Рецензия на сериал "Дым" / Smoke

15 августа на платформе Apple TV+ завершился показ криминально-драматического триллера «Дым», созданного популярным американским писателем и сценаристом Деннисом Лихейном. Одну из главных ролей исполнил Тарон Эджертон, и «Дым» стал уже вторым совместным проектом этих ребят на яблочном сервисе после хитовой «Черной птицы» (2022). Сюжет основывается на подкасте Firebug, посвященном серийному поджигателю Джону Леонарду Орру, устроившему около 2 тысяч пожаров в течение 20 лет (большинство из них произошло в период с 1984 по 1991 годы). Насколько горячо было в кадре — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: в сюжете есть пространство для сюрпризов, которые начинаются уже со второго эпизода; хороший актерский состав и отличные выступления Тарона Эджертона, Нтаре Мвине и Джона Легуизамо; некоторые серии смотришь взахлеб; Минусы: здесь хватает досадных проседаний, вызванных лишними арками, что может испортить впечатление от просмотра; как следствие, некоторые серии заходят тяжело; неоднозначная концовка; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Дым» / Smoke

Жанр криминальная драма, триллер

Шоураннер Деннис Лихейн

В ролях Тарон Эджертон, Джерни Смоллетт, Рэйф Сполл, Нтаре Мвине, Ханна Эмили Андерсон, Грег Киннир, Джон Легуизамо

Премьера Apple TV+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

В вымышленном американском городе Амберленд орудует сразу два поджигателя. Первый демонстративно хромает и имеет нездоровую тягу к чипсам в супермаркетах, поэтому поджог происходит в соответствующем отделе с красиво уложенными упаковками этого популярного снека. Второй пользуется заметно более грубыми методами — наполненными бензином огромными бутылями из-под молока, что сойдут за канистру, с помощью которых он поджигает дома.

Обоими делами занимается бывший пожарный, а ныне местный следователь по поджогам Дэйв Гудсен, правда, каким-то весомым продвижением в расследовании он пока похвастаться не может. Ему на помощь присылают целеустремленную детективку полиции Мишель Кальдероне. Теперь новоиспеченным напарникам придется изрядно потрудиться, чтобы найти любителей поиграть с огнем и наконец положить конец их злодеяниям.

По сути, это краткое описание сюжета касается лишь дебютного эпизода, удачно прикидывающегося обычным полицейским процедуралом с отчетливой детективной интригой, и настраивает на определенный лад в начале. Однако следующая серия мощно разворачивает историю в совершенно иное русло: авторы почти час нас усыпляют, чтобы в итоге выдать шок-концовку. То есть то, что другие обычно припасают на финал всего шоу, здесь раскрывается уже во втором эпизоде. Деннис Лигейн дразнит зрителя и с явно довольным выражением лица спрашивает: «Ну что, круто? А это же только начало».

И иной ответ, кроме как «да, круто» давать не хочется. «Дым» словно стоит над всеми шоу, содержание которых сводится к будничной детективной интриге, и показательно насмехается над ними. Мол, пока вы пытаетесь приковать зрителя к экрану за счет примитивных средств, я могу предложить нечто гораздо лучшее. Но проблема в том, что не может.

Нередко истории заметно не хватает динамики, ведь создатели неуместно распыляются на какие-то второстепенные сюжетные линии и эпизодических персонажей, которых не назовешь обязательными. Это рискует существенно испортить общее впечатление от интересного и в целом неплохого сериала.

Лихейн и его творческая группа много времени уделяют раскрытию персонажей, и в этом в принципе ничего плохого нет. Например, мы как будто погружаемся в головы поджигателей, изучаем их характеры и видим собственными глазами, что стало причиной их преступлений. Интересно то, что они — абсолютные противоположности, ведь один из них буквально невидимка, утопающий в одиночестве, а второй — сумасшедший с раздутым эго, у которого эрекцию вызывает не привлекательная раздетая женщина, а совсем другие вещи.

То же самое происходит и со следователями, в том смысле, что их характерам также уделяется немало внимания. Оба в прошлом имели, и это важно, травматический опыт, связанный с огнем. У обоих не все хорошо в личной жизни. В конце концов, оба пересекут точку невозврата, и Бог его знает, чем все это закончится.

Беда в том, что не за всеми местными метаниями, психологическими травмами, выяснениями отношений и секретами (а этого всего здесь очень много) интересно наблюдать. Если сюжетная линия поджигателя-тихони действительно захватывающая, потому что в глазах этого безнадежного бедолаги (и одновременно убийцы) собралась вся тоска мира, то арка героини Джерни Смоллетт, которая после недавнего «Кровавого лидера» снова предстает в роли крутой полицейской, вряд ли вызовет что-то, кроме равнодушия.

В какой-то момент единственным, кто заслуживает, чтоб за него поболели, остается бывший напарник Дэйва, а ныне — беспробудный пьяница Эзра Эспозито в исполнении блестящего Джона Легуизамо. Именно он привносит в вялое повествование необходимую энергию, плюс актеру не нужны ни флешбеки, ни нагнетание драматического бэкграунда (который, как и у всех здесь, у него присутствует), чтобы вызвать зрительскую симпатию.

Но главной звездой, прямо-таки зажигающей на экране, является Тарон Эджертон, который точно может занести это выступление себе в актив. Интересно, что это уже второй сериал в карьере валлийца с таким названием. Отлично проработал в кадре и Нтаре Мвине, и даже немного жаль, что его персонаж получил не слишком много экранного времени.

В целом назвать «Дым» плохим сериалом язык не поворачивается. Подавая его как процедурал, хотя и несколько с другой точки зрения, чем, например, какие-нибудь «Пожарные Чикаго», авторы быстро бросают эту затею и наряду с сюжетом о рабочих буднях рассказывают историю об обычных людях. Не все из них способны увлечь, и досадные проседания рискуют испортить общее впечатление. Да и неоднозначная концовка удовлетворит далеко не всех. Но шанс этому шоу все-таки стоит дать. Как минимум оно наталкивает на мысли, что кассир, продающий вам куриные наггетсы в ближайшем заведении фастфуда, может быть вовсе не тем, кем кажется.