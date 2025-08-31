Рецензия на фильм "Оператор" / Relay

С 28 августа в кино стартовал остросюжетный триллер «Оператор» шотландского режиссера Дэвида Маккензи, главные роли в котором исполнили Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон. Наконец можно констатировать, что мы получили стоящее жанровое кино, да еще и снятое по оригинальному сценарию, что вдвойне ценно и приятно. Все подробности без спойлеров, как всегда, в обзоре ниже.

Плюсы: фильму есть чем удивлять (будет это удивление положительным или отрицательным — решать самому зрителю); здесь достаточно напряженных сцен и саспенса, что для жанра триллера жизненно необходимо; хорошие актерские выступления, особенно от Риза Ахмеда; Минусы: кому-то не понравятся припасенные авторами повороты сюжета; ближе к концовке кино скатывается в обычный боевик; 8 /10 Оценка

«Оператор» / Relay

Жанр триллер, боевик

режиссёр Дэвид Маккензи

В ролях Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Вилла Фицджеральд, Джаред Абрахамсон, Эйса Дэвис, Мэтью Мегер, Виктор Гарбер

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Молодой человек по имени Эш занимается незаурядным делом — выступает посредником в урегулировании конфликтов между крупными компаниями и потенциальными информаторами, в частности бывшими работниками, которые владеют компрометирующими материалами и могут разоблачить страшные корпоративные тайны. Все в работе Эша подчинено четким алгоритмам, структурированным правилам и отточенным действиям.

И так было до тех пор, пока к нему не обратилась некая Сара Грант, в руках которой оказались секретные отчеты, подразумивающие серьезные репутационные риски для пищевого гиганта Cybo Sementis, ведь производимая ими продукция имеет серьезные побочные эффекты, которые контора, конечно, скрывает. Эта ситуация может обернуться для Сары крайне негативными последствиями, и, как выясняется позже, для Эша тоже.

Как-то сложно не заметить, что в последнее время стало побольше экшн-триллеров о парнях, привыкших полагаться, уж извини профи Джейсон Стейтем, на собственные мозги, чем на силу волшебного апперкота. У них даже названия созвучны — вспоминаем апрельские новинки «Аматор» и, в меньшей степени, «Аудитор 2»; теперь вот очередь дошла до «Оператора».

За постановку ленты отвечает шотландец Дэвид Маккензи, привыкший снимать абсолютно разножанровое кино, и наиболее заметным в его творчестве выглядит неовестерн «Любой ценой» (2016), получивший всеобщее признание и немало номинаций на престижные награды, в частности фильм претендовал на 4 «Оскара». «Оператор» вряд ли будет фигурировать во всевозможных списках наградного сезона, однако вполне компетентен как жанровый образец, врастающий корнями в параноидальные триллеры старой школы — здесь стоит вспомнить о Брайане Де Пальме и конкретно о «Разговоре» (1974) Фрэнсиса Форда Копполы.

Подкрепляется олдскульность вайба аналоговой эпохи методами работы главного героя. Свои хитроумные операции он осуществляет с использованием телекоммуникационного устройства для глухих, общаясь с клиентами анонимно с помощью соответствующей ретрансляционной службы. В отношении денежных переводов предпочитает старую добрую почту вместо электронных транзакций. Мобильные телефоны живут у него не дольше одного звонка. Даже в ситуации, требующей немедленного импровизационного решения, Эш полагается на газетный киоск, которые, к его счастью, еще существуют в Нью-Йорке. Не говоря, что в одной из сцен в кадре маячит пластинка легендарных The Who.

И вот, когда мужчина откликается на крик о помощи страдалицы в исполнении Лили Джеймс и наконец берется за дело, это наверное лучшая часть фильма. Она задает нужный повествованию тон и настраивает зрителя на определенный лад, и когда ты видишь, как зловещий антагонист в исполнении Сэма Уортингтона и его команда небезосновательно нервничают, это действительно впечатляет.

Таким образом Маккензи и сценарист Джастин Пьясецкий грамотно цепляют зрителя на свой крючок и не отпускают до финальных титров. При этом чем дальше будут развиваться события, тем больше будешь болеть за немногословного Эша.

Не в последнюю очередь эмпатия происходит благодаря уместно сдержанному, но чрезвычайно уверенному перфомансу Риза Ахмеда. Но также и потому, что когда его герой все-таки начинает говорить, мы лучше понимаем его мотивы. Которые, кстати, составляют определенный контраст на фоне роли актера в «Веноме» (2018), где Ахмед играл CEO нечистой на руку корпорации «Фонд жизни». Плюс ближе к концовке сама история не оставит зрителю другого выбора, кроме как переживать за Эша, пусть даже к конкретным поворотам (и тому самому твисту) могут возникнуть вопросы.

Еще «Оператор» напоминает завязку «Ночного агента» (2023): там тоже главный герой в начале консультировал в телефонном режиме девушку в беде относительно того, как не погибнуть от рук недоброжелателей. Но создатели нетфликсовского шоу практически сразу поддались соблазну выдать развлекательный шпионский экшн без всякого намека на интеллектуальность. То есть фактически удаленная работа агента была такой недолго. Зато у авторов «Оператора», честь им и хвала, хватило способностей и терпения выдержать необходимый баланс между саспенсно-триллерной основой и боевиковой частью, где вместо слов заговорят стволы.

То, что лента в итоге переходит в режим банального боевика, можно считать упущением, ослаблением хватки. Но с другой стороны, все это происходит лишь в кульминационном акте, и даже тогда за происходящим на экране наблюдаешь с неподдельным интересом.

Пусть фильм Маккензи и вдохновлен классическими параноидальными триллерами далекого прошлого, он имеет собственное лицо, что особенно важно в эпоху бесконечных сиквелов, ребутов и экранизаций. Это хороший пример жанрового кино, которое возможно где-то и оступается на пути к финалу, но в целом дарит увлекательные почти два часа у экрана.

