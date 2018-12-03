Amazon представила радиоуправляемую модель автомобиля, призванную помочь разработчикам в освоении машинного обучения

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Amazon представила AWS DeepRacer — радиоуправляемую модель автомобиля, выполненную в масштабе 1:18, призванную помочь разработчикам освоить машинное обучение.

Как сообщается, полноприводный робомобиль оснащен процессором Intel Atom, который поддерживает операционные системы Ubuntu 16.04 LTS и Robot Operating System (ROS), а также инструментарий для работы с компьютерным зрением Intel OpenVino.

Помимо этого, мини-автомобиль оборудован камерой на 4 Мп с разрешением 1080p, модулем Wi-Fi 802.11ac, несколькими портами USB и двумя аккумуляторами — для электродвигателя и для аппаратного обеспечения емкостью 1100 мАч и 13 600 мАч соответственно.

Обучать игрушечную машину предлагается при помощи метода обучения с подкреплением (Reinforcement Learning). При этом программисту рекомендуется сначала натренировать виртуальную модель на гоночных трассах облачного 3D-симулятора от AWS RoboMaker, а затем перенести готовый софт на робомобиль.

Интересно, что уверенные в своих силах владельцы AWS DeepRacer также смогут принять участие в специальных турнирах, которые Amazon обещает регулярно проводить в течение следующего года. Первая серия соревнований стартует в 2019 году на одной из международных встреч AWS Summit.

Напоследок отметим, что DeepRacer поступит в продажу 6 марта 2019 года. Предзаказ уже доступен на странице магазина Amazon. С учетом предзаказа стоимость машинки составляет $250. В дальнейшем ее цена возрастет до $399.

Источник: tproger