Честно говоря, мы возлагали большие надежды на боевик Polar с Мадсом Миккельсеном в главной роли и даже включили его в список самых ожидаемых фильмов 2019 г. Интересный первоисточник, необычный выбор режиссера, харизматичный актер… увы, вместо потенциального конкурента John Wick: Chapter 3 – Parabellum (релиз 25 мая 2019 г.) мы получили невнятную, плохо рассказанную историю с красивыми action сценами. Типичный фильм Netflix.

Polar / «Полярный» Жанр боевик

Режиссер Юнас Окерлунд

В ролях Мадс Миккельсен (Дункан Визла), Ванесса Хадженс (Камилла), Кэтрин Винник (Вивьен), Мэтт Лукас (мистер Блат) и др.

Студии Constantin Film, Netflix

Год выпуска 2019

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Наемный убийца мирового класса Дункан Визла по прозвищу Черный Кайзер (Мадс Миккельсен), собирается уйти на покой. Политика компании требует ухода в отставку в возрасте 50 лет, с получением весьма серьезного выходного пособия. На подобной работе мало кто доживает до седин, но Черному Кайзеру осталась буквально пара недель до заветной даты. Убийца отправляется в один из своих домов, расположенный в захолустье Монтаны, чтобы спокойно дождаться пенсии. Он устал, его мучают кошмары, он ищет, чем бы заняться на гражданской жизни… Вот только $8 млн., которые должна ему фирма, это $8 млн., так что у Дункана не так много шансов встретить свой юбилей.

Polar основан на одноименном веб-комиксе испанского автора Виктора Сантоса. Три тома графического романа выпущены издательством Dark Horse Comics, но по-прежнему в полном объеме доступны на сайте автора (также рекомендуем размещенный там же комикс Guts). Важная особенность Polar – полное отсутствие текста: никогда не улыбающийся главный герой молча убивает десятки врагов, которые пытаются встать у него на пути. Убивает профессионально, жестоко и очень кроваво. По сути, комикс Polar – это готовая раскадровка сцен для боевика, отличный исходный материал для собственного John Wick. Увы, снять фильм вообще без диалогов очень сложно, хотя решись авторы на подобный эксперимент, это было бы очень вызывающе и явно запомнилось бы зрителям. Поэтому для фильма Polar написали дополнительную предысторию, добавили второстепенных персонажей и диалоги. И это, кажется, самая большая ошибка авторов.

В те моменты, когда Polar следует сюжету комикса, то есть во всех боевых сценах – это действительно хороший фильм уровня John Wick. С максимально брутальной стрельбой, театрально поставленными убийствами, яркими персонажами. В тех же эпизодах, когда свою фантазию включают сценаристы – это очень слабое, невероятно скучное, максимально глупое кино. Да, между Дунканом и Камиллой (Ванесса Хадженс), есть определенная химия, смотреть за развитием их странных отношений интересно. Да и сам Мадс Миккельсен, и Кэтрина Винник, играющая роль Вивьен, как будто специально созданы для ролей наемных убийц. Но вот вся молодая команда ассасинов, которая должна бы внушать страх, вызывает лишь смех.

Отдельная печаль – выбор исполнителя на роль главного злодея. Мы понимаем, что авторы фильма хотели сыграть на контрасте и что Мэтт Лукас, играющий роль мистера Блата, действительно хороший актер, вот только амплуа злодея ему абсолютно не подходит. Категорически. Особенно после продолжительной работы в Doctor Who (его Нардол просто великолепен).

Учитывая, что в режиссерском кресле Polar оказался швед Юнас Окерлунд, специализирующийся на съемках видеоклипов и музыкальных фильмов для Metallica, Lady Gaga, Rammstein, Roxette, The Rolling Stones, Madonna, U2, Beyoncé, Coldplay, The Rolling Stones, Пола Маккарти и других исполнителей, можно было бы ожидать увидеть в Polar необычный клиповый монтаж или разделение кадра на части в стиле комикса. Но нет, ничего подобного в картине нет. Она снята максимально скучно и прямолинейно, и забавный шрифт, подписывающий локации, ничуть не исправляет ситуацию.

Честно говоря, я не знаю, чем объяснить проблемы Netflix с большими фильмами. Насколько все замечательно у сервиса с сериалами, а только в последнее время вышли The Kominsky Method, Sex Education, Chilling Adventures of Sabrina, Maniac, настолько плохо обстоят дела с фильмами. Спорный Bird Box, слабый именно как фильм Black Mirror: Bandersnatch, ужасный Mowgli: Legend of the Jungle, отвратительные Extinction, How It Ends, Mute, The Cloverfield Paradox. Нет, и у Netflix бывают определенные удачи, те же Annihilation, Outlaw King или отличный The Ballad of Buster Scruggs… но это скорее исключение из правила.

Возможно, проблема в том, что Netflix на текущем этапе не очень-то и заинтересован в высоком качестве контента. Сейчас в интересах сервиса гнать количество, набирать массу, каждый день подтверждать свое звание площадки номер один, особенно на фоне грядущего ухода многих кинобрендов на собственные онлайн-платформы. Так что нам остается лишь выискивать в горах фильмов что-нибудь интересное и надеяться, что период первичного накопления зрительского капитала скоро закончится и Netflix начнет подходить к выбору фильмов осторожней.

Возвращаясь к Polar… Советуем промотать первую половину фильма и начать прямо со сцены секса в домике Дункана Визлы — поверьте, от этого картина только выиграет. Настоящий Polar начинается с 58-й минуты.

Да, авторы оставили в конце фильма задел на сиквел. Вот только второй и третий тома оригинального Polar рассказывают совсем другие истории, хотя Черный Кайзер в них, конечно же, присутствует.