Chaparral — транспортный дрон грузоподъемностью 230 кг

Американский стартап Elroy Air представил транспортный дрон Chaparral, отличительной чертой которого является его грузоподъемность: устройство способно за раз перенести до 230 кг груза на расстояние до 500 км. Практические тесты аппарата намечены уже на этот год, а в эксплуатацию его намерены ввести в 2020.

Как сообщается, команда работает над Chaparral два года. Дрон оснащен семью пропеллерами, шесть из которых питаются от батареи, установленной в носовой части устройства, и отвечают за вертикальные взлет и посадку аппарата, а седьмой соединен с силовой установкой на газу. Она активируется во время горизонтального полета и выполняет роль тягача.

В самом аппарате нет места для груза — дрон пристегивает к себе предварительно загруженный специальный контейнер, причем делает это автоматически, ориентируясь по маячкам, и летит по адресу. Это ускоряет обработку заказов.