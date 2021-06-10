Тест-драйв Toyota Camry 2021: ТОП-5 вопросов и ответов





Актуальное поколение Toyota Camry появилось в Украине три года назад, с тех пор автомобиль стал очень популярен. И вот обновление: новый мощный мотор, 8-ступенчатый «автомат», ряд изменений в салоне. Поможет ли все это автомобилю Toyota Camry сохранить свою популярность и лидерские позиции в классе? Сейчас расскажем и обсудим.

Обновленная версия Toyota Camry? А что обновилось?

При беглом взгляде обновленный автомобиль легче всего опознать по новому переднему бамперу да интегрированной решетке радиатора. Если ранее приметная решетка радиатора простиралась во всю ширину, то теперь явно выделена ее центральная часть (именно там, где находится радиатор) и угловые секции, которые получили хромированные скобки на углах бампера. Кроме того, иначе оформлены декоративные «усики» под логотипом. А еще появились новые двухцветные 18-дюймовые колесные диски. Вот, собственно, и все…

Ведь глобально облик кузова не изменился. Перед нами все также низкий и широкий, буквально «распластавшийся» по дороге 3-объемный седан: четко выделены зоны капота, пассажирский салон, отдельный багажник. Узкие фары с нижними рисками-ресничками делают дизайн узнаваемым спереди. А огромная надпись-название по центру крышки багажника и объемные фонари служат аналогично цели при взгляде сзади. Такое чувство, что в «70-м» кузове автомобиль Toyota Camry наконец перестал сам себя стеснятся, он осмелится быть хоть сколько-нибудь приметным и узнаваемым в потоке.

Изменились лишь детали: полностью новый передний бампер да иные колесные диски. Но в целом дизайн знаком – это, скажем так, «мягкий JDM-стиль», который лично мне пришелся по нраву еще во время первого знакомства с автомобилем.

Такие же минимальные перемены и в салоне, фактически заметно переработана лишь передняя панель. Жаль, но именно вот эти перемены сложно назвать удачными. Вместо непонятного, но хотя бы оригинального «медного дерева» теперь установлены темные планки с едва заметным декором. В итоге все это сливается в единый серо-черный массив спереди. Кроме того, дефлекторы вентиляции опустили вниз, а сенсорный дисплей увеличили (теперь он максимум 9-дюймовый) и подняли вверх, выставив его отдельным элементом. И это прям видно: ранее центральная часть передней панели была органична в своих волнистых линиях, дисплей был интегрирован на отведенное ему место, вокруг аккуратно располагались кнопки-переключатели. Теперь эта органичность нарушена. Отдельно-стоящий дисплей подходит «рублено-прямоугольно» салону RAV4, но вряд ли подходит Camry с мягкими изгибами.

Но ведь интерьер – это не только передняя панель, правда? В остальном салон новинки Toyota Camry 2021 хорош: очень просторно спереди и сзади, есть чувство «воздуха» над головой (на зависть другим «японцам»), хватает места для коленей. Передние сиденья объемные и мягкие, словно ваше любимое домашнее кресло. А опасения по поводу «летней парилки» от простой кожаной отделки вмиг рассеивает мощная встроенная вентиляция. Задняя часть и вовсе образцовая для данного сегмента: диван с раздельно регулировкой наклона спинок, дефлекторы вентиляция и подогрев сидений, отдельная зона «климата», возможность управлять аудиосистемой и шторкой от солнца – все это снова и снова возносит автомобиль Toyota Camry 2021 на вершину класса «народных бизнес-седанов»! Да, лучше есть. Для примера можно взять родственный седан Lexus ES: больше колесная база, возможность сдвигания переднего пассажирского сиденья, лучше кожаная отделка. Еще раз: да, лучше есть. Только это «лучше» стоит уже совершенно других денег.

Две главные перемены в салоне: увеличенный дисплей на отдельном постаменте и новая темная декоративная отделка. Мне кажется, что интерьер утратил свою «легкость» в дизайне и изюминку в отделке. Единственный выход – выбирать светлую отделку: так все выглядит наряднее. А вот чего салон не утратил, так это отличного простора и отменного комфорта. Передние сиденья напоминают уютные домашние кресла, в дорогих комплектациях предусмотрена вентиляция и электропривод настроек с памятью (две позиции памяти для водительского сиденья). Сзади по-прежнему радует простор и чудо-подлокотник с многочисленными функциями: управление «климатом» и углом наклона спинки, подогрев сидений и шторка с электроприводом, пр. Плюс дефлекторы вентиляции, USB-порты для зарядки гаджетов, боковые шторки. Багажник не изменился: достаточный объем и полноценная «запаска», но простая отделка и лишь парочка крючков для пакетов. Из позитивных перемен – добавлен лючок для лыж или длинномеров.

Только внешность и салон? Как-то мало…

Не только. Главная перемена скрыта внутри – новый двигатель и новый «автомат». Под капотом массовых версий Toyota Camry все также установлен бензиновый 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель. Но если в прошлом этом был мотор 2AR-FE (181 л.с.), то теперь используется силовой агрегат А25А-FKS (207 л.с.) из серии Dynamic Force.

Данный мотор отличается двойным впрыском D-4S и многоточечными соплами форсунок для равномерно распыления топлива, изменением фаз газораспределения (впуск/выпуск), масляным насосом переменной производительности, высокой степенью сжатия (13:1), возможностью работать по циклу Аткинсона/Миллера. Все это позволило достичь очень высокого КПД (порядка 40%), что отражает эффективность работы мотора: меньше расход топлива при большей мощности. В паре с новым двигателем теперь работает не 6-ступенчатый, а 8-ступенчатый коробка Direct Shift 8AT: компактнее прежнего 6-ступенчатого «автомата», с расширенным передаточным числом и сниженными потерями.

Ну и для того, чтобы закрыть вопрос с техническими изменениями, отмечу: для обновленной версии Toyota Camry 2021 расширился функционал комплекса TSS (Toyota Safety Sense). Так, добавлена функция не просто удержания в рамках полосы движения, но и выравнивания по центру своего ряда движения (LTA). Кроме того, теперь седан Toyota Camry 2021 может следить за встречными автомобилями на перекрестке, пр. Наконец, для бензиновых версий Toyota Camry предлагается беспроводная зарядка и отслеживание «слепых» зон зеркал заднего вида. При старте модели этого оборудования не было, затем оно появилось, но только на гибриде. И вот теперь я встречают эти полезные «мелочи» на обновленном автомобиле.

Главные перемены – мотор и «автомат». В зависимости от страны продаж, мотор серии Dynamic Force и 8-ступенчатя АКПП уже встречались в арсенале Toyota Camry текущего поколения. Но для украинских вариантов Toyota Camry эта техника в новинку. Архитектура TNGA и платформа GA—K уже знакомы: независимые подвески всех колес, поперечная установка двигателя, передний привод (для большинства стран, среди которых и Украина).

О-о-о, это уже интереснее! И как едет с новым мотором и «автоматом»?

Если не концентрироваться на повышенной мощности мотора и новой АКПП, то в привычной каждодневной езде разницу уловить сложно: просто разгоняется, просто едет. Обычный старт со светофора или плавное ускорение на ходу происходят в диапазоне 2-3 тыс. об/мин, автомобиль просто следует за педалью акселератора, «автомат» мягко переключает передачи вверх. Кстати, передач так много, а их переключения настолько сглажены, что иногда возникает чувство езды на вариаторе. А вот еще наблюдение: даже на скорости 60-70 км/ч «автомат» стремится уйти на более высокие передачи. Ввиду чего двигатель работает на 1,2-1,3-1,5 тысячах оборотов: минимум оборотов, минимум топлива, минимум шума. А ведь мотор откровенно «верховой», максимум мощности и крутящего момента достигается на высоких оборотах. И «автомат» это прекрасно знает. Стоит лишь нажать сильнее педаль акселератора – как оказывается, что мощность двигателя и вправду велика! На высоких оборотах (4-6 тысяч) он отрабатывает каждую, из заявленных «200+ лошадей»: быстрые ускорения и хороший подхват, готовность «крутится» до 6-6,5 тыс. оборотов при сохранении тяги и динамики. На трассе этот двигатель позволяет обгонять ходом с хорошим запасом и уверенностью. А в городе помогает 8-ступенчатая АКПП, которая умеет быстро сбрасывать передачи, «загоняя» мотор в зоны высоких оборотов при необходимости резких ускорений.

Правда есть два замечания. Во-первых, на высоких оборотах (4 тысячи и выше) мотор заметно шумит. Причем это не красивый звук-рык, а просто шум-гудение. Поэтому если ехать «на звук», то получается или плавно-неспешно-экономно, или «во все деньги», но смирившись с шумом. Во-вторых, «водораздел» нажатия педали акселератора, при котором АКПП переключается вниз, найти непросто. Бывали случаи, когда нужно ускориться в темпе чуть быстрее обычного и приходится прожимать педаль активнее. Но двигатель и коробка уже восприняли это как команду «фас!»: сброс двух передач, выше обороты, рев мотора, быстрый разгон… Но зачем? Вполне можно было «вытянуть» за счет тяги в рамках одной передачи. Жаль, для данного автомобиля не предусмотрено переключение режимов езды, имеется лишь S-режим «автомата». Словом, к характеру поведения нового двигателя и 8-ступенчатого «автомат» нужно привыкать. Но в целом диапазон их возможностей – по динамике, ускорениям, экономичности – заметно расширен относительно прошлого.

А вот что касается ходовой части, то модель Camry полностью осталась собой: очень много комфорта при любых условиях! Если быстро поехать по дороге с многочисленными заплатами, что автомобиль будет лишь плавно покачиваться. При этом амплитуда раскачки невелика, даже человека со слабым вестибулярным аппаратом здесь не укачает. А если проехать отдельную яму либо выступающую/проваленную крышку люка, то автомобиль потревожит пассажиров лишь едва заметным вертикальным возмущением. Да и то максимально скруглено-смазанным, будто через толстый слой резины. А ведь это все я пишу для 18-х колес с 45-м профилем шин! В тоже время, нынешнее поколение Toyota Camry вполне нормально управляется. Да, здесь нет того «диалога в руле», который обеспечивают Mazda6 или Peugeot 508, здесь нет «академического стандартна» имени Volkswagen Passat. Но зато здесь есть ощущение уверенности. Все благодаря тому, что руль чуть тяжеловат (для такого шасси и таких настроек подвески, я бы ждал более легкого руля). Но зато при его отклонениях и поворотах нет чувства, что все это зря: автомобиль нормально поворачивает, практически без промедлений, да с относительно небольшими кренами. Назвать поведение и езду на Toyota Camry максимально комфортной мешает лишь звукоизоляция: периодически слышно мотор, на скорости выше 100-120 км/ч уже заметно прорезаются аэродинамические шумы.

Под капотом по-прежнему 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель. Но это совершенное другое поколение мотора, с которым работает другой «автомат» (теперь 8-ступенчатый). Поэтому изменилась и динамика, и расход. Мой замер 0-100 км/ч дает «выезд» из 9 секунд (заявлено 8,7 секунды, в прошлом было 9,7 секунды). Средний городской расход топлива составил 9-9,5 л на 100 км пути. Конечно, с учетом большого количества пробок можно получить расход порядка 11 литров на 100 км в городе, но также при пустых дорогах и плавно стиле езды можно достичь отметки в 7-7,5 л на «сотню». На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива равен 4,5-5 на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – около 5,5-6 л на 100 км пути. В итоге: при улучшенной динамике попутно во всех режимах езды получаем и заметную экономию топлива. Кто-то скажет мол «на новый мотор сложно поставить ГБО», а я отвечу «так ведь расход топлива и так заметно снизился». А если хотите больше экономичности в долговременной эксплуатации и готовы за это платить сразу, то смотрите в сторону гибрида.

Да, кстати – что с гибридной версией? Изменилась? А другие варианты? Есть V6?

Проще всего ответить на вопрос относительно версии V6: сейчас ее нет в общем прайсе Toyota Camry. Для Украины предлагаются только бензиновые автомобили с новым 2,5-литровым мотором или гибриды на основе схожего двигателя (код A25A-FXS). О седане Toyota Camry Hybrid в прошлом выходил отдельный материал, с тех пор его техника и характеристики не изменились: суммарная мощность 218 л.с., заявленный разгон 0-100 км/ч за 8,3 секунды, расход 4,4-5,2 л на 100 км пути. Выходит, перемены гибридной версии сводятся лишь к внешности да салону? Не совсем: гибрид отличается еще и расширенными комплектациями.

Так, Toyota Camry в средней комплектации Elegance (от 859 тыс. грн. или $31,5 тыс.) может предложить LED-фары, кожаную отделку салона, сиденья с электроприводом, центральный сенсорный дисплей, 2-зонный «климат», пр. Как альтернатива – седан Toyota Camry Hybrid доступен в комплектации Elegance+ (от 952 тыс. грн. или около $35 тыс.): гибридный силовой агрегат плюс ионизатор воздуха и запуск двигателя кнопкой.

Следующий шаг – Toyota Camry в комплектации Prestige (от 920 тыс. грн. или $33,7 тыс.): дополнительно 9-дюймовый сенсорный дисплей, беспроводная зарядка смартфона, сенсорные датчики в переднем и заднем бампере, пр. А вариант Toyota Camry Hybrid в версии Prestige+ (от 1,02 млн грн или чуть больше $37 тыс.) еще предлагает 18-дюймовые колесные диски, измененные фары (с тремя рисками), контроль «слепых зон», пр.

На вершине линейки находится Toyota Camry Premium (от 1,06 млн. грн. или $38,5 тыс.): задний диван с возможностью регулировки угла наклона спинки, многофункциональный подлокотник, 3-зонный «климат», подогрев задних сидений, вентиляция передних сидений, аудиосистема JBL, пр. Автомобиль Toyota Camry Hybrid в комплектации Premium+ (от 1,13 млн грн. или $41,5 тыс.) дополнительно отличается следующим: проекция данных на лобовое стекло, круговой обзор PVM на четыре камеры по периметру автомобиля, пр.

Наконец, только обычная бензиновая версия Toyota Camry доступна в стартовой комплектации Comfort (от 791 тыс. грн или $29 тыс.): именно та отметка, где начинается модель Camry вообще. И обратный пример: только для обычной бензиновой версии Toyota Camry доступная комплектация Premium с панорамной крышей. Для гибридного автомобиля Toyota Camry Hybrid таких вариантов комплектаций в текущий момент нет.

Показательные автомобили-примеры на фотографиях. Черный автомобиль представлен в стартовой комплектации Comfort: новый мотор и 8-ст. «автомат», 17-е диски с более толстыми шинами (еще больше мягкости!), тканевая обивка сидений, проще приборы и меньше центральный дисплей. Но даже здесь имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto, плюс LED-фары и подогрев руля. Белый автомобиль – это гибридная версия в комплектации Prestige+ (а выглядит как Premium). Да и в целом гибрид предлагает не только отличия по технике, но также по комплектации: к примеру, для максимальных версий Toyota Camry Hybrid доступен круговой обзор PVM и проекция на лобовое стекло. А еще только у гибрида есть кнопки выбора режимов езды: Eco/Normal/Sport. Если говорить о бензиновых версиях, то их цена практически не изменилась относительно первого обзора: в зависимости от комплектации, автомобиль «укладывается» в $29-39 тыс. – выходит новый мотор и «автомат» покупатель получает «за спасибо»! Гибриды дороже примерно на $3-3,5 тыс.: это плата и за технику под капотом, и за расширенное оснащение.

В итоге: брать или нет?

Плановое обновление обычно не может кардинально изменить характер автомобиля, но может подарить пару приятных «плюсов». Именно так произошло и в этот раз. В данном случае плюсами оказались новый 2,5-литровый мотор и 8-ступенчатый «автомат», которые заметно сказались как на динамике автомобиля, так и на его экономичности.

Если говорить в целом, то модель Toyota Camry 2021 осталась сама собой: акцент на комфорте подвески, хороший простор салона, вполне адекватный ценник, отменная ликвидность. Именно эти качества обеспечивали Toyota Camry популярность много лет, даже десятилетий. И, судя по продажам, все также остаются актуальными сегодня для многих украинских покупателей. А проведенные обновления помогут этому удачному автомобилю сохранить свои позиции в числе лидеров класса как минимум ближайшие пару-тройку лет.

Технические характеристики Toyota Camry 2.5 AT

Кузов – седан, 4 двери, 5 мест

Габариты – 4,885 х 1,84 х 1,455 м

Колесная база – 2,825 м

Клиренс – 155 мм

Багажник – 469-493 л (в зависимости от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 1 560 кг

Допустимая нагрузка – 540 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4 2,5 л

Мощность – 207 л.с. при 6 600 об/мин.

Крутящий момент – 243 Нм при 4 000-5 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 133 л.с. на 1 т и 156 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Разгон 0-100 км/ч – 8,7 секунды

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), смешанный – 6,8 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T005A 235/45R18

Минимальная цена автомобиля – от 791 тыс. грн. или $29 тыс.

Цена тестового автомобиля – от 1,06 млн грн. или $38,5 тыс.