Рецензія на серіал «Локі» / Loki за коміксами Marvel

Локі — безумовно, один із найбільш недооцінених персонажів Marvel Cinematic Universe. Він набагато цікавіший ніж занадто зарозумілі Месники, та й взагалі будь-які інші герої Саги Нескінченності, але, незважаючи на це, Локі приділено образливо мало екранного часу у тих стрічках MCU, де він з’являвся. А те, як сценаристи обійшлися з персонажем у Avengers: Infinity War – взагалі ганьба! Але наразі справедливість поновлена. Коли більшість героїв Саги Нескінченності пішли на спокій, Локі отримав власний серіал. Та ще який! Більш того, «Локі» / Loki став першим серіалом четвертої фази MCU, що був продовжений на другий сезон, і як виявилось, ще до початку показу першого. Так що, Локі нарешті пощастило? Так, але ні… Все трохи складніше.

«Локі» / Loki Жанр серіал за коміксом, фантастика

Творець Майкл Волдрон

У ролях Том Гіддлстон (Локі), Оуен Вілсон (Мобіус М. Мобіус), Ґуґу Мбата-Роу (Равонна Ренслеєр), Софія Ді Мартіно (Сільвія), Вунмі Мосаку (Мисливець В-15), Саша Лейн (Мисливець C-20), Тара Стронг (Міс Хвилинка), Річард Грант (інший Локі), Деобія Опарей (інший Локі), Джек Віл (інший Локі), Джеймі Александер (Сіф) та ін.

Канал Disney+

Рік випуску 2021

Серій 6

Сайт IMDb

Події серіалу «Локі» / Loki починаються під час подій «Месники: Завершення» / Avengers: Endgame, точніше, у той самий момент, коли команда Месників повертається до 2012 р., щоби забрати Камінь Часу після Битви за Нью-Йорк. Все йде трохи не за планом і Локі знову отримує Тессеракт, тобто Камінь Простору, та збігає. Але насолодитися вільним життям Бог Брехні та Омани не зміг. Його знову заарештовують, цього разу агенти загадкового та доволі могутнього Управління Часовими Змінами (УЧЗ) / Time Variance Authority (TVA). Вони за дорученням Хранителів Часу слідкують за єдиною безпечною лінією часу, яка не веде до міжпросторових війн. Усі події, що можуть загрожувати цій священній лінії часу, відміняються, а люди чи інші живі істоти, що спричинили ці зміни, видаляються з реальності. Локі не повинен був підіймати Тессеракт, тому його теж має бути видалено, як це насправді вже й ставалося багато разів. Але в нас би не було серіалу, якби все скінчилось так швидко. УЧЗ потрібна допомога Локі, щоб спіймати ще більш небезпечного злодія, який вбиває агентів Управління… Так, іншого Локі.

Взагалі то, серіал «Локі» / Loki — це перша з часів Spider-Man: Into the Spider-Verse (який офіційно, до речі, й не входить до Marvel Cinematic Universe) спроба додати до MCU ідею Мультивсесвіту, що вже давно й досить вдало використовується у коміксах видавництва. Світів та розгалужень часових ліній тут дійсно багато, як і варіацій Локі у них. За шість серій на екрані з’являються сім різних Локі, ще декілька згадуються побіжно. Усі Локі цікаві, несамовито самозакохані персонажі, та вважають себе розумнішими за інших. Ясна річ, Бог Омани вирішає допомагати УЧЗ лише для того, щоб у потрібний момент зрадити їх. Чи може, одна з його версій з інших часів зрадить «нашого» Локі раніше?

Шість серій «Локі» / Loki дають титульному персонажу набагато більше часу, ніж 25 фільмів MCU, тому автори намагаються, крім усього іншого, проаналізувати Локі, спробувати зрозуміти його, осягнути його роль в історії протистояння божевільного титана та Месників. З’ясувати, що змушує Локі зраджувати тих, кого він насправді цінує (пам’ятаємо, цей Локі не приймав участі у подіях «Тор: Царство темряви» / Thor: The Dark World та «Тор: Раґнарок» / Thor: Ragnarok, відгалуження сталося раніше). І таке інше… Трохи психоаналізу для богоподібного створіння з Асґарду.

Весь «Локі» / Loki тримається на виконавцях головних ролей, а це Том Гіддлстон (Локі), Оуен Вілсон (Мобіус М. Мобіус) та Софія Ді Мартіно (Сільвія), та пристрасній закоханості творців серіалу у 60-70-ті роки минулого століття. З двома головними акторами начебто все зрозуміло – Том Гіддлстон улюбленець жіночої аудиторії та вже встиг вжитися у цю роль, а персонаж Софії Ді Мартіно цікавий сам по собі. Саме мене вразив Оуен Вілсон. Його герой змінюється протягом сезону більше за інших, і Вілсон дуже вдало передає цю трансформацію.

Щодо закоханості авторів у 60-70-ті роки, то вона майже всеохоплююча. Підбір локацій, декорацій, антуражу, розробка атрибутики Управління Часовими Змінами (однострою, зброї, логотипів, інтерфейсу комп’ютерів, інфографіки, бланків та т.ін.). Термінали, друкарські машинки, картотеки, старі телевізори та магнітофони, меблі та інтер’єри, плакати, музика, та багато чого ще. Художники-декоратори відпрацювали на відмінно, давно вже я не бачив настільки цілісного у візуальному плані серіалу. Мабуть, з часів «Маніяка» / Maniac від Netflix. До речі, там був майже той самий період. Окремо треба сказати про титри. Це квінтесенція захопленості авторів сетінгом, майже хвороблива одержимість деталями. І виглядають титри насправді приголомшливо, відірватися неможливо.

На жаль, цього не можна сказати про постановку трюків. Будемо відвертими, бійки у Loki дуже примітивні та прямолінійні. Де пристрасть Локі, де його фірмова спритність та дволикість? Де фінти, хитрі прийоми та все таке інше? Навіть у нещодавньому «Сокіл та Зимовий солдат» / The Falcon and The Winter Soldier ті самі Сокіл та Зимовий солдат лупцюють ворогів цікавіше, хоч і там з бійками все теж дуже й дуже погано.

Ще одна велика проблема Loki у тому, що автори, мабуть, ще самі не вирішили, до чого веде ця історія. Тому остання серія сезону, яку монтували, здається, вже після того, як вирішили продовжити серіал на другий сезон (так, зйомки йдуть десь з грудня минулого року) – це вкрай розтягнуте та беззмістовне топтання на місці. Тут майже нічого не відбувається, персонажі тягнуть час до фінальної сцени у титрах і обов’язкового «Далі буде». І це найбільша вада серіалу. На цьому фоні завершені історії «ВандаВіжен» / WandaVision та «Сокола та Зимового солдата» / The Falcon and The Winter Soldier виглядають чеснішими та більш переконливими.

Є зауваження й щодо третього епізоду. Так, він вкрай потрібен для формування прихильності героїв один до одного, але… Він катастрофічно, неможливо, неперевершено повільний, нудний та вкрай дурний. Якби автори скоротили серіал на ці два епізоди, він став би набагато жвавішим. Зараз же ми повинні визнати найкращім серіалом MCU 2021 WandaVision, хоч у Loki й були всі шанси на перемогу.

Disney виспівує дифірамби на адресу Loki, зараз це найбільш популярний серіал сервісу. Саме Loki першим з MCU-серіалів продовжили на другий сезон. Зрозумійте нас правильно, «Локі» / Loki — гарний серіал, його приємно дивитися, слідкувати за сюжетом та героями, але… Все це здається черговим трюком Локі, оманою, що ось-ось вийде з-під контролю. Залишається стійке враження, що ця історія прямує в порожнечу.

P.S. Тема крокодила не розкрита! Треба все ж таки з’ясувати долю тваринки після жахливих подій п’ятого епізоду.

P.P.S. Друга половина 2021 року буде дуже напруженою для Marvel. Через пандемію COVID-19 розклад прем’єр став більш щільним, тому до кінця року нас чекають ще три серіали та три фільми Marvel Cinematic Universe. Дата початку першого серіалу вже відома – анімаційний «Що якби…?» / What If…? вийде вже 11 серпня 2021. За ним підуть «Міс Марвел» / Ms. Marvel та «Соколине око» / Hawkeye. З чотирьох фільмів MCU, запланованих на цей рік, один («Чорна вдова» / Black Widow) нарешті вийшла, а три інші вже мають дату прем’єри.«Шанґ-Чі та Легенда Десяти Кілець» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings з’явиться у кінотеатрах 2 вересня 2021, «Вічні» / Eternals – 4 листопада 2021, а «Людина-павук: Нема шляху додому» / Spider-Man: No Way Home – 16 грудня 2021. Буде гаряче!