающих прибытия платформы, временно заполняющей недостающую часть камеры, и доверху заполненной едой. Возможность насытиться есть не у всех заключенных – хорошо питаются лишь те, кто находится на верхних уровнях. Тем же, кто оказался ниже, в лучшем случае достаются пищевые отходы. Раз в месяц ситуация кардинально меняется, и люди, находившиеся на самом верху, могут оказаться на низшем уровне, где начинается чудовищная борьба за выживание.

Премьера триллера «Платформа» прошла в рамках международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2019 года. Там фильм победил в хоррор-секции Midnight Madness, получив наибольшее количество голосов от зрителей. Представители стриминговой платформы Netflix подметили интерес аудитории и выкупили права на показ фильма, запланировав его релиз на весну 2020 года.

В сезон, который стал мертвым для кинотеатров, даже малоизвестные онлайн-премьеры стали каким-никаким, но все же событием. Что касается «Платформы», то она во время карантина привлекла внимание жутковатыми акцентами, вокруг которых выстроен сюжет. Это не только эгоистичная борьба за пищу, основанная на инстинктах и полностью лишенная заботы о ближних. Это также общественный строй, который шатко держится на распределении благ, меняющемся в зависимости от непредсказуемых обстоятельств.

Фильм режиссера по имени Гальдер Гастелу-Уррутия действительно напоминает социальное высказывание, от которого становится слегка не по себе. Довольно-таки интересный эффект, как для дебютной полнометражной работы. Гальдер взялся за сложную идею, обыграв небольшой бюджет и сумев создать мрачнейшую атмосферу, которая дает понять обстоятельства личностных трансформаций персонажей фильма.

Стоит сказать, что «Платформа» не ограничивается рамками психологического триллера. Картина без заминки погружается в плотские ужасы, демонстрируя грани безумия во всех физических проявлениях. Если говорить кратко, то за ужином ее не посмотришь. В кадре будет много крови, и это, пожалуй, еще не самое отталкивающее из того, что придется созерцать в месте своеобразного лишения свободы.

О том, как на самом деле устроена тюрьма, мы узнаем вместе с главным героем Горенгом. Он оказался там по своей воле, надеясь получить от заключения определенный бонус, однако мужчина, как и многие другие узники, не знал, каким правилам ему придется подчиниться. Единственный предмет, который Горенг смог взять с собой, это роман Сервантеса «Дон Кихот» – книга, которая в какой-то степени характеризует самого Горенга, предпринявшего попытки защищать угнетенных. Даже внешне актер Иван Массаге, исполняющий главную роль, напоминает рыцаря, что нередко подчеркивает оператор фильма.

В ленте можно подметить еще несколько отсылок и подсказок, указывающих на то, как же все-таки стоит трактовать задумку сюжета. Это важно потому, что «Платформа» — один из тех фильмов, к финалу которого хочется понять, что же все это значило и к чему привело. Тут-то многих зрителей, которым просто хочется выделить полтора часа на просмотр чего-то пугающего и вполне понятного, ждет отсутствие поощрительного приза.

Триллер сперва шокирует, а после подбрасывает зрителю размышления о том, как бы поступил он, оказавшись на разных уровнях. Режиссер беспощадно демонстрирует поистине ужасные эпизоды, отказываясь давать ожидаемые ответы. Гальдер Гастелу-Уррутия намеренно оставляет метафорическую концовку, что может вызывать крайне раздражающий эффект.

Несмотря на это, у хоррор-триллера наверняка найдутся почитатели, которым нравятся приемы в стиле «додумай сам» (очень похожая ситуация уже была с подобным фильмом о людях в замкнутом пространстве), а также присутствие в кадре социального эксперимента.