Трилогия "Разбудить дракона" Кевина Дж. Андерсона: идеальный фэнтезийный середняк

Мы уже рассказывали о первой и второй части эпической фэнтезийной трилогии американского писателя Кевина Дж. Андерсона «Разбудить дракона», куда входят романы «Хребет дракона» (2019), «Война мести» (2021) и «Боги и драконы» (2022). Я уже прочитал последний том и теперь расскажу о серии в целом. Вы узнаете что у автора-ремесленника, который написал более 170 книг, из которых 58 стали бестселлерами, получилось хорошо, а что не очень. Также разберемся кому читать эту трилогию, а кому проходить мимо.

«Разбудить дракона» / Wake the Dragon

Автор Кевин Дж. Андерсон

Издательство «Mediason»

язык украинский

Переводчица Ирина Савьюк

Количество страниц 560

Обложка Твердая+Суперобложка

Год издания 2023-2025

Размер 165×240 мм

Сайт mediason.pro

Первая книга трилогии, «Хребет дракона», знакомит нас с геополитическим хаосом, где Содружество (объединение трех королевств) и Ишара (континент магов и жрецов) настолько поглощены прошлыми образами, что почти не замечают возвращения Лютых. Эти древние создания, разделенные на фракции Песчаных и Ледяных Лютых. Когда-то они создали людей как слуг, а теперь вернулись выполнить божественный приказ уничтожить гигантского дракона Оссуса, в которого их бог Кур заточил все зло мира.

Идея сама по себе мощная, и писатель разворачивает свой замысел с методичной тщательностью опытного жанрового ремесленника, ведь каждая деталь здесь на своем месте, а каждая сюжетная линия ведет куда-то конкретно. Но читая «Хребет дракона», постоянно чувствуешь, что мир должен быть больше, по крайней мере по замыслу автора, но по описанию он вообще не такой. Фактически Кевин Дж. Андерсон обещает классический фэнтезийный эпос, а дает почти камерную драму в эпических декорациях. Здесь король с ограниченным количеством слуг, а нападение на врага силами 50 всадников считается великим, поэтому это точно не «Властелин колец», и даже не «Сага о кровной клятве» Джона Гвинна.

Однако такой относительно небольшой масштаб событий не обязательно что-то плохое, ведь писатель умело ведет читателя вперед, не дает споткнуться, но не останавливается, чтобы показать вам пейзаж. Подобный быстрый темп требует жертв, поэтому в этом случае ими стали детальные описания, классические архетипические персонажи будто из базовой инструкции «Как написать фэнтези», да и эмоциональная глубина уступает место динамике событий.

Уже вторая книга, «Война мести», исправляет часть этих проблем. Здесь писатель уже показывает себя как настоящего мастера интриги, создавая еще больше препятствий для героев и мира в целом. Сюжет несет Содружество и Ишару к пропасти, но люди, а с ними и древние Лютые не желают остановиться и только разогреваются перед финальной битвой, которая уже виднеется на горизонте.

Писатель умело жонглирует десятком персонажей, несколькими фракциями, политическими интригами и космологическим конфликтом так, что ни одна нить не теряется. Однако напоминаю, что местная история только хочет быть масштабной, но таковой не является, поэтому и следить за событиями не будет сложно. Но все же выделю короткие главы, постоянные клифхенгеры и четкую структуру, что является почти идеальным примером того, как надо держать читателя в напряжении.

Найдутся люди, которые скажут, что в таком жанровом ремесленничестве никогда не бывает настоящего удивления ни у автора, ни у читателя. Ведь видно, что писатель всегда контролирует ситуацию, поэтому никогда не чувствуется, что автор сам удивлен поворотом сюжета или что персонаж вдруг начал жить своей жизнью. Здесь все предусмотрено в плане, все выверено и продумано.

С одной стороны, я согласен, а с другой — должен сказать, что многие книги написаны подобным образом и они не становятся от этого хуже. Становятся ли они выдающимися? Наверное, нет, но читаются они хорошо и часто становятся бестселлерами. Возможно кому-то этого будет достаточно.

Есть еще один момент, о котором нельзя не сказать. Первая книга содержит сцены сексуального насилия и определенные подобные нюансы и все это является частью биографии двух женских персонажей. Возможно Кевин Дж. Андерсон пытался этим сделать это произведение еще темнее, но, по моему мнению, без этого можно было бы обойтись.

Третья книга, «Боги и драконы», дает настоящий эпический финал. Он захватывающий и несколько трогательный. Его частично можно назвать счастливым, но писатель все же иногда вспоминает, что будто бы пишет темное фэнтези, поэтому убивает некоторых персонажей, добавляет немного напряжения, неопределенности и тому подобное. А главное, что здесь все понятно и не надо ничего домысливать, как иногда бывает в подобных трилогиях. Хотя кому-то и это не зайдет.

Ну и главное, что финал дает ответы на все вопросы, закрывает дуги персонажей и вообще создает ощущение завершенности. И здесь я могу только отдать писателю должное, потому что он завершает свои истории. Ведь рядом с ним есть «Хроники убийцы короля» и «Песнь льда и пламени», фаны которых, среди них и я, ждут продолжения десятилетиями. Однако я должен отметить, что эта трилогия даже и близко не дотягивает до уровня упомянутых выше серий, и может поэтому ее было проще завершить.

Кевин Дж. Андерсон настоящий ремесленник, но это не плохо. Да, он и ему подобные, наверное, никогда не дотянутся до уровня Джо Аберкромби, Брендона Сандерсона, Патрика Ротфуса, Джорджа Мартина и тому подобное. Но такая литература просто необходима для здоровья жанра, ведь это надежный средний слой, который создает фэнтезийную, да и вообще, жанровую экосистему. Такие авторы есть во всех литературных направлениях и это нормально. Ведь ни фэнтези, ни фантастика, ни любой другой жанр не может, и не должен, существовать только на гениях, которые пишут по одной книге на несколько лет, а то и десятилетий. Ему нужны такие вот ремесленники, которые могут выпускать добротную продукцию регулярно и достаточно быстро.

И Кевин Дж. Андерсон именно такой. Он подходит к писательству как к бизнесу, и в этом нет ничего плохого. Он, кстати, имеет собственное издательство WordFire Press, активно общается с фанатами, держит дедлайны, завершает серии и продает много книг. Он понимает свою аудиторию и знает, что она любит динамику, интригу, эпические битвы и четкий финал. А главное, что он дает ей это все, поэтому и популярен. Являются ли его книги шедеврами литературы? Нет. Хорошие ли это жанровые романы, которые приятно читать, и которые держат в напряжении и не оставляют ощущения обмана в конце? Однозначно, да.

Трилогия «Разбудить дракона» напоминает мебель из IKEA. Она функциональна, надежна, доступна и выполняет свое предназначение. Вы, скорее всего, не будете рассказывать о ней друзьям как об антикварной находке, но вы также не разочаруетесь в ней через год использования. Они делают то, что обещают, и делают это хорошо. Для кого-то этого будет недостаточно. Однако для кого-то это именно то, что нужно.

Итак, кому стоит читать эту трилогию? Тем, кто хочет хорошо скроенное приключение без претензий на прорыв в жанре. Тем, кто устал ждать финалов любимых серий и хочет гарантированного завершения. Тем, кто ценит динамику и политические интриги больше поэтической прозы и глубоких философских размышлений. Тем, кто готов простить функциональный стиль ради четкости и живого темпа повествования.

Кому читать не стоит? Тем, кто ищет нового Толкина или нового Мартина. Тем, для кого стиль важнее сюжета. Тем, кто хочет чувствовать, что мир существует за пределами страниц книги, а не только на них. Тем, кто не готов мириться с использованием проблематичных тропов ради развлечения.

Теперь о том как это выпущено на украинском. Издательство Mediason сделало замечательную работу. Книги имеют увеличенный формат, твердый переплет, крутые детализированные иллюстрации, цветные карты на форзацах, стилизованный шрифт и суперобложку. Судя по тому, что я видел, украинское издание выглядит не хуже, а может даже лучше оригинала. Качество перевода также хорошее и опечаток вообще не находил. Я рад, что по обложке сразу видно, что перед нами жанровая литература, что это фэнтези, оно эпическое и здесь есть драконы. Но и название тоже, конечно, в этом помогает.