The Suicide of Rachel Foster – история двух девочек

Адвентюры и набравшие в последние годы популярность интерактивные истории, являющиеся по сути поджанром адвентюр, пожалуй, лучший инструмент для того, чтобы… да, рассказывать истории в формате игр. The Suicide of Rachel Foster – одна из подобных историй. О погибшей девочке, взрослой женщине, вернувшейся на руины своей прежней жизни, и старом отеле, в котором живут призраки прошлого.

The Suicide of Rachel Foster Жанр интерактивная история

Платформы Windows

Разработчики One-O-One Games

Издатель Daedalic Entertainment

Язык английский, русский

Сайты Steam

Обязательные атрибуты поджанра интерактивных историй – удаленное покинутое место; отсутствие других персонажей, разве что кроме одного, связанного с главным героем по радио или телефону; история с элементами мистики, как-то связанная со смертью. Что ж, у The Suicide of Rachel Foster имеются все необходимые составляющие.

Главная героиня игры, Николь, во взрослом возрасте возвращается в принадлежащий ее семье горный отель, который она в спешке покинула, будучи еще тинейджером. По просьбе умершей матери она должна продать это старое здание, с которым у нее связаны не самые приятные воспоминания: измена отца, заведшего интрижку с ее ровесницей, шестнадцатилетней Рэйчел Фостер, и последующее самоубийство Рэйчел. Эти события десятилетней давности не дают Николь покоя и, застряв из-за непогоды в отдаленном от цивилизации отеле, она пытается понять, что же на самом деле произошло десять лет назад и какую роль каждый из членов ее семьи сыграл в смерти Рэйчел.

Структурно The Suicide of Rachel Foster похожа на другие интерактивные истории, которые мы видели в последнее время – What Remains of Edith Finch, Draugen, Observation. Главная героиня, связанная с внешним миром только посредством радиотелефона, изучает пустой отель и находит в нем странные вещи, каким-то образом связанные с погибшей десять лет назад Рэйчел Фостер.

Наиболее близкими же к The Suicide of Rachel Foster играми-аналогами являются, пожалуй, Firewatch и Gone Home. С Firewatch игру от One-O-One Games связывает наличие удаленного собеседника, направляющего главную героиню, и мистическая история, которая на деле оказывается совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. От Gone Home же игре достался огромный пустой дом с запутанными переходами и тайными комнатами. Более того, сцена на чердаке, кажется, вообще один в один цитирует Gone Home.

Несомненно, очень крутой фишкой игры является бинауральная запись звука, идеально соответствующая настроению The Suicide of Rachel Foster и прибавляющая +100 к вовлеченности. Особенно в те моменты, когда Николь, вооружившись мощным параболическим микрофоном, начинает искать в отеле следы паранормальной активности. Но и в целом старый отель издает массу звуков: окна и двери стучат на сквозняке, поскрипывают половицы, где-то капает вода, ветер напоминает чей-то шепот. Настоятельно рекомендуем играть в качественных наушниках. Самых лестных слов заслуживает и озвучка персонажей, в первую очередь Николь и ее далекого собеседника, молодого агента FEMA Ирвинга, поддерживающего девушку, застрявшую в отеле.

К сожалению, об остальных аспектах игры мы не можем отозваться столь же положительно. История, выглядевшая столь интригующе вначале, на самом деле заканчивается достаточно банально, а об истинных виновных смерти юной Рэйчел Фостер можно догадаться еще в середине игры, где-то на шестой день из тех девяти, которые Николь проведет в пустом отеле. При этом, несмотря на то что авторы предупреждают нас в самом начале, что в игре рассматриваются достаточно чувствительные взрослые темы, на сами эти темы они стараются не говорить. То есть о достаточно серьезной проблеме сексуальных отношений взрослого мужчины и несовершеннолетней девушки здесь не сказано ровным счетом ни слова. Как и о том, что отец Николь понес какое-либо наказание за совращение Рэйчел. Эта тема просто игнорируется авторами. Такое впечатление, что они сами стесняются назвать вещи своими именами. В итоге мы имеем не игру, поднимающую серьезные взрослые темы, а достаточно простой детектив с налетом мистики. Причем детектив, в котором нам не нужно сопоставлять факты и искать улики – к уликам нас приведут, а факты положат прямо под нос.

Огромный отель, который было бы интересно изучать, на самом деле совершенно пустой. Большинство комнат здесь закрыто, а интерактивные элементы, с которыми можно взаимодействовать, совершенно бесполезны. Мало того, часть этих элементов откровенно разрушает игровой мир. Разработчики игры, видимо, заказали модели некоторых объектов на стороне или купили уже готовые библиотеки, поэтому в отеле, расположенном в штате Монтана, в 1993 г. можно найти на холодильнике магнитик с надписью по-русски «Холодильник образцового содержания» и изображением пионеров. На полочках стоит «Говядина тушеная. Высший сорт. ГОСТ Р 54033-2010» – это российский ГОСТ 2010 г., на столе лежат «Спички, ГОСТ 1820-2001. г. Томск» и т.д. Это просто нелепо, заставляет игрока либо выдумывать какие-то совершенно фантастические теории, либо усомниться в серьезности авторов игры.

Но больше всего расстраивает окончание игры. Авторы нашли самое нелепое, самое нелогичное и самое дурацкое из возможных решений. В тот момент, когда Николь, кажется, разобралась в своем прошлом и обрела долгожданный покой, они предлагают… К черту такое окончание, честно говоря.

Что же до графики игры, то она… обычная. Слава богу, современные недорогие игровые движки научились выдавать в целом пристойную картинку, вот только выглядит она слишком уж стандартной и простенькой.

Как и большинство интерактивных историй, The Suicide of Rachel — прямолинейная и не очень длинная игра. Ее можно пройти за два с половиной часа, да и то, большую часть времени вы будете просто перемещаться из одного конца отеля в другой. Авторы намеренно несколько раз гоняют вас по уровню, а скорость передвижения здесь, мягко говоря, невысокая.

Что ж, к нашему огромному сожалению, The Suicide of Rachel Foster, у которой было все, чтобы стать важной вехой в развитии видеоигр, подняв действительно серьезные взрослые темы и показав, как игры могут помочь разобраться с ними, оказалась пустышкой. Игра и в подметки не годится What Remains of Edith Finch, Firewatch или Gone Home. Если вам нравятся серьезные интерактивные истории, вернитесь лучшем к этим играм. Они точно стоят того, чтобы пройти их еще раз.