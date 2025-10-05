Рецензия на фильм "Автобус в огне" / The Lost Bus

В пятницу, 3 октября, стриминговый сервис Apple TV+ выкатил фильм-катастрофу вперемешку с драмой о выживании «Автобус в огне». Сюжет основан на документальной книге «Парадайз: борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре» (2021) Лиззи Джонсон, посвященной самому смертоносному и разрушительному в истории Калифорнии пожару Camp Fire, который наделал беды в ноябре 2018 года. Почему это крепкое жанровое кино, которое, пусть без сюрпризов, но все равно не оставляет равнодушным — оперативно выложили в рецензии.

Плюсы: крепкая жанровая история; неплохие спецэффекты и актерские работы; хорошо передан хаос, в том числе за счет трясущейся камеры, что добавляет напряжения повествованию; Минусы: диалоговые сцены скучны и сбивают заданный темп; к правдоподобности определенных эпизодов возникают вопросы; прогнозируемость и предсказуемость; 7.5 /10 Оценка

«Автобус в огне» / The Lost Bus

Жанр фильм-катастрофа, драма о выживании

режиссёр Пол Гринграсс

В ролях Мэтью Макконахи, Америка Феррера, Юл Васкес, Эшли Аткинсон, Леви Макконахи, Кейт Уортон, Дэнни Маккарти

Год выпуска 2025

Водитель школьного автобуса Кевин Маккей переживает явно не лучшие времена — несколько месяцев назад умер его отец, с которым мужчина, впрочем, не был близок. На работе тоже дела идут не очень хорошо, и любые попытки взять дополнительные смены, чтобы подзаработать побольше деньжат, терпят фиаско. Не складываются отношения у Кевина и с сыном-подростком, который показательно презирает отца. Даже собака несчастного неизлечимо больна, что добавляет грусти в и без того безрадостную жизнь.

Это был самый обычный рабочий день, ничем не отличавшийся от сотни таких же, разве что начальница автобусного парка навязчиво подчеркивала необходимость прохождения техосмотра. Тем временем в густых лесах, окружающих городок Парадайз, вспыхивает пожар, вызванный поломкой на линии электросети, в свою очередь, спровоцированной мощным ветром. И пока огонь стремительно распространяется в максимально благоприятных для этого условиях, Кевин оказывается перед сложным выбором — позаботиться о своих родных или отправиться на спасение 23 детей младшей школы, нуждающихся в срочной эвакуации.

Вряд ли зрителям со стажем «Автобус в огне» способен преподнести хотя бы малейшие сюрпризы — все здесь выполнено по книге, а потому прогнозируемо и предсказуемо. Но это не значит, что кино не стоящее. Мэтью Макконахи и Америка Феррера пытаются героически вытащить из смертельной ловушки напуганных детей и вернуть их родителям — ну как тут оставаться равнодушным?

70-летнему режиссеру Полу Гринграссу хватает опыта и навыков, чтобы из довольно прямолинейного материала склеить вменяемое остросюжетное кино, где уровень напряжения порой достигает запредельных высот.

Имея за плечами такие хиты, как «Превосходство Борна» (2004), «Затерянный рейс» (2006, который в оригинале на самом деле United 93, в то время как «Автобус в огне» — The Lost Bus), «Ультиматум Борна» (2007) и «Капитан Филлипс» (2013), постановщик в итоге выруливает в нужном направлении, чтобы и какая-никакая драматургия чувствовалась, и зрителю скучать не приходилось.

Намеренно трясущаяся динамичная камера Пола Ульвика Роксета, являющаяся далеко не новым элементом в гринграссовском кинематографе, кажется, не замирает ни на минуту, тем самым подчеркивая и здорово передавая тот неописуемый хаос, что развернулся в Парадайзе и прилегающих территориях. Она неоднократно стремительно проносится сквозь охваченное пламенем пространство, будто предоставляя зрителю точку зрения антагониста истории — безжалостного огня. Плотность дыма настолько высока, что обреченным, оказавшимся в эпицентре пожара, вполне может показаться, будто на дворе глубокая ночь. Это действительно самый настоящий ад в раю.

В какой-то момент доходит до того, что невозмутимый начальник пожарной службы Калифорнии Рэй Мартинес вынужден бросить все усилия на спасение жизней, перестав тщетно бороться с непобедимым огнем. С распространением масштабного пожара нарастает и экранный хаос, а вместе с ним — и напряжение по эту сторону экрана.

За Мэттью Макконахи, для которого это первый полнометражный проект за последние 5 лет (без учета озвучек), зрители наверняка так не переживали со времен «Интерстеллара» (2014). Здесь актер, кстати, снова отыгрывает слезливую сцену — генераторам мемов приготовиться. Неплохо аккомпанирует главному герою и Америка Феррера — даром, что поначалу ее персонажку хочется буквально придушить. Сцена, где она пытается раздобыть воды, жуткая до чертиков.

В фильме немало заметной компьютерной графики — некоторые кадры будто вынырнули из кат-сцен какой-нибудь современной видеоигры, однако это все равно на порядок лучше CGI, предложенного в соседней «Грязной игре» на другом стриминге. Порой к правдоподобности происходящего возникают справедливые вопросы, но старое доброе усиление художественного эффекта, пусть это и идет в ущерб реалистичности, никто не отменял.

Перед финалом авторы позволяют себе длительную диалоговую паузу, которая явно сбивает заданный темп, но в итоге она сойдет за затишье перед бурей.

За последнее время Apple TV+ выдает уже второй проект, так или иначе связанный с пожарами — напомним, в августе там финализировался криминальный триллер «Дым» (что логично, ибо, как известно, дыма без огня не бывает). Но главное — констатируем, что стриминги хоть иногда еще способны выдавать крепкие жанровые образцы. Наряду с февральским «Ущельем», тоже эппловским, «Автобусу в огне» как нельзя лучше подходит эта нехитрая характеристика.