Beijing Starcraft Glory (iSpace) стала первой китайской частной компанией, успешно осуществившей коммерческий космический запуск
Китайская компания Beijing Starcraft Glory 24 июля 2019 года провела успешный коммерческий запуск ракеты-носителя SQX-1 Y1. Как пишет ZDNet, таким образом Beijing Starcraft Glory, также известная как iSpace, стала первой китайской частной компанией, успешно осуществившей коммерческий космический запуск.
Launch video: https://t.co/qIKGzaxq0i pic.twitter.com/1MG5w30H69
— Andrew Jones (@AJ_FI) 25 июля 2019 г.
По имеющейся информации, запуск был произведен с космодрома Цзюцюань. С помощью носителя SQX-1 Y1 Beijing Starcraft Glory вывела на круговую орбиту высотой 300 километров два спутника, один из которых принадлежит Пекинскому технологическому институту, а второй — Китайской аэрокосмической корпорации CASIC. Стоимость запуска не называется, однако известно, что он был частично проспонсирован китайской государственной автомобилестроительной корпорацией Changan.
По оценке iSpace, благодаря успешному запуску до конца 2020 года она займет заметную долю на рынке космических перевозок.
Источник: N+1
- Ракета-носитель SQX-1 Y1, именуемая также Hyperbola-1, имеет высоту 20 метров и весит 31 метрическую тонну. Она состоит из четырех ступеней, три из которых работают на твердом топливе, а одна - на жидком. Грузоподъемность ракеты-носителя составляет 300 кг, если речь идет о выводе полезного груза на низкую околоземную орбиту, и 150 кг, если груз необходимо вывести на 700-километровую орбиту.
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- Тестовый запуск экспериментальных собственных спутников iSpace осуществила в сентябре прошлого года.