Netflix отменил сериалы «Джессика Джонс» и «Каратель», завершив эпоху совместных с Marvel супергеройских проектов

Сервис Netflix официально закрыл сериалы Jessica Jones / «Джессика Джонс» и The Punisher / «Каратель», завершив совместный с Marvel супергеройский проект.

Представитель Netflix заявил, что взесив все за и против, сервис принял решение, что для сериала «Каратель» не станут снимать третий сезон, а предстоящий третий сезон «Джессики Джонс» тоже станет последним для этой серии. Напомним, что второй сезон The Punisher стартовал на Netflix ровно месяц назад, 18 января 2019 года. В свою очередь, новые серии сериала Jessica Jones ожидаются в начале весны (точной даты премьеры пока нет).

«Мы благодарны Marvel за пять лет нашего плодотворного сотрудничества и благодарим фанатов, которые следили за этими сериалами с самого начала» — отметили в Netflix.

Отметим, что все супергеройские сериалы от Netflix и Marvel — Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders, Daredevil, Luke Cage и The Punisher — останутся на стриминговой платформе даже после того, как Disney запустит свой собственный сервис Disney+, так как правами на них обладают обе компании.

В свою очередь представитель Marvel намекнул на то, что полюбившиеся фанатам герои могут вернуться на экраны позже. Скорее всего это будут проекты для сервисов Hulu или Disney+ и практически наверняка — с новым актерским составом.

Напомним, что сериал Daredevil / «Сорвиголова» был отменен в ноябре 2018 года после трех сезонов, проекты Iron Fist / «Железный кулак» и Luke Cage / «Люк Кейдж» — в октябре 2018 года (оба — после двух сезонов), а сериал-кроссовер The Defenders / «Защитники» и вовсе продержался в эфире всего один сезон.

Источник: The Verge