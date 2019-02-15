Chaparral — транспортный дрон грузоподъемностью 230 кг
Американский стартап Elroy Air представил транспортный дрон Chaparral, отличительной чертой которого является его грузоподъемность: устройство способно за раз перенести до 230 кг груза на расстояние до 500 км. Практические тесты аппарата намечены уже на этот год, а в эксплуатацию его намерены ввести в 2020.
Как сообщается, команда работает над Chaparral два года. Дрон оснащен семью пропеллерами, шесть из которых питаются от батареи, установленной в носовой части устройства, и отвечают за вертикальные взлет и посадку аппарата, а седьмой соединен с силовой установкой на газу. Она активируется во время горизонтального полета и выполняет роль тягача.
В самом аппарате нет места для груза — дрон пристегивает к себе предварительно загруженный специальный контейнер, причем делает это автоматически, ориентируясь по маячкам, и летит по адресу. Это ускоряет обработку заказов.
В Elroy Air готовы к любым грузам. По словам инженеров, Chaparral подходит как для гуманитарных миссий, — доставка крови, медикаментов — так и для тяжелой коммерческой работы.
Вместе с тем, в стартапе полагают, что эксплуатировать столь тяжелый аппарат для доставки заказов на последней миле вряд ли будет целесообразно — зато он точно станет хорошим средним звеном логистической цепочки: например, без труда перевезет партию смартфонов из порта в распределительный центр, минуя дорожные пробки.
Напоследок отметим, что устройство еще не сертифицировано американским регулятором.
Источник: hightech.plus