Рецензия на фильм "Клуб убийств по четвергам" / The Thursday Murder Club

28 августа на сервисе Netflix вышел детективный фильм «Клуб убийств по четвергам», сюжет которого основан на дебютном одноименном романе-бестселлере 2020 года английского телеведущего Ричарда Османа. Произведение стало первым из пяти (новая, пятая книга «Невозможное счастье» должна выйти буквально в следующем месяце) в книжной серии «Клуб убийств по четвергам». На съемочной площадке собралась целая плеяда уважаемых звездных ветеранов, но достаточно ли одного их присутствия в кадре, чтобы считать фильм удачным — размышляем в обзоре ниже.

Плюсы: замечательный актерский состав; в целом приятный сеттинг с имеющимся легким юмором; к техническому исполнению не возникает никаких вопросов; Минусы: практически всем из четверки клуба не хватает пространства, чтобы проявить себя; все это больше напоминает пилотный эпизод какого-нибудь сериала, чем полноценное кино; кому-то не понравятся здешние вялость и поверхностность; 6 /10 Оценка

«Клуб убийств по четвергам» / The Thursday Murder Club

Жанр криминальная комедия, детектив

режиссёр Крис Коламбус

В ролях Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Дэвид Теннант, Джонатан Прайс, Наоми Аки, Том Эллис, Ричард Э. Грант

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

В роскошном поместье для пожилых людей «Купер Чейз» четверо местных постояльцев — отставная шпионка Элизабет Бест, бывший лидер профсоюзов и ярый поклонник «Вест Хэм Юнайтед» Рон Ричи, экс-психиатр Ибрагим Ариф и медсестра на пенсии с выдающимися кулинарными способностями Джойс Медоукрофт — организовали так называемый «Клуб убийств по четвергам». Еще полные энергии пенсионеры записались в детективы-любители и пытаются раскрыть давние преступления, в частности сейчас они работают над убийством вылетевшей из окна женщины, датированным 11 мая 1973 года.

Но вскоре участникам клуба придется переключить свое внимание на значительно более свежие преступления, когда находят мертвым нынешнего управленца «Купер Чейз» Тони Каррана, а чуть позже еще одного господина, связанного с этой элитной недвижимостью. В число подозреваемых попадают многочисленные причастные, даже сын Рона, кажется, имеет какое-то отношение к делу. Как бы там ни было, а у престарелой фантастической четверки Криса Коламбуса впереди полно работы, если они таки стремятся добраться до истины.

Роман-бестселлер Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам» получил всеобщее признание и принадлежал к жанру уютного детектива. То есть того литературного направления, где разоблачить преступника запросто могла приятная бабулька из какого-нибудь английского захолустья, увлекающаяся вязанием и уходом за небольшим садиком. Мисс Марпл в произведениях Агаты Кристи — архетипический, канонический образ протагониста в уютном детективе.

Киношный «Клуб убийств по четвергам» предлагает целую команду таких приятных старичков, и в этом его основная сила. Лента тяготеет к старым добрым детективным сериалам родом из Туманного Альбиона, более того, она сама скорее напоминает пилот какого-то шоу, чем полноценное кино.

И этого все-таки маловато, чтобы в 2025 году претендовать на искреннее увлечение зрителей. Тем более зрителей со стажем. «Приятный» — однозначно тот эпитет, которого заслуживает фильм. Учитывая актерский состав, фактор милых персонажей почтенного возраста, легкий юмор и в целом привлекательный сеттинг. А вот насчет «интересный» — здесь уже возникают вопросы.

Проблема в том, что здесь, кроме «милоты-приятности», фактически больше ничего нет. Детективная интрига едва ли способна увлечь. Характеры персонажей намечены слишком широкими мазками. Развязка не удивляет. Это как торт, которые так любит печь одна из местных героинь: на вид он кажется замечательным, а вот на вкус — что-то невнятное, пресное. Красивая оболочка с пустым нутром. Бесхитростный скучный детектив без остроты и напряжения. Легкая пенсионерская прогулка, где ветераны выступили на полном расслабоне, сугубо на опыте. Приятная одноразовая безделица, которая хочет казаться гораздо остроумнее, чем есть на самом деле.

Вероятно, такой материал комфортнее чувствовал бы себя в формате мини-сериала, а не в узеньких штанишках 2-часовой полнометражки.

Тогда бы появилась возможность и лучше раскрыть всех членов клуба, и сделать равноценно интересными расследования убийств прошлого и настоящего, и больше внимания уделить драматическим моментам, как сюжетная линия смертельно больной подруги Элизабет или ее мужа Стивена (в исполнении блестящего Джонатана Прайса), страдающего деменцией. Посмотрите на тот же «Убийства в одном здании» с теми еще динозаврами в роли новоиспеченных детективов Стивом Мартином и Мартином Шортом — высокие рейтинги и продолжительность шоу (пятый сезон премьеруется через неделю с лишним) выглядят красноречиво.

Конечно, местным звездам в кадре хватает харизмы, чтобы заполнить повествовательную вялость и поверхностность приятными шутками и легкомысленным вайбом.

То ли Хелен Миррен, символически позволяющая подшутить над собой относительно сходства с королевой Елизаветой II, то ли нарочито неопрятный Пирс Броснан без переднего зуба, зато с пивным животиком и остатками еды на футболке и бороде — это забавно. Вместе с ними в кадре мелькает и Джефф Белл — такое впечатление, будто все трое после смены на съемочной площадке «Земли гангстеров» сразу направлялись работать сюда.

Смотреть «Клуб убийств по четвергам» стоит в том случае, если вы увлекаетесь старыми британскими детективами и легкомысленная приятность формы для вас важнее содержания или собственно непредсказуемой детективной составляющей. В противном случае не успеете и заметить, как сами поддадитесь присущему пожилым людям ритуалу — крепкому сну перед по-прежнему работающим телевизором.