Draugen: цена лжи





Draugen – новая интерактивная история Рагнара Тёрнквиста, гуру приключенческих игр, автора культовых The Longest Journey (1999), Dreamfall: The Longest Journey (2006) и Dreamfall Chapters (2014–16). Казалось бы, одного этого достаточно, чтобы заставить поклонников адвентюр обратить внимание на игру… но не все так просто.

Draugen Жанр интерактивная история

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчики Red Thread Games

Издатель Red Thread Games

Сайт Steam

Через несколько месяцев после релиза MMORPG The Secret World, собравшей очень противоречивые отзывы прессы и игроков, креативный директор Funcom Рагнар Тёрнквист, проработавший в студии 18 лет и приложивший руку ко всем значимым проектам компании, объявил о своем уходе. Он устал от больших AAA-игр и хотел заниматься чем-то более камерным, для чего создал инди-студию Red Thread Games и вернулся к столь любимым им адвентюрам.

Первым проектом новой компании стала Dreamfall Chapters, в 2013 г. профинансированная пользователями на Kickstarter ($1,538,425 вместо запрошенных $850,000) и привлекшая средства The Norwegian Film Institute. На протяжении 2014-16 гг. вышло пять эпизодов адвентюры, получившей в целом неплохие, но не восторженные отклики.

Работа над второй игрой Red Thread Games, Draugen, изначально заявленной как survival horror от первого лица, действие которого происходит в Норвегии в 20-х гг. прошлого века, началась еще в 2013 г., но из-за успешного финансирования Dreamfall Chapters игра была отложена и вышла только сейчас. Какую же историю Рагнар Тёрнквист хочет рассказать нам на этот раз?

Для начала, давайте определимся, что Draugen – это не только не survival horror, как говорилось в 2013 г., но даже не адвентюра, как предыдущие проекты Тёрнквиста. Это трехчасовая интерактивная история, симулятор ходьбы, в котором вам ничего не угрожает. И да, хотя авторы говорят о 3-5 часах геймплея, я бы ориентировался на нижнюю цифру: никуда особо не торопясь, я исследовал весь игровой мир за 3 часа 10 минут.

Больше всего Draugen похож на микс таких известных интерактивных историй как Dear Esther и Gone Home. В Dear Esther вы гуляете по безлюдному острову, пытаясь найти себя самого, в Draugen вы исследуете живописную норвежскую деревушку на берегу фьорда и тоже ищете самого себя. В Gone Home вы пытаетесь выяснить, куда исчезли все жильцы опустевшего дома, в Draugen хотите разгадать загадку деревни, покинутой жителями.

Интересно, что одна из основных тем Draugen полностью совпадает с главной темой сериала Chernobyl – какова цена лжи? Чьей жизнью придется заплатить за сокрытие тайны? Вторая тема – поиск себя, осознание травматического опыта, пережитого в детстве, и принятие реальности такой, какая она есть.

Несмотря на первоначальный замысел, в игре практически нет элементов хоррора. Есть буквально несколько моментов, в которые вам может стать немного неприятно, но не более того. Никто не бросается на вас из-за угла, не крадется во тьме, не ищет вас в ночи. Это просто прогулка, безопасная и, наверное, поучительная.

То, что Red Thread Games однозначно удалось – это воссоздание атмосферы крохотного, не более трех десятков жителей, поселка на берегу фьорда, практически отрезанного от цивилизации. Замкнутого общества, живущего старыми обидами. Плюс воспроизведение провинциальной атмосферы 20-гг. годов прошлого века, с архаичной, доставшейся еще от бабушек и прабабушек, мебелью в домах, простенькой архитектурой и минимальным вкраплением технических новшеств. Вообще, сам поселок в Draugen выглядит просто чудесно. Здесь очень живописные виды, не зря же главный герой время от времени останавливается, чтобы зарисовать в свой блокнот пейзаж, покосившийся домик или пережившую не одно поколение сидячую кровать, родом из XVI века.

Несомненная находка Red Thread Games – компаньон главного героя, молодая девушка Лисси, очень живая, непринужденная и веселая. И хотя в целом история, рассказанная в Draugen, достаточно мрачная, Лисси скрашивает повествование своими дурацкими комментариями и проделками. Впрочем, иногда девушка выступает и в роли совести вашего персонажа.

С Лисси связана и одна из проблем игры. Хотя где-то через полтора часа игры вы поймете, кто такая Лисси, но как она появилась в жизни Эдварда Чарлза Хардэна и какое отношение имеет к его сестре, Бэтти, поиском которой они заняты, вы так и не узнаете. Разработчики обещают чуть позже в этом году выпустить 20-страничный комикс Before Draugen: Prequel Comic Book, рассказывающий о детстве Эдварда. По имеющейся пока что единственной картинке по крайней мере понятно, откуда взялся еще один очень странный персонаж игры.

Еще одна проблема Draugen в том, что игра просто не умеет держать интригу. О двух архиважных сюжетных поворотах, определяющих всю историю, можно по отдельным оговоркам и действиям героев догадаться в первые десять минут игры. Все, что останется — просто дождаться подтверждения своих догадок. А без этих загадок, пусть и предсказуемых, Draugen превращается в банальный симулятор ходьбы.

К сожалению, даже дойдя, в прямом смысле этого слова, до финальных титров, вы не получите ответа на все вопросы. Что произошло в забытой богом деревушке, что случилось с ее жителями, останется на уровне догадок. Событие, послужившее песчинкой (хотя, учитывая его трагичность, это не совсем корректное сравнение), вызвавшей лавину, так и останется всего лишь одной из двух вероятностей, не зависящей ни от чего, кроме вашей убежденности в реалистичности того или иного сценария. Draugen напоминает фрагмент какой-то большей истории, эпизод большого приключения без начала и без конца. Авторы обещают, что Эдвард и Лисси еще вернутся, но вряд ли за тем, чтобы ответить на накопившиеся у игроков вопросы, скорее затем, чтобы задать новые.

Будь у Draugen мир большего размера, хотя бы как в Firewatch, или разнообразные способы подачи истории, как в той же What Remains of Edith Finch, это пошло бы игре на пользу. Сейчас же, увы, мы имеем лишь простенькое короткое приключение без начала и конца, с неплохой атмосферой и просто потрясающей музыкой. Да, вот за музыку спасибо, она действительно прекрасна.