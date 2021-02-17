Disney показав перший трейлер фільму «Круелла» / Cruella з Еммою Стоун та Еммою Томпсон (прем’єра — 27 травня 2021 року)





Компанія Walt Disney Pictures продемонструвала перший трейлер майбутнього фільму «Круелла» / Cruella з Еммою Стоун та Еммою Томпсон. Ця кримінальна комедія розказує про становлення однієї з найвідоміших і найстильніших лиходійок — легендарної Круелли де Віль.

Лауреатка премії «Оскар» Емма Стоун виконує роль Естелли (майбутня Круелла), а лауреатка премії «Оскар» Емма Томпсон – роль Баронеси, очільниці відомого дому моди, яка витягає Естеллу, молоду та невідому дизайнерку, з небуття. Події фільму відбуваються на тлі панк-рокового Лондона 1970-х років, а режисер Крейґ Ґіллеспі пропонує унікальний погляд на цю легендарну лиходійку.





Крім Емми Стоун («Ла-Ла Ленд») та Емми Томпсон (франшиза «Гаррі Поттер») у фільмі з’являться Марк Стронґ («Шерлок Холмс»), Пол Волтер Гаузер («Річард Джуелл») та інші. Прем’єра фільму «Круелла» / Cruella в Україні запланована на 27 травня 2021 року.

Джерело: Disney