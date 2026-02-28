Рецензия на фильм "Блеф" / The Bluff

25 февраля на платформе Prime Video вышел приключенческий боевик «Блеф» с Приянкой Чопрой и грядущим Джонни Кейджем Карлом Урбаном в главных ролях. Среди продюсеров можно заметить имена братьев Руссо, как это было в другом проекте Amazon с Мисс Мира 2000 в кадре — сериале «Цитадель» (2023). Но Руссо ныне заняты производством очередных «Мстителей», которые планируются к выходу в конце года. Что же получилось у здешних киноделов в этом куда менее амбициозном фильме — выложили в обзоре ниже.

Плюсы: приятные актеры в кадре; финальные разборки немного спасают от сплошной скуки; Минусы: скучное бессмысленное кино; в происходящее на экране слабо верится; слабенький экшен; 4 /10 Оценка

«Блеф» / The Bluff

Жанр приключенческий боевик

режиссёр Фрэнк Е Флауэрс

В ролях Приянка Чопра, Карл Урбан, Исмаэль Круз Кордова, Сафия Окли-Грин, Темуэра Моррисон, Зак Моррис, Дэвид Филд

Премьера Prime Video

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

1846 год. Как сообщает титр в самом начале, не при Диснее будь сказано, эра пиратов в Карибском море подходит к своему концу. Тем не менее, как увидим вскоре, еще не дошла. В неспокойных водах пиратское судно капитана Коннора держит курс на живописный остров Кайман-Брак. Там охочие до легкой наживы мерзавцы планируют найти сундук с золотыми слитками, а Коннор наконец-то поквитаться за давнее предательство.

Содержательно «Блеф» представляет собой именно то, что от него можно было ожидать. Это стриминговая ерунда о банде пиратов во главе с лихим Карлом Урбаном, что берется сеять вокруг жестокое беззаконие — с одной стороны, и об отважной воительнице в исполнении Приянки Чопры, единственной, кто может дать отпор негодяям — с другой. Здравого смысла в этой истории нет от слова совсем.





Здесь было бы уместно сказать, что с таким подходом зрителю стоит не обращать внимание на условность сюжета и просто наслаждаться непритязательным действом (как в недавней «Команде разрушителей» на том же Prime Video, откуда сюда перекочевал Темуэра Моррисон), однако и с этой составляющей у фильма колоссальные проблемы.

Начнем с того, что в происходящее на экране верится не больше, чем в то, что Приянка Чопра наконец снимется в каком-нибудь приличном кино от Amazon. У Карла Урбана на амазоновском поприще по крайней мере хитовые «Пацаны» за спиной есть, хотя это отнюдь не отменяет факта, что в «Блефе» он — типичный злобный болванчик с фирменным, жутко хитрющим урбановским взглядом. Такого Урбана вы могли видеть в том же «Пастыре» (2011) — даже образы тамошнего злодея и Коннора в какой-то степени схожи.

О постановщике и сценаристе Фрэнке Э. Флауэрсе, а также его соавторе Джо Балларини и сказать толком нечего, поскольку у обоих довольно скромный послужной список, состоящий преимущественно то ли из малоизвестных короткометражек, то ли из ничем не примечательных работ, о которых сегодня мало кто вспомнит. У Флауэрса это лишь вторая полнометражка в карьере после криминальной драмы «Гавань», вышедшей в далеком 2004 году. Там был неплохой актерский состав, однако критики тот фильм просто уничтожили. Предыдущим сценарным проектом Балларини значится мультфильм «My Little Pony в кино», с момента выхода которого прошло более восьми лет.

Беда в том, что в замысле этих ребят трудно усмотреть хотя бы одноразовое развлечение на вечер. Чтобы усложнить и без того тяжелую судьбу главной героини, на ее плечи зачем-то нагрузили еще больного ребенка (вы тоже сначала подумали, что это девочка?). Зато в концовке, не сочтите за спойлер, мелкий натурально становится маминым помощником в непростом ремесле по уничтожению пиратского отродья наряду с тетей — такая здесь тоже имеется, совершенно нелепый персонаж.

В фильме есть где-то два взрослых опытных жителя острова, задерживающиеся в кадре дольше, чем на пять минут. Любопытно, что оба имеют чертовски бурное прошлое, с которым они покончили. В первую очередь это касается, конечно же, нашей крутой девицы, но и за местным священником водятся грешки давно минувших дней. Если кто вдруг надумал остепениться, бегом на Кайман-Брак, искать гармонию с собой.

Хотелось бы сказать, что на фоне сплошной экранной бессмыслицы выделяется экшен, но это было бы наглой ложью. Перестрелка в кульминационном акте, например, сводится к экшену уровня мультфильма «Остров сокровищ» (1988), где, как ни странно, также фигурируют и остров, и сокровища. В частности, в одной из сцен героиня Чопры с охапкой ружей наперевес напоминает Джима Хокинса.

Кто победит в финальной битве вы же давно догадались, не так ли? Здесь примечательна не сама драка, что хоть как-то нарушает спокойствие скучающего зрителя, а то, что ей предшествовало. Перед тем, как перейти к разборкам один на один, персонаж Урбана предложит сопернице выйти из пещеры на свежий воздух — ну прямо как злой Дуэйн Джонсон в «Думе» (2005), который стремился выбраться из тесных коридоров лаборатории и сказал примерно то же самое уже самому Урбану, тогда протагонисту.

В целом в ленте Флауэрса практически ничего не работает. После бесполезного просмотра этого фильма и свеженького трейлера «Мортал Комбат 2» на ум приходит лишь одно — повезло же несокрушимой красотке, что Карл Урбан предстал перед ней не в образе Джонни Кейджа.