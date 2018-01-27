6 марта 1953 г. в 6 часов утра советское радио объявило о смерти Председателя Совета Министров СССР Иосифа Сталина. В СССР наступил период массовой истерии, в украинских ресторанах Канады в часть праздника подавали бесплатный борщ, в сибирских лагерях с надеждой на освобождение затаили дыхание миллионы заключенных, а в Москве вот уже который день продолжалась подковёрная борьба за власть между соратниками Вождя. Политический фарс The Death of Stalin – в целом исторически точное, но гротескное изображение событий тех дней.

The Death of Stalin / «Смерть Сталина» Жанр политическая сатира/фарс

Режиссер Армандо Ианнуччи

В ролях Эдриан Маклафлин (Иосиф Сталин), Джеффри Тэмбор (Георгий Маленков), Стив Бушеми (Никита Хрущёв), Майкл Пейлин (Вячеслав Молотов), Саймон Рассел Бил (Лаврентий Берия), Джейсон Айзекс (Георгий Жуков), Пол Уайтхаус (Анастас Микоян), Пол Чахиди (Николай Булганин), Дермот Краули (Лазарь Каганович), Ольга Куриленко (Мария Юдина), Андреа Райсборо (Светлана Сталина), Руперт Френд (Василий Сталин) и др.

Студии Main Journey, eOne Films

Год выпуска 2017

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The Death of Stalin – достаточно близкая к оригиналу экранизация франкоязычного сатирического комикса La mort de Staline. Несмотря на гротескность многих показанных в фильме событий, большинство из них имеют реальную историческую подоплеку. Конечно, похороны Сталина, арест и расстрел Берии разделяет временной интервал в несколько месяцев, но, например, первый выстрел в бывшего всесильного министра внутренних дел СССР действительно по собственной инициативе сделал из табельного оружия генерал-полковник П. Ф. Батицкий. Конечно, маршал Г.К. Жуков не врывался на совещание Совета Министров СССР в парадном кителе с автоматом Калашникова наперевес, но специальный сигнал для проведения ареста действительно был, и Жуков входил в группу генералов-заговорщиков. Естественно, на момент инсульта Сталина в Москве еще оставались компетентные врачи, но по Делу о сионистском заговоре буквально перед этим были арестованы 37 видных медработников, а прибывшие на дачу соратники Сталина действительно не спешили вызвать к умирающему Вождю квалифицированную помощь. Даже сцена с перезаписью концерта, отказом Марии Юдиной выступать и запиской Сталину не такая надуманная, как может показаться на первый взгляд, Юдина всю жизнь была бескомпромиссным критиком режима, а история с перезаписью выступления для Сталина действительно имела место, правда, на несколько лет раньше. И т.д. и т.п. Даже самые небольшие, мелькающие, казалось бы, на краю зрения детали, имеют свои реальные исторические аналоги, так что обвинение фильма в искажении истории и его запрет в России – не более чем продолжение политического фарса, показанного в самом фильме, лишнее подтверждение его актуальности и своевременности.

Создатели оригинального комикса Фабьен Нури и Тьерри Робен, а также режиссер The Death of Stalin Армандо Ианнуччи просто усилили черты характеров советских чиновников, выпятили их на всеобщее обозрение, десакрализировали и показали, каких на самом деле никчемных, мелких, подлых людей вынес на вершину власти советский строй. Невероятно трусливые, мелочные, меняющие свое мнение буквально на середине фразы, готовые на все ради власти, сохранения жизни и комфорта – члены Политбюро просто жалкие клоуны, по недоразумению правящие огромной страной. Сравнивать их с пауками в банке – оскорблять ни в чем неповинных членистоногих.

Режиссер и целая плеяда великолепных актеров только благодаря правильно расставленным акцентам, драматическим паузам и великолепно подобранным интонациям превращают страшное в страшно смешное. Некоторые моменты The Death of Stalin действительно гомерические смешные, хотя, казалось бы, и не должны быть такими. К сожалению, не обошелся фильм из без откровенно скабрезных шуток, порой они даже вполне уместны, порой же звучат несколько глупо.

Бесспорно, еще одна сильная сторона The Death of Stalin – великолепный актерский ансамбль. Несмотря на то что соратники Сталина большую часть фильма ходят в одинаковых темных костюмах и нелепых плащах, каждый из них хорошо запоминается благодаря великолепной актерской игре. Нелепо нерешительный и трусливый Маленков, упустивший свой шанс на власть; невероятно энергичный, плетущий заговоры Хрущев, в ярком исполнении Стива Бушеми; предельно гибкий Молотов, готовый на все, чтобы соответствовать линии партии; коварный интриган и садист Берия; грубый и прямолинейный рубаха-парень Жуков. Вот кстати, за излишнюю романтизацию образа Жукова, завалившего Европу трупами советских солдат, Армандо Ианнуччи и исполнителя этой роли Джейсона Айзекса хочется даже поругать, слишком уж симпатичным получился у них пойманный на мародерстве в особо крупных размерах советский маршал.

Еще один бонус для украинцев и киевлян в частности – множество знакомых локаций, показанных в The Death of Stalin, ведь часть сцен, в основном с участием массовки, была снята в Украине. Так, здание Киевсовета сыграло в фильме роль Лубянки, один из павильонов Национального Экспоцентра Украины (ВДНХ) – здания Дома Союзов, где был выставлен гроб Сталина. Кроме того, в некоторых кадрах мелькает Киево-Печерская Лавра, Софийский собор, отдельные дома и улицы Киева.

Умение смеяться даже над самыми темными моментами своего прошлого – обязательный фактор выздоровления нации, ведь смех убивает страх. И в данном случае The Death of Stalin – правильное лекарство и одновременно лакмусовая бумажка для общества. Пока в России и Беларуси останавливают прокат фильма, в Украине зрители до колик, до слез смеются над нелепыми попытками соратников Сталина перетянуть одеяло на себя. И это просто отлично, значит, мы действительно выздоравливаем.