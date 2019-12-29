Рецензия на фильм Togo / «Того»

Togo – это фильм-извинение, восстанавливающий историческую справедливость в отношении собаки и погонщика, спасших тысячи жизней во время Великой гонки милосердия 1925 года на Аляске. Леонард Сеппала и его пес Того — вот кто настоящие герои той гонки, а совсем не Гуннар Каасен и Балто, получившие всю славу.

Togo / «Того» Жанр драма

Режиссер Эриксон Кор

В ролях Дизель (Того), Уиллем Дефо (Леонард Сеппала), Джулианна Николсон (Констанс Сеппала), Кристофер Хейердал (мэр Джордж Мейнард), Ричард Дормер (доктор Куртис Уэлш) и др.

Студии Walt Disney, Disney+

Год выпуска 2019

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Нет, Гуннар Каасен и Балто тоже принимали участие в доставке антидифтерийной сыворотки больным детям Нома. Собственно, Каасен был последним участником эстафеты и именно он передал ящик с лекарствами доктору Уэлшу. Вот только Каасен и Балто преодолели лишь 80 км пути, в то время как Леонард Сеппала и Того – 146 км, причем в обе стороны и по самому сложному из участков, включающему переход через замёрзший залив Нортон-Саунд и подъем по почти отвесному горному склону. Но хотя каждый на Аляске отлично знал, кого стоит благодарить за спасение детей Нома, вся слава, по вине нерадивого журналиста, досталась именно Каасену и Балто. Мало того, Балто, памятник которому позже поставят в Центральном парке Нью-Йорка, и вовсе оказался на первых страницах газет случайно. Ведущего пса упряжки Каасена звали Лис (Fox), а репортер, опасающийся, что читатели подумают, что в сани был запряжен настоящий лис, спросил имя второго пса, которым и был Балто.

Впрочем, мы забегаем вперед, все эти моменты покажут в фильме, который отличается удивительным вниманием к историческим деталям. Все, даже самые безумные, самые кинематографические моменты, которые вы увидите в картине, происходили в действительности. И прыжок Того, сбегающего от новых хозяев, через стекло, и вытягивание саней со льдины, и торможение на отвесном склоне, и двойной переход по трескающемуся льду залива Нортон-Саунд, и блуждание в снежной мгле… Через все это Леонард Сеппала и Того прошли вместе. И слова, которые герой Уиллема Дефо говорит в финале фильма, Леонард Сеппала действительно произнес, только не перед смертью Того, а перед своей собственной кончиной в 1967 г.

История Великой гонки милосердия 1925 года года и участия в ней Леонарда Сеппала и Того перемежается историями из детства собаки, когда мелкий и болезненный щенок был выхожен Констанс Сеппала. И здесь, несмотря на всю кинематографичность и даже некоторую слащавость, все тоже чистая правда. Сеппала не верил в мелкого и нахального пса, но тот доказал погонщику свою ценность и свою любовь. Кстати, показанные колесные сани – тоже правда, Сеппала был одним из первых на Аляске, кто стал использовать их, тренируя собак летом.

И хотя в Togo хватает сцен с тяжелым, порой даже избыточным CGI, тот же ледовый переход и все сцены с плохой погодой, в эпизодах с участием собак снимались настоящие собаки без всякой дальнейшей обработки. Ничего общего с недавней Lady and the Tramp. И знаете, собаки-актеры сыграли намного лучше, чем виртуальные животные, особенно несколько щенков, изображавших юного Того.

В отличие от того же The Irishman, в Togo обошлись без искусственного омолаживания Уиллема Дефо для сцен, происходивших за 12 лет до Великой гонки. Но тут стоит благодарить скорее специфическую внешность актера, который выглядит одинаково последние 30 лет.

Режиссер Togo Эриксон Кор (Invincible, Point Break) — в первую очередь великолепный кинооператор, в этой же роли он выступил и в данном фильме. Именно его работе с кадром мы обязаны великолепным северным пейзажам в Togo.

При всей исторической достоверности в картине есть один момент, который сложно объяснить. Авторы сценария выкинули из жизни Леонарда и Констанс Сеппала одного очень важного для них человека… их дочь Сигрид, которой на момент вспышки дифтерии было 8 лет, и которая имела все шансы заболеть. Вероятно, такое решение сценаристов обусловлено акцентом на отношениях людей и собаки, которая во многом заменяет им ребенка, но… это нечестно по отношению к реальной дочери Сеппала.

Почти 100 лет назад Великая гонка милосердия, которая плотно освещалась прессой по всей территории США, стала важным фактором, повышающим осведомленность населения в отношении передовых на тот момент методов лечения и способствовала росту числа вакцинаций. Я не очень верю в то, что Togo поможет бороться с антивакциночной истерией, но если просмотр фильма поможет переубедить хотя бы несколько сотен человек, будет уже неплохо.

Togo — неплохой семейный фильм для просмотра в новогодние праздники, отличное пополнение коллекции сервиса Disney+. Есть в нем что-то от произведений Джека Лондона, тем более что время действия фильма и рассказов о золотоискателях разделяет не больше 10-15 лет. Но, конечно же, главное здесь – это великолепный, преданный и надежный пес, который наконец-то получил и свою толику славы.

P.S. В 1932 г. Леонард Сеппала умудрился принять участие в Олимпийских играх и заработал на них серебряную медаль.