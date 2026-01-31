Рецензия на фильм "Команда разрушителей" / The Wrecking Crew

28 января на сервисе Prime Video вышел боевик о приятелях-напарниках (в данном случае даже сводных братьях) «Команда разрушителей». Главные роли тут исполнили Дэйв Батиста и Джейсон Момоа, которые в лишних представлениях не нуждаются. Насколько разрушительной оказалась сила голливудских здоровяков и интересно ли наблюдать за их разборками с плохими парнями, будем разбираться в текущем обзоре.

Плюсы: тандем Момоа-Батиста выглядит неплохо; нормальный экшен, в частности порадовал оммаж "Олдбою"; уместные комедийные моменты; Минусы: создатели явно подзатянули с драматическими коллизиями и поисками виновных; пресный и плохо прописанный злодей, который существует сугубо для проформы; общая простота и предсказуемость, если для кого-то это недостаток в таком жанре; 6.5 /10 Оценка

«Команда разрушителей» / The Wrecking Crew

Жанр боевик, бадди-муви

режиссёр Анхель Мануэль Сото

В ролях Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Класс Банг, Темуэра Моррисон, Джейкоб Баталон, Фрэнки Адамс, Стивен Рут, Морена Баккарин

Премьера Prime Video

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Сводные братья Джонни и Джеймс Хейлы не очень ладят, но таинственное убийство их отца заставляет парней забыть о старых обидах и объединить усилия, чтобы наказать негодяев.

В противовес толерантному Netflix Prime Video не забывает о поклонниках олдскульных боевиков и изредка становится средоточием маскулинности на потеху целевой аудитории. Как тут не вспомнить о «Придорожном заведении» (2024, римейк культового боевика с Патриком Суэйзи), где крепкими мышцами в кадре сверкали Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор. Теперь настала очередь делать примерно то же самое Джейсону Момоа и Дэйву Батисте.





На этапе анонсов такой тандем героев боевика выглядел внушительно. Возможно, не так круто, как сразу два Ван Дамма 35 лет назад, но достаточно многообещающе.

Не лишним будет отметить причастность здешних действующих лиц к супергероике. Как мы помним, до недавнего времени Момоа был штатным Акваменом в ныне почившей вселенной DC. Батиста же работал на конкурентов из Marvel как один из членов Стражей Галактики — за долгие годы грима в образе Дракса, на минуточку, Разрушителя, мы как-то не успели заметить, как бывший рестлер постарел. Но исполнителями главных ролей дело не ограничивается.

Предыдущим фильмом режиссера Анхеля Мануэля Сото был жутко неудачный, что уже и не вспомнить, о чем там шла речь, «Синий Жук» (2023). Местный «тучный Джеки Чан» Джейкоб Баталон является лучшим другом Питера Паркера. Морена Баккарин крутила роман с болтливым наемником Дэдпулом, хоть сколько бы не приходилось бедняге выслушать всяческих непристойностей. А Темуэра Моррисон играл отца Аквамена.

К счастью, несмотря на то, как бы глубоко каждый из вышеупомянутых не погряз в кино про болванчиков в красочных трико, «Команда разрушителей» явно склоняется в сторону брутальной олдскульности, а не хрупких супергеройских конфликтов. И это здорово.

На ранних стадиях разработки к проекту должен был присоединиться Дэвид Литч — недаром первая боевая сцена между героем Момоа и членами якудза выполнена в духе «Джона Уика». Но из-за занятости в «Каскадере» (2024) от услуг мастеровитого постановщика экшена пришлось отказаться. Возможно, если бы Литч таки режиссировал ленту, на выходе мы получили бы нечто более крутое, но и без того «Команда разрушителей» выглядит вполне прилично.

Конечно, из двухчасового хронометража, который неторопливо, и не так чтобы старательно, раскрывает драматические причины конфликта между братьями и ведет героев к злодею, в монтажной стоило бы вырезать какие-то не слишком интересные моменты. Но даже при таких условиях здешнего братского взаимодействия и, в лучших традициях жанра, противоположности характеров двух бугаев хватает, чтобы не возникло желания бросить просмотр на середине.

Ежели вам вдруг не хочется драмы, то ловите щепотку комедии — весь из себя трагический, но от того не менее харизматичный и рок-н-рольный Момоа, который постоянно попивает Гиннес, или что покрепче, или флешка в виде крошечного пениса попытаются поднять вам настроение. Коллеги, на сайте срочно нужен профессиональный обзор этого чудо-устройства, подумайте над этим. Батиста же не сильно выходит за пределы привычного амплуа растатуированной колоды, но тут это даже в плюс, ведь его запредельный флегматизм играет на уместном контрасте с зажигательным Момоа.

Если основная локация, Гавайи, для кого-то не слишком экзотична, то представители якудза в этих краях точно выглядят незаурядно. И уж совсем неожиданным кажется момент, когда создатели прямо оммажируют «Олдбою» (2003) Пак Чхан-Ука, в частности культовой сцене в коридоре. На этот раз противостоять банде враждебно настроенных азиатов придется Батисте. Эпизоду, и это радует, хватает аутентичности: тут вам и фактор ограниченного пространства, и уместный тревеллинг, и более или менее неплохо поставленный бой. В какой-то момент в руках у протагониста окажется молоток.

Вообще, на местный экшен сетовать не приходится. Пусть он ничем не удивляет, но выглядит прилично, особенно как для стримингового проекта. Эффектные взрывы, адреналиновые погони, жестокие увечья, угрожающие фразы — все необходимые атрибуты на месте. Бюджета хватило даже на вертолет.

Так что для непритязательного пятничного развлечения запаса прочности у «Команды разрушителей» достаточно. Тем более если последовать примеру персонажа Момоа и запастись несколькими бокалами пенного «под фильмец».