Экранизация романа Фрэнка Герберта Dune / «Дюна» от Дени Вильнева выйдет 20 ноября 2020 года. К актерскому составу уже присоединились Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и др.

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Новая экранизация романа Фрэнка Герберта Dune / «Дюна» получила официальную дату премьеры и собрала практически полный актерский состав. Режиссер фильма Дени Вильнев начнет съемки уже весной текущего года, чтобы успеть выпустить фильм в кинотеатры 20 ноября 2020 года.

Итак, последним актером, который присоединился к актерскому составу, стал Джейсон Момоа, сыгравший роль «Аквамена» в нескольких фильмах вселенной DC, а также роль кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Родившийся на Гаваях актер с внушающей уважение физической формой сыграет Дункана Айдахо, оружейного мастера дома Атрейдес.

Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Рэмплинг, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста

Главную роль Пола Атрейдеса сыграет молодой актер Тимоти Шаламе, известный по ролям в фильмах «Интерстеллар», «Леди Берд» и «Зови меня своим именем». Его отца — «Красного Герцога» Лето Атрейдеса доверили воплотить Оскару Айзеку («Звёздные войны», «Аннигиляция»), а мать — Леди Джессику — Ребекке Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия», «Величайший шоумен»).

В фильме также снимутся Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Зендая (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Джош Бролин

Режиссер новой «Дюны» Дени Вильнев отметился такими сложными фильмами, как Sicario (2015), «Прибытие» (2016) и Blade Runner 2049 (2017). Сценарий написал Эрик Рот с фильмографией в виде картин «Форрест Гамп» (1994), «Мюнхен» (2005), «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008), «Жутко громко и запредельно близко» (2011).

Предполагается, что Вильнев будет снимать две первые части «Дюны» одновременно, так как первый фильм описывает только половину научно-фантастического романа писателя Фрэнка Герберта. Отметим, что если первый фильм понравится публике, то в ближайшие годы можно ожидать полноценную франшизу «Duniverse», благо, литературной основы более, чем достаточно — только сам Фрэнк Герберт написал шесть книг серии «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». А если учитывать книги авторства Брайана Герберта (старший сын Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона, то суммарное количество книг составит практически два десятка.

Источник: Variety (1, 2)