Рецензия на сериал Avenue 5 / «Авеню 5»

Не дайте себя обмануть, сериал Avenue 5 / «Авеню 5», выходящий на HBO, имеет отношение к космической фантастике лишь сеттингом, жанрово это характерная британская абсурдная черная комедия.

Avenue 5 / «Авеню 5» Жанр черная комедия

Создатель Армандо Ианнуччи

В ролях Хью Лори (капитан Райан Кларк), Джош Гэд (Герман Джадд), Сьюзи Накамура (Ирис Кимура), Ребекка Фронт (Карен Келли), Зак Вудс (Мэтт Спенсер), Никки Амука-Бёрд (Рав Малкер), Ленора Кричлоу (Билли Макэвой), Итан Филлипс (Спайк Уильямс), Химеш Патель (Джордан Хатваль) и др.

Канал HBO

Год выпуска 2020–

Серий 9

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Случайное сравнение Avenue 5 с сериалом «Крутое пике» из журнала видеокомиксов «Каламбур», промелькнувшее в статье «Самые интересные новые сериалы 2020 года», оказалось совсем не случайным. Космический лайнер Avenue 5, которым «управляет» герой Хью Лори, действительно напоминает тот самый пассажирский самолет «Бройлер-747», терпящий крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий.

Итак, из-за сбоя системы искусственной гравитации космической круизный лайнер Avenue 5 сходит с курса в районе Юпитера. Теперь вместо запланированных двух недель возвращение домой займет три года. Капитан корабля Райан Кларк (Хью Лори), специалист по связям с пассажирами Мэтт Спенсер (Зак Вудс), владелец судна Герман Джадд (Джош Гэд) и его помощница Ирис Кимура (Сьюзи Накамура), а также второй инженер Билли Макэвой (Ленора Кричлоу) должны успокоить пассажиров и найти способ вернуться на Землю. Вот только проблема в том, что Райан Кларк и вся команда мостика — не настоящие астронавты, а красиво выглядящие актеры, которые понятия не имеют, как управлять космическим кораблем, и плохо знают даже школьный курс физики. Ну а владелец судна «гений» и миллиардер Герман Джадд — просто напыщенный, наглый и малообразованный сноб.

Собственно, увидев в титрах фамилию Армандо Ианнуччи, автора (режиссера, сценариста и продюсера в одном лице) фильма The Death of Stalin / «Смерть Сталина» и сатирического сериала Veep / «Вице-президент», выходившего на том же HBO, можно было заранее предположить, что мы увидим в итоге. Конечно же, классический образчик абсурдного английского юмора с элементами политической сатиры и упором на чернуху.

Для осуществления своих планов Ианнуччи пригласил в картину сразу пять стендап-комиков, ведь все исполнители главных ролей, за исключением Леноры Кричлоу и Итан Филлипс (кстати, это Ниликс из Star Trek: Voyager), в первую очередь комедианты, а потом уже актеры. Самое ироничное в этом то, что единственного стендап-комика, застрявшего на Avenue 5, играет обычный актер Химеш Патель, возможно, знакомый вам по романтической комедии Yesterday.

Британские черные комедии — вещь специфическая, они могут либо безумно нравиться вам, либо вызывать столь же яркое отторжение. Точно так обстоят дела и с Avenue 5. Юмор здесь порой не просто на грани, он за гранью. Особенно в том, что касается смерти и сортирной тематики. Скажем, четвертая и пятая серии Avenue 5 почти целиком посвящены обсуждению человеческих фекалий. При этом если четвертая серия действительно очень смешная, то вот пятая — совсем нет. Некоторая фиксация на фекальной тематике и сексуальной озабоченности героев тоже характерна для британских черных комедий, но в Avenue 5 Ианнуччи порой переступает грань, скатываясь в какое-то бессмысленное подростковое хихиканье.

Стоит также учитывать, что Avenue 5 сильно проигрывает в переводе. Даже хороший перевод лишает вас неподражаемого голоса Хью Лори, который виртуозно перескакивает с американского акцента на британский (да, шутки про ненадежность британцев и Brexit здесь тоже есть) и вообще играет просто отлично. Ну а плохой перевод напрочь убивает все шутки и атмосферу.

Подытожим. Avenue 5 – не фантастика, а абсурдная черная комедия. Смотреть этот сериал стоит только поклонникам британского черного юмора и лучше на языке оригинала. Если вы ищете более традиционное фантастическое шоу с элементами сатиры, лучше посмотрите сериал The Orville Сета Макфарлейна.

На текущий момент вышло пять из запланированных девяти серий Avenue 5, а канал HBO уже продлил шоу на второй сезон, несмотря на невысокие оценки критиков и зрителей.