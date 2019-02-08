Apex Legends набрала 10 млн игроков всего за три дня с момента анонса, в онлайне уже находятся более 1 млн игроков одновременно

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Геймстудия Respawn сообщила, что всего за трое суток с момента релиза новая «королевская битва» Apex Legends собрала аудиторию 10 млн игроков, при этом в один из пиковых моментов была взята отметка в 1 млн одновременно играющих.

Для сравнения — сегодняшний лидер жанра Fortnite смог набрать первые 10 млн игроков только спустя две недели с момента запуска (впрочем, на тот момент жанр еще не был таким популярным, основная масса любителей групповых онлайн-шутеров играла в PlayerUnknown’s Battlegrounds).

«Это было невероятное приключение. Мы тестировали и оптимизировали. Мы спорили и соглашались. В итоге мы дошли то точки, где ощутили настоящую магию проекта. Мы осознавали, что довольно рискованно вести франшизу [Titanfall] в этом направлении, предлагая модель free-to-play и неожиданный запуск. Но к тому времени мы настолько влюбились в Apex Legends, что хотели и нуждались, чтобы и другие люди почувствовали то же самое во время игры» — отметил генеральный менеджер геймстудии Винс Зампелла.

Напомним, что Apex Legends представляет собой бесплатный шутер в жанре «королевская битва», действие которого происходит во вселенной Titanfall. Шутер предлагает игрокам на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One героев восьми классов, тактический командный геймплей и новые механики.

Apex Legends будет использовать сезонную модель – каждый тематический сезон будет привносить в игру новый контент в виде оружия, обликов и т.д. Старт первого сезона запланирован на март текущего года, он даст игрокам возможность приобрести Боевой Пропуск, чтобы получить доступ к эксклюзивным косметическим предметам, которые зарабатываются через игру.

Источник: EA