Анимационный сериал для взрослых Harley Quinn / «Харли Квинн» получил дату премьеры на платформе DC Universe

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Представители стримингового сервиса DC Universe объявили дату премьеры первого сезона анимационного сериала для взрослых Harley Quinn / «Харли Квинн». Услышать, как озвучила культового женского персонажа вселенной DC актриса Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» можно будет уже 29 ноября 2019 года.

Лучшую подругу героини, злодейку Ядовитый Плющ (Poison Ivy), озвучит Лейк Белл, также в сериале можно будет услышать голоса Алана Тудика, Рона Фунчеса, Джей Би Смува, Джейсона Александера и других. Создатели обещают, что в сериале появятся и другие популярные супергерои DC, включая Бэтмена, Супермена и Женщину-кошку. Исполнительными продюсерами проекта выступили Джастин Халперн и Патрик Шумакер.

Отметим, что в 2020 года на платформе DC Universe выйдет целый ряд новых анимационных сериалов от WB Home Entertainment, включая Wonder Woman: Bloodlines, Superman: Red Son и Justice League Dark: Apokolips.

Напомним, что полнометражный художественный фильм Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби в роли того же персонажа выйдет 7 февраля 2020 года.

Источник: Engadget