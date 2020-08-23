В фильме Black Adam / «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли появятся сразу несколько новых супергероев, включая Atom Smasher, Hawkman, Doctor Fate и Cyclone





Первые известия о том, что Дуэйн «Скала» Джонсон сыграет главную роль в фильме Black Adam / «Черный Адам» о супергерое из вселенной DC появились еще пару лет назад. В прошлом году создатели даже озвучили дату кинопремьеры (22 декабря 2021 года), однако пандемия коронавируса может внести коррективы в расписание.

Так как съемки фильма «Черный Адам» еще не начались, на мероприятии DC FanDome фанатам показали только видео с нарезкой артов, а не тизер-трейлер с реальными сценами будущего фильма. Тем не менее, фанатам рассказали, что в картине появится целый ряд новых для киновселенной DC Comics супергероев, включая Atom Smasher (Ной Сентинео), Hawkman, Doctor Fate и Cyclone из состава команды Justice Society of America.

В фильме Черный Адам еще в 13 веке получает те же суперспособности от волшебника, что и Шазам! из одноименного фильма, однако из-за неосторожных действий (освободил Семь Смертных Грехов и чуть не уничтожил мир) его лишают сил и на 5000 лет заключают в рабство. После освобождения Черный Адам приобретает своеобразное чувство справедливости, которое отличает его от классических положительных супергероев.

Режиссером будущего фильма Black Adam / «Черный Адам» назначен Жауме Кольет-Серра, который специализируется на триллерах, ужасах и боевиках. При этом не исключено, что до появления в сольном фильме этого супергероя используют в сиквеле Shazam!.

Так как фильм Black Adam / «Черный Адам» находится на ранеей стадии создания, ожидать более точных данных о проекте было бы странно. В ближайшие месяцы мы надеемся увидеть полноценный трейлер и финальную дату релиза.

Источник: Polygon