Бывший сотрудник NASA: корабль «Энтерпрайз» из «Звездного пути» в действительности слишком медленный для путешествий в масштабах Вселенной





В научно-фантастической киновселенной «Звездный путь» космические корабли на варп-двигателях способны преодолевать в вакууме расстояние в 299 792 километра за одну секунду — то есть двигаться со скоростью света.

Эта цифра на первый взгляд кажется достаточно внушительной. Однако астрофизик Джеймс О’Донохью, который раньше был сотрудником NASA, а сейчас работает в Национальном космическом агентстве Японии, утверждает, что в действительности передвигающийся на такой скорости корабль не подходит для космических путешествий в масштабах Вселенной. Чтобы доказать свою позицию, ученый провел небольшое исследование. В его рамках астрофизик, в числе прочего, создал наглядный видеоролик, в котором вымышленный «Энтерпрайз» отправился в реальное космическое странствие от Солнца к Плутону:

Как пишет Business Insider, в своем исследовании О’Донохью опирался на технические характеристики «Энтерпрайза», указанные в Star Trek Encyclopedia, которая была написана Риком Штернбахом и Майклом Окудам — техническими консультантами «Следующего поколения» — в 1991 году. Из нее, в частности, известно, что космические корабли в знаменитой киновселенной двигаются со скоростью от 1 до 9,99 варп-фактора, при этом варп-фактор 1 равняется скорости света, а типичный верхний предел варп-фактора — 9,99 — более чем в 2140 раз превышает ее.



В созданном астрофизиком ролике «Энтерпрайз» летел от Солнца к Плутону на разных варп-скоростях, начиная с варп-фактора 1 и заканчивая 9,9. Согласно работе ученого, на начальной скорости, соответствующей скорости света, кораблю потребовалось бы пять часов и 28 минут, чтобы достичь Плутона, который находится на расстоянии порядка 5,9 миллиарда километров от Солнца. На путь к Проксиме Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, — у него, в свою очередь, ушло бы четыре года и три месяца.

Варп-фактор 5 примерно в 213 раз быстрее: с такой скоростью путешествие от Солнца к Плутону заняло бы всего лишь полторы минуты. Между тем, Проксимы Центавра «Энтерпрайз» достиг бы за неделю.

На варп-скорости 9,9, превышающей скорость света в 2083 раза, корабль долетел бы до Плутона менее чем за 10 секунд, а до Проксимы Центавра он добрался бы за 18 часов. Это вполне приемлемые цифры, однако не следует забывать, что в данном случае речь идет о космических объектах, которые расположены друг от друга относительно недалеко. Если же взять типичные в масштабах Вселенной расстояния, то путешествие на варп-скорости 9,9, к примеру, из одного конца Млечного Пути в другой продлилось бы почти 96 лет, и вот тут уже возникает проблема: 96 лет — это дольше, чем средняя продолжительность жизни человека на сегодня.

Более того, даже с предельно возможной для «Энтерпрайза» «трансварповской» скоростью (в 8323 раза превышающей скорость света) на пересечение нашей галактики корабль потратил бы тоже весьма внушительные 24 года, а до галактики Андромеды, которая удалена на 2,4 миллиона световых лет от Земли, он летел бы 300 лет.

Сам О’Донохью называет такие результаты удручающими. Ученый напоминает, что на сегодняшний день самым быстрым аппаратом, созданным человеком, является зонд NASA Parker Solar Probe, которому в ходе одного из облетов Солнца удалось на некоторое время разогнаться до 192 километров в секунду, или 692 тысячи километров в час. Если бы он летел от Солнца к Плутону, то пришлось бы ждать почти год. Поэтому, делает неутешительный вывод исследователь, человечество и его технологические возможности пока слишком далеки от путешествий даже в пределах собственной Галактики, и даже если мы достигнем прогресса, показанного в научной фантастике, нам все равно будет еще далеко до того момента, когда мы сможем без труда посетить любой уголок Вселенной.

Источник: Naked Science