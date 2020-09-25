Amazon не только продлил сериал The Boys на третий сезон, но и заказал спин-офф о школе для супергероев-подростков с рейтингом R





Похоже компания Amazon нащупала золотую жилу с супергеройским сериалом The Boys / «Пацаны» — второй сезон зрители приняли на ура, проект уже продлен на третий сезон, вдобавок создатели собрались выпустить спин-офф по данной комикс-вселенной. Сочетание взрослого юмора, чрезмерной жестокости и супергероев в ярких костюмах не оставляет равнодушным практически никого.

В Amazon заявили, что второй сезон The Boys стал самым просматриваемым оригинальным сериалом платформы за все время существования стримингового сервиса — первые серии второго сезона смотрят почти на 90% больше зрителей, чем эпизоды первого сезона. И на волне популярности авторы приняли абсолютно верное решение расширить рамки франшизы.

Неназванный пока спин-офф расскажет о специализированном колледже для одаренных суперсилами подростков под патронатом Vought International. При этом учебное заведение будет больше напоминать не Школу Ксавье для подростков-мутантов из «Людей Икс», а лагерь из «Голодных игр», где каждый сам за себя.

Дело в том, что в мире The Boys довольно много потенциальных супергероев, но только самые сильные (а также хитрые, эгоистичные и беспринципные) становятся звездами «Семерки» и получают контракты на защиту крупных городов. Так что в новом сериале молодые супергерои с бушующими гормонами попадут в высококонкурентную среду, где им придется исследовать свои физические, сексуальные и моральные границы, чтобы стать лучшими.

Новым сериалом займутся Крейг Розенберг и Эрик Крипке, которые работают над оригинальным сериалом The Boys / «Пацаны». Розенберг напишет сценарий для пилотной серии и выступит шоураннером и исполнительным продюсером, Крипке также займет кресло исполнительного продюсера вместе с Сетом Рогеном, Эваном Голдбергом и Джеймсом Уивером. Производством сериала займутся Amazon Studios и Sony Pictures Television, сроки его премьеры пока не озвучиваются.

Источник: Variety